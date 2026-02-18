羊太郎先生最新作『だてフリ』待望の第２巻が登場！　更に期待の新シリーズも!?　GCN文庫新刊は2月20日発売！

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫にて以下の作品を2026年2月20日に発売いたします。


刊行タイトル一覧


『貞操逆転ハードモード異世界を鋼メンタル冒険者が生き抜く』


『だって、私はフリーダム！　魔工士フェイ、古代文明に挑みます 2』


『天才美少女三姉妹は居候にだけちょろ可愛い。 ３』






僕の貞操が、マジ危ない。迫りくる女性冒険者達の誘惑に抗い、鋼のメンタルで成り上がれ！

＜書籍情報＞


貞操逆転ハードモード異世界を鋼メンタル冒険者が生き抜く


小説：風見ひなた イラスト：トコビ


ISBN：9784867169162


価格：825 円 （本体750 円＋税10%）


発売日：2026年02月20日


https://gcnovels.jp/book/2047


【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/558





『ロクでなし魔術講師と禁忌教典』の羊太郎が放つ、考古学ロマン×バトルアクション、第２弾！

＜書籍情報＞


だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます ２


小説：羊太郎 イラスト：安曇アキタケ


ISBN：9784867169155


価格：880円 （本体800円＋税10%）


発売日：2026年02月20日


https://gcnovels.jp/book/2046


【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/556







真夏の海でも三姉妹がちょろ可愛い！　恋の花火が打ち上がる第３巻！

＜書籍情報＞


天才美少女三姉妹は居候にだけちょろ可愛い。3


小説：秋月月日 イラスト：塩かずのこ


ISBN：9784867169148


価格：968円 （本体880円＋税10%）


発売日：2026年02月20日


https://gcnovels.jp/book/2053


【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/557






ライトノベル人気ジャンルの完全新作や、GCノベルズの文庫化などを毎月20日頃に発売！
GCN文庫最大のヒット作でコミカライズも好評連載中の『魔女と傭兵』や


デビューから1年で5作品も刊行されるなど話題の尽きない「駄犬」先生がおくる『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など


異世界ファンタジー作品も続々と登場します。



