羊太郎先生最新作『だてフリ』待望の第２巻が登場！　更に期待の新シリーズも!?　GCN文庫新刊は2月20日発売！

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫にて以下の作品を2026年2月20日に発売いたします。

刊行タイトル一覧

『貞操逆転ハードモード異世界を鋼メンタル冒険者が生き抜く』

『だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます 2』

『天才美少女三姉妹は居候にだけちょろ可愛い。 ３』

僕の貞操が、マジ危ない。迫りくる女性冒険者達の誘惑に抗い、鋼のメンタルで成り上がれ！

＜書籍情報＞

貞操逆転ハードモード異世界を鋼メンタル冒険者が生き抜く

小説：風見ひなた イラスト：トコビ

ISBN：9784867169162

価格：825 円 （本体750 円＋税10%）

発売日：2026年02月20日

https://gcnovels.jp/book/2047

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/558

『ロクでなし魔術講師と禁忌教典』の羊太郎が放つ、考古学ロマン×バトルアクション、第２弾！

＜書籍情報＞

だって、私はフリーダム！ 魔工士フェイ、古代文明に挑みます ２

小説：羊太郎 イラスト：安曇アキタケ

ISBN：9784867169155

価格：880円 （本体800円＋税10%）

発売日：2026年02月20日

https://gcnovels.jp/book/2046

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/556

真夏の海でも三姉妹がちょろ可愛い！ 恋の花火が打ち上がる第３巻！

＜書籍情報＞

天才美少女三姉妹は居候にだけちょろ可愛い。3

小説：秋月月日 イラスト：塩かずのこ

ISBN：9784867169148

価格：968円 （本体880円＋税10%）

発売日：2026年02月20日

https://gcnovels.jp/book/2053

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/557

