Y′s、ラウンジウェアコレクションをを3月4日(水)より発売

株式会社ヨウジヤマモト

Y’sより、ラウンジウェアコレクションのシリーズに、2枚組の半袖Tシャツとトートバッグが登場。

2月18日(水)よりオンラインブティックにて先行展開後、3月4日(水)より全国で発売いたします。

コットン100％素材を使用し、脇に縫い目がない丸胴編みにより快適な着心地。ユニセックスのXS／Mサイズ展開で、小さなY’sロゴを配した2枚組Tシャツとトートバッグを組み合わせたセット。Tシャツはブラック2枚、またはブラックとホワイト各1枚の組み合わせからお選びいただけます。

深みのあるブラックと、ゆとりを持たせたビッグシルエット。デイタイムからリラックスした時間まで、日常に自然に寄り添います。クローゼットの必需品として提案するアイテムです。

Y's 2PACK T-SHIRTS

価格: \16,500 (税込価格)

サイズ: XS/M

カラー:ホワイト/ブラック

ユニセックススタイル

ラウンジウェアコレクション

機能的なワークウェアを原点の一つとし、普遍性とユニークさを併せ持ち、着心地や動きやすさにも拘ったプレタポルテとしての日常着を提案するY’s。ワークシーンやデイタイムに向けた服づくりをする一方、機能性や素材感、その着心地から、自宅で日常的に着ることができ、外出スタイルにもなるカットソーやニットウェアなどのアイテムをシーズンコレクションの一部として提案してきました。その中でもよりシンプルなベーシックアパレルをピックアップし、ラウンジウェアシリーズとして発表しています。

公式オンラインブティック発売日(https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/c/c30/):2026年2月18日(水)

日本国内全ストア発売日(https://www.yohjiyamamoto.co.jp/shopinfo/):2026年3月4日(水)





Y’s

ワイズは、1972年に山本耀司が手掛けた最初のブランドであり、それとともに、山本の服作りへの思想と哲学です。原点は、男性の服を女性が着るというコンセプトのもと時代に流されることのない価値観を持つ、自立した女性たちへの服作り。機能的で品位ある日常着。独自のカテゴリーの中、普遍的な価値観とユニークなパターンメイキングで形づくられるワイズのクリエイション。カッティングとシルエットに拘り、素材の風合いを生かし、着ることによって生まれる人の体と服の間にある空気感、分量感、バランスを大切に行われる服創り。哲学を受け継ぐ現在のアトリエチームの表現により、ブランドのアイデンティティ、機能的で質の高いプレタポルテを提案するコレクションを体現しています。

http://www.yohjiyamamoto.co.jp/ys/

