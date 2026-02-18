【通訳者・翻訳者養成学校 インタースクール】2026年 春の短期講座を開催！（グローバルビジネスパーソン向け）
◆「TOEIC800点を持っているのに、英語力に自信が持てない……」
・「相手の言っていることはわかるのに、自分が話す英語はカタコトになる」
・「英語会議にはついていけるのに、ネイティブの雑談が始まると会話に入れない」
・「検定試験の長文問題は解けるのに、英字新聞が読めない」
高い英語力をお持ちのビジネスパーソンでも、こんな悩みを持つ方は少なくありません。
英語力の「壁」を破るため、語学のプロである通訳者の指導を受けてみませんか？
プロ通訳者・翻訳者養成学校であるインタースクールでは、この春、全２～３回で英語力アップのきっかけをつかめる、短期講座を開催します。
・シャドーイング、サイトトランスレーションなど通訳者養成のトレーニングを体験
・現役通訳者の講師による実践的な指導
・少人数×短期集中で効率的にスキルアップ
これまでとは違った英語学習法を求めている方は、ぜひお申込みください。
◆講座紹介【リスニング強化！通訳訓練】（東京校通学）
〈受講レベルの目安〉
・TOEIC(R) 800点程度～
※受講の必須条件ではありません※
ディクテーション(書き取り)、シャドーイング(復唱)、リプロダクション(口頭再現)などの通訳訓練法により、英語を語順通りに、素早く自然に理解する聴解力を身につけます。
★こんな方におすすめ
・ナチュラルな英語を確実に聞き取りたい
・英語でのミーティングに参加する機会が多い
・職場で通訳をする機会がある
講座内容詳細はこちら！(https://www.interschool.jp/archives/course/short_listening)
【速精読！ロジカルリーディング】（オンライン）
〈受講レベルの目安〉
・TOEIC(R) 800点程度～
※受講の必須条件ではありません※
確かな文法・構文の理解を土台とし、サイトトランスレーション(区切り訳)、サマライジング(要約)といった通訳・翻訳のための技術を学ぶことで、英文読解の精度を高めます。
★こんな方におすすめ
・職場で英語の文献を読む機会が多い
・読解スピードを上げ、業務効率を高めたい
・海外の経済雑誌などを読みこなしたい
講座内容詳細はこちら！(https://www.interschool.jp/archives/course/short_listening)
【４技能「読・書・聴・話」強化】（オンライン）
〈受講レベルの目安〉
・TOEIC(R) 730点程度～
※受講の必須条件ではありません※
通訳訓練法と翻訳技能を活用し、完成度の高い英語力を身につけます。
★こんな方におすすめ
・業務の中で英語を使用している
・新たな手法で、ハイレベルな英語力を身につけたい
講座内容詳細はこちら！(https://www.interschool.jp/archives/course/short_eisen)
お申込はこちら :
https://www.interschool.jp/application-2
◆スクール紹介
プロ通訳者・翻訳者養成校であるインタースクールは、1966年の開校以来、歴史に残る多くの国際舞台で活躍する通訳者・翻訳者を輩出してきました。スクールとエージェント部門が一体となって、訓練～プロデビューまでを一貫してサポートします。
【お問い合わせ先】
インタースクールオンライン事務局
TEL: 0570-067-551 / Email: school-online@intergroup.co.jp
【受付時間】火～金 13:30～20:30/土・日 10:00～17:00
※月曜日・祝日は休校日となります
Webサイト(https://www.interschool.jp/)