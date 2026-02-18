HiTalent、化学メーカーＴ&Ｋ ＴＯＫＡの事業変革を支援。戦略コンサル知見の活用で、プロジェクトを加速

ハイタレント株式会社

ハイタレント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：有吉 洋平、以下、ハイタレント）が運営する、戦略コンサルティングファーム出身者中心のビジネスプロフェッショナル活用サービス「HiTalent」を、株式会社Ｔ&Ｋ ＴＯＫＡ（本社：埼玉県入間郡、代表取締役社長兼CEO：石合 信正、以下「Ｔ&Ｋ ＴＯＫＡ」）に導入いただきました。

■導入の経緯

UVインキで国内トップシェアを誇る老舗化学メーカーであるＴ&Ｋ ＴＯＫＡは、2023年8月ベインキャピタルによるTOB（株式公開買付け）を経て、現在は「質でのグローバルNo.1」を目指す抜本的な経営改革を推進しています。

その改革において、戦略部門のリーダーである西澤祐輔氏（Head of Strategy & Transformation）は、全社横断で立ち上がる多数のプロジェクトが推進される中で、特に自身が主導する戦略策定において、リサーチや資料作成などの実務リソースの不足に直面していました。大手コンサルティングファームへの大規模な発注ではなく、自走できる個人のプロフェッショナルを求めていた同社は、高度な専門性と柔軟性を兼ね備えた人材ネットワークを持つ「HiTalent」の導入を決定しました。

■ご支援内容と今後の展望

本プロジェクトでは、マッキンゼー出身かつ化学業界に深い知見を持つHiTalentのプロフェッショナルが参画しました。西澤氏の論点設計に基づき、以下の4つの重要戦略プロジェクトを支援しました。

- 機能性樹脂製品の拡販戦略- UVインキ海外拡販戦略- 国内営業改革戦略（チャネル改革・拡販戦略）- 競合調査

参画したプロフェッショナルは、業界のベストプラクティスに基づいた迅速な現状分析と、現場の想いを受け止める高いコミュニケーション能力を発揮。ロジックの提示に留まらず、現場メンバーの仮説を構造化して戦略ストーリーに落とし込むことで、組織全体の当事者意識と「自分たちは変われる」という自信の醸成に寄与しました。

Ｔ&Ｋ ＴＯＫＡの西澤様からは、「1言えば10理解して進めてくれるスムーズさは、まさにプロフェッショナル。伝統ある技術に外部の戦略スキルを掛け合わせることでグローバルで勝つための大きな鍵になる」との高い評価をいただきました。

今後もハイタレントは、戦略コンサル出身者をはじめとする優秀なタレントのご紹介を通じて、伝統的な技術力を持つ日本企業のトランスフォーメーションと、グローバル市場での価値創造を、引き続きご支援してまいります。

■インタビュー記事

本ご支援に関して、Ｔ&Ｋ ＴＯＫＡの西澤様にインタビューを行いました。大手ファームではなく「個人のプロフェッショナル」を選んだ理由や、現場を巻き込みながら戦略を実行する要諦については、以下リンクよりご覧ください。

「コンサルタントの戦略的な起用」―TOB後の改革を後押しした、戦略リソースの最適解(https://note.com/hitalent/n/n671028f71cbf)

■株式会社Ｔ&Ｋ ＴＯＫＡ 概要

1947年の創業以来、印刷インキの製造・販売を主軸に展開。「技術とまごころ（Technology & Kindness）」を社名に掲げ、UVインキ（紫外線硬化型インキ）において国内トップクラスのシェアを誇る。現在はベインキャピタルの支援のもと、グローバルな成長加速に向けた経営改革を断行中。

【社名】株式会社Ｔ&Ｋ ＴＯＫＡ

【本社】埼玉県入間郡三芳町竹間沢283番地1

【代表取締役社長兼CEO】石合 信正

【創業】1947年3月25日

【公式HP】https://www.toka-global.com/

■ハイタレント株式会社 概要

ハイタレント株式会社が提供するサービス『HiTalent』は、優秀なタレントであるハイタレントと、ハイタレントを活用したい企業をつなぐ案件マッチングプラットフォームです。

現在、ハイタレントとして戦略コンサルティングファーム出身者や投資銀行出身者および、外資IT・マーケティング出身者の方々等にご登録いただいています。

審査済みの3,500名以上のビジネスプロフェッショナルを個人・チームで活用できるフリーランス活用サービスをご提供します。

【社名】ハイタレント株式会社/HiTalent Inc

【設立年月日】2020年1月6日

【代表取締役】有吉 洋平

【公式HP】https://hitalent.co.jp/

【事業内容】ハイタレントと企業をつなぐ案件マッチングプラットフォーム『HiTalent』の運営