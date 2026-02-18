羊太郎先生最新作『だてフリ』待望の第２巻が登場！ 更に期待の新シリーズも!? GCN文庫新刊は2月20日発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫にて以下の作品を2026年2月20日に発売いたします。
刊行タイトル一覧
『貞操逆転ハードモード異世界を鋼メンタル冒険者が生き抜く』
『だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます 2』
『天才美少女三姉妹は居候にだけちょろ可愛い。 ３』
僕の貞操が、マジ危ない。迫りくる女性冒険者達の誘惑に抗い、鋼のメンタルで成り上がれ！
＜書籍情報＞
貞操逆転ハードモード異世界を鋼メンタル冒険者が生き抜く
小説：風見ひなた イラスト：トコビ
ISBN：9784867169162
価格：825 円 （本体750 円＋税10%）
発売日：2026年02月20日
https://gcnovels.jp/book/2047
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/558
『ロクでなし魔術講師と禁忌教典』の羊太郎が放つ、考古学ロマン×バトルアクション、第２弾！
＜書籍情報＞
だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます ２
小説：羊太郎 イラスト：安曇アキタケ
ISBN：9784867169155
価格：880円 （本体800円＋税10%）
発売日：2026年02月20日
https://gcnovels.jp/book/2046
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/556
真夏の海でも三姉妹がちょろ可愛い！ 恋の花火が打ち上がる第３巻！
＜書籍情報＞
天才美少女三姉妹は居候にだけちょろ可愛い。3
小説：秋月月日 イラスト：塩かずのこ
ISBN：9784867169148
価格：968円 （本体880円＋税10%）
発売日：2026年02月20日
https://gcnovels.jp/book/2053
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/557
