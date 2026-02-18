めくるめく不条理。艶やかでおぞましい悪夢と、立ち向かうふたりの怪奇譚。『夢食み探偵と眠れない小説家』、発売

株式会社マイナビ出版

株式会社マイナビ出版（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：角竹輝紀）はこのたび、『夢食み探偵と眠れない小説家』を2026年2月18日に発売します。専業小説家が、不眠を解決するために、眠りの専門家「夢食み探偵」とともに、さまざまな悪夢を渡り歩く物語。『異世界拷問姫』シリーズ（KADOKAWA）の綾里けいしが贈る、夢とうつつが入り交ざる耽美ホラー譚です。

あらすじ

専業小説家・浅岸真宵。彼女は極度の不眠に悩まされていた。彼女は『眠りの専門家』として夢食み探偵・壊夜うつつについて聞き、彼のもとを訪ねる。現実離れした美貌をもつ、不思議な探偵は、彼女にある提案をする。

安らかな眠りを取り戻したいのならば、地獄を巡るしかない。そのために自分の助手となること。

不信感を頂きつつも、真宵は彼の手を取り--地獄巡りが開始された。さまざまな文学作品をなぞるがごとき、悪夢の数々。

不条理で歪な地獄の底にて、真宵の見つける真実とは--。

作家陣から絶賛の声続々！

終わらない仕事、眠れない夜、開いた物語に夢中になれることは一種の奇跡です。

めくるめく、酩酊、あるいは陶酔。おもわず指でなぞりながら読みました。

こんな甘い悪夢なら、いつまでだって、見ていたい！

［作家・紅玉いづき＜『ミミズクと夜の王』（KADOKAWA）、『現代詩人探偵』（東京創元社）著＞］

万華鏡のように艶やかな悪夢の残酷劇！

どこまでが夢で、いつからが現か。曖昧になる境にこそ真実が滲みだす。人は眠らずには生きられないもの。睡眠を侵す恐怖ほど怖いものはありません。…それでも地獄めぐりの終わりは泣きました。

［作家・夢見里龍＜『後宮食医の薬膳帖』（KADOKAWA）、『後宮見鬼の嫁入り』（TOブックス）著＞］

“奇書”という言葉が思い浮かびました。

幻想的で肉感的な悪夢に魅せられている内に、現実との境界線は曖昧になっていく。引用される名作の数々に、繰り返される煌びやかに倒錯したモチーフ。

その地獄巡りの果てには――ああ、これは探偵（ルビ：ホームズ）と助手（ルビ：ワトソン）の物語（ルビ：ロマンス）なのだと再確認させられました。

［作家・椎葉伊作＜『怪異―百モノ語―』（マイナビ出版）、『オウマガの蠱惑』（KADOKAWA）著＞］

担当編集のおすすめポイント

美しくもグロテスクな世界観を得意とする綾里けいし先生のホラー作品。いくつかの夢を巡る物語ですが、夢の造詣がとにかく不条理でおぞましいです。どこまでも深みにはまっていくような展開と、少しずつ明かされていく探偵と助手の物語。

おぞましくも美しい、強烈な綾里ワールドをぜひお楽しみください。

約100ページにわたる試し読みを公開中

マイナビ出版 文芸・小説noteにて、第一夜をまるまる公開中。

https://note.com/mpent_book/n/n0a19e13e9a1b

著者情報

綾里 けいし（あやさと けいし）

2009 年、『B.A.D - 繭墨あざかと小田桐勤の怪奇事件簿-』で第11回エンターブレインえんため大賞小説部門優秀賞を受賞。同作を『B.A.D.1 繭墨は今日もチョコレートを食べる』へと改稿・改題し、翌年の2010 年にファミ通文庫よりデビュー。『異世界拷問姫』シリーズ『魔獣調教師ツカイ・J・マクラウドの事件録 獣の王はかく語りき』（KADOKAWA）、『魔女の愛し仔』（星海社）、『偏愛執事の悪魔ルポ』『人喰い鬼の花嫁』（講談社）、『夜獣使い─黒き鏡─』（早川書房）、『悪役令嬢について』（小学館）など、著書多数。

書誌情報

夢食み探偵と眠れない小説家

著作者名：綾里けいし

イラスト：小俵マリコ

書籍：1,793円（税込）

電子版：1,793円（税込）

判型：四六

ページ数：328ページ

ISBN：978-4-8399-89040

発売日：2026年02月18日

シリーズ名：MPエンタテイメント

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4839989044

マイナビBOOKS：https://book.mynavi.jp/ec/products/detail/id=149302

※流通の都合により、ストアによって発馬日が異なる場合があります

