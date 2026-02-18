【通訳者・翻訳者養成学校 インタースクール】2026年 春の短期講座を開催！（通訳業務を経験された方向け）
◆職場で通訳を任された！ でも本当は自信がない……
外資系企業などにお勤めで、高い英語力をお持ちの方は、業務の一環として通訳を担当されたことがあるかもしれません。
「通訳トレーニングを受けたことがないから不安……」「通訳トレーニングといっても何をすればいいのかわからない……」という方。
60年におよぶ歴史を持つプロ通訳者養成学校であるインタースクールで、本格的な通訳訓練を体験しませんか？
・現役通訳者の講師によるプロ通訳者養成トレーニングを体験
・リプロダクション、サイトトランスレーションなどのトレーニング法を実践
・全２～３回の短期集中で効率よくコツを体得
通訳訓練の経験がない方も大歓迎！※
この春から、通訳訓練の第一歩を踏み出してみませんか？
※一部の講座を除きます
◆講座紹介【リプロダクション特訓】（オンライン）
〈受講レベルの目安〉
・TOEIC(R)900点程度～
※受講の必須条件ではありません※
通訳訓練を始めた多くの方が苦労する訓練法「リプロダクション」を短期で集中的に行う講座です。
★こんな方におすすめ
・本格的な通訳訓練を始めたい
・通訳者を目指したい
講座内容詳細はこちら！(https://www.interschool.jp/archives/course/short_reproduction)
【ビジネス通訳スキルアップ】（オンライン）
〈受講レベルの目安〉
・TOEIC(R) 900点程度～
※受講の必須条件ではありません※
職場で通訳を担当した経験がある、または担当する予定がある方に向けた、ビジネスの現場における本格的な通訳スキルを身につける講座です。
★こんな方におすすめ
・職場で通訳をする機会がある
・自身の通訳をスキルチェックしたい
講座内容詳細はこちら！(https://www.interschool.jp/archives/course/short_biz)
【同時・ウィスパリング通訳入門】（オンライン）
〈受講レベルの目安〉
・通訳訓練経験者*
・TOEIC(R) 950点程度～
*に限り受講申込必須条件
あらゆる分野・環境でも安定した通訳を提供できる逐次・同時通訳スキル、洗練された英語/日本語表現力を磨きます。
★こんな方におすすめ
・プロ通訳者を目指している
・職場で通訳業務に携わっている
講座内容詳細はこちら！(https://www.interschool.jp/archives/course/short-tuyaku_nyumon)
お申込はこちら :
https://www.interschool.jp/application-2
◆スクール紹介
プロ通訳者・翻訳者養成校であるインタースクールは、1966年の開校以来、歴史に残る多くの国際舞台で活躍する通訳者・翻訳者を輩出してきました。スクールとエージェント部門が一体となって、訓練～プロデビューまでを一貫してサポートします。
【お問い合わせ先】
インタースクールオンライン事務局
TEL: 0570-067-551 / Email: school-online@intergroup.co.jp
【受付時間】火～金 13:30～20:30/土・日 10:00～17:00
※月曜日・祝日は休校日となります
******************************************************
Webサイト(https://www.interschool.jp/)