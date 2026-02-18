「READYFORファンドレイジング クラウドファンディングインパクトアワード2026」受賞結果を発表。

READYFOR株式会社

READYFOR株式会社（本社：東京都千代田区、代表：米良はるか）は、日本初・国内最大級のクラウドファンディングサービスREADYFORにて、「READYFORファンドレイジング クラウドファンディングインパクトアワード2026」を開催し、受賞プロジェクトを決定いたしました。

・アワード特設サイトURL：https://cf.readyfor.jp/award2026(https://cf.readyfor.jp/award2026)

■「READYFORファンドレイジング クラウドファンディングインパクトアワード2026」について

クラウドファンディングサービス「READYFOR」は、2026年3月にサービス開始15周年を迎えます。これまでに3.1万件以上のプロジェクトを公開、累計520億円以上の支援が集まり、国内最大級のクラウドファンディングサービスとして多くの方々にご愛顧いただいています（2026年2月時点）。

この度、READYFORを通じて支援の輪を広げ、社会課題に挑んできたプロジェクトを称える場としてアワードを開催いたしました。

本アワードでは、10,690件のプロジェクト（※）を対象とし、ノミネートプロジェクトとして20件が選出されました。その中から、厳正な審査を重ね、各部門の受賞プロジェクトを決定いたしました。

※2021年1月1日から2025年12月31日の期間に成立したプロジェクト

■受賞プロジェクト一覧

各賞の受賞結果は以下となります。受賞理由や詳細については特設サイトをご覧ください。

アワード特設サイトURL：https://cf.readyfor.jp/award2026(https://cf.readyfor.jp/award2026)

【大賞】

「【最終期】#ここから始まる新たな一手｜新 将棋会館建設プロジェクト(https://readyfor.jp/projects/shogikaikan06)」

（実行者：公益社団法人 日本将棋連盟）

【優秀賞】（3部門）

・ストーリー・コミュニケーション賞

「地球の宝を守れ｜国立科学博物館500万点のコレクションを次世代へ(https://readyfor.jp/projects/kahaku2023cf)」

（実行者：国立科学博物館）

・地域連動・コミュニティ賞

「新たな命を守る1分がここにある。新生児専用救急車の更新にご支援を(https://readyfor.jp/projects/seireihamamatsu-NICU2025)」

（実行者：聖隷浜松病院）

・イノベーティブ賞

「車いすでもあきらめない世界をつくる！ウィーログ2025(https://readyfor.jp/projects/wheelog2025)」

（織田友理子（実行者：NPO法人ウィーログ 代表理事））

【特別賞】（4部門）

・マンスリー寄付賞

「「防衛技術博物館を創る会」のマンスリーサポーターを募集します！(https://readyfor.jp/projects/bougihaku)」

（実行者：小林雅彦（NPO法人「防衛技術博物館を創る会」代表））

・キュレーター賞

「希望のまちを諦めない、抱樸をひとりにしない｜緊急プロジェクト(https://readyfor.jp/projects/2024kibou)」

（実行者：NPO法人抱樸ーほうぼく）

・オーディエンス賞

「命を繋ぎ、共に生きる。希少猛禽類により良い救命医療と共生環境を！(https://readyfor.jp/projects/IRBJ4)」

（実行者：猛禽類医学研究所）

・審査員賞（※新設）

「能登半島地震 災害でも医療を止めない！けいじゅヘルスケアシステム(https://readyfor.jp/projects/keiju)」

（実行者：恵寿総合病院）

■「オーディエンス賞」は、7,710件の投票から決定

今回のアワードでは、一般投票で選ばれる「オーディエンス賞」を設けました。2026年1月26日～2月6日の19日間にわたる投票期間を経て、合計7,710件の投票が集まり、その中から1,607票を獲得し、オーディエンス賞として「命を繋ぎ、共に生きる。希少猛禽類により良い救命医療と共生環境を！」が選出されました。

▼投票時の支援者からのコメント（抜粋）

「最初は小さな力だったかもしれないけど、理念に共感して大きなエネルギーになるところを見て」

「自然界を守ることは、人間の命をも守ることに気づかされた活動です」

「日々の活動報告や発信から実行者の熱量がひしひしと伝わり、クラウドファンディングというシステムが最大限に活用されていると感じました」

「ただ保護するのではなく共生を目指しているところが本当に素晴らしいと思います。未来のために私も少しでも関わりたく応援させていただいています。」

■審査について

本アワードでは、外部審査委員会として、以下の方々にご協力いただきました。

- 石塚 啓氏（クリエイティブディレクター/チーフコピーライター）- 須藤奈応氏（Impact Frontiers ディレクター / Global Impact Investing Network シニアアドバイザー）- 瀧島 勇樹 氏（READYFORインパクト研究所代表 シニアフェロー）- 砥川直大氏（The Breakthrough Company GO クリエイティブディレクター）- 水谷衣里氏（株式会社 風とつばさ 代表取締役）

■READYFOR株式会社について

READYFOR株式会社は「みんなの想いを集め、社会を良くするお金の流れをつくる」というパーパスを掲げ、ファンドレイジング・コンサルティング事業・プログラム事業・フィランソロピー事業を運営しています。

- 会社名：READYFOR株式会社- 代表者：米良はるか- 所在地：東京都千代田区一番町8 住友不動産一番町ビル 7階- 設立：2014年7月- 資本金：1億円- 会社ページURL：https://corp.readyfor.jp