【ＢＳ日テレ】なおみ農園～寒空の下、黙々と畑をつくっていく…財前親子のリアルな日常とは？番組後半では大人気企画！財前家名物レシピもご紹介！２月１９日（木）よる１０時放送

株式会社ＢＳ日本

ＢＳ日テレで毎週木曜よる10時から放送中の、俳優・財前直見のリアルな田舎暮らしに密着する番組『なおみ農園』。２月１９日（木）よる１０時の放送では、財前親子のリアルな日常と、大人気の財前家名物レシピをご紹介します。

1月下旬、大分・なおみ農園を訪れると、寒空の下なおみさんとじぃじが畑仕事をしていました。夏に実ったパパイヤの後処理をして、土を耕して…来るべき春に向けて冬仕事の真最中です。時折親子の微笑ましい会話を交えながらも、大自然に囲まれて黙々と仕事を進めていく…財前親子のリアルな様子をお楽しみください。

番組後半もやること盛り沢山！まずは大分名物・久住高菜の植え付け！大分県の野菜といえば…森田先生の登場です。じぃじも流石の慣れた手つきで種まきを進めていきます。収穫は春頃…また一つ、大分名産のお野菜が、なおみ農園の仲間入りです！

最後は美味しいお楽しみ！財前家名物「おかず味噌」を作ります！この日は二品、まずは畑で収穫した葉ニンニクを使った「葉ニンニク味噌」、そしてスタッフにも大人気の財前家名物「ゴボウ味噌」。どちらも家庭にある材料で簡単に出来るレシピです！是非真似してみてください！

■なおみ農園とは…

コロナ禍や働き方改革などの影響もありスローライフ、田舎暮らし、二拠点生活などの言葉が一般化し、ライフスタイルが急速に変化する昨今。そんなライフスタイルを15年以上も前から故郷・大分で実践し、注目されているのが女優の財前直見さん。番組ではそんな財前さんファミリーに完全密着！台本なし、企画なし、ありのままの財前ライフとはどのような暮らしなのでしょうか？

【番組概要】

番組名： なおみ農園

放送日時： ２０２６年２月１９日（木）よる１０時～１０時３０0分

放送局： ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

出演者： 財前直見、JP（ナレーター）

番組内容： 故郷・大分でスローライフを実践する女優・財前直見ファミリーに完全密着。台本なし、企画なしの“ありのままの財前ライフ”を届けるライフスタイル番組。

公式サイト： https://www.bs4.jp/naominouen/