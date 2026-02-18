【通訳者・翻訳者養成学校 インタースクール】2026年 春の短期講座を開催！（グローバルビジネスパーソン向け）

◆「TOEIC800点を持っているのに、英語力に自信が持てない……」

・「相手の言っていることはわかるのに、自分が話す英語はカタコトになる」

・「英語会議にはついていけるのに、ネイティブの雑談が始まると会話に入れない」

・「検定試験の長文問題は解けるのに、英字新聞が読めない」

高い英語力をお持ちのビジネスパーソンでも、こんな悩みを持つ方は少なくありません。

英語力の「壁」を破るため、語学のプロである通訳者の指導を受けてみませんか？

プロ通訳者・翻訳者養成学校であるインタースクールでは、この春、全２～３回で英語力アップのきっかけをつかめる、短期講座を開催します。

・シャドーイング、サイトトランスレーションなど通訳者養成のトレーニングを体験

・現役通訳者の講師による実践的な指導

・少人数×短期集中で効率的にスキルアップ

これまでとは違った英語学習法を求めている方は、ぜひお申込みください。

◆講座紹介

【リスニング強化！通訳訓練】（東京校通学）

〈受講レベルの目安〉

・TOEIC(R) 800点程度～

※受講の必須条件ではありません※

ディクテーション(書き取り)、シャドーイング(復唱)、リプロダクション(口頭再現)などの通訳訓練法により、英語を語順通りに、素早く自然に理解する聴解力を身につけます。

★こんな方におすすめ

・ナチュラルな英語を確実に聞き取りたい

・英語でのミーティングに参加する機会が多い

・職場で通訳をする機会がある

講座内容詳細はこちら！(https://www.interschool.jp/archives/course/short_listening)

【速精読！ロジカルリーディング】（オンライン）

〈受講レベルの目安〉

・TOEIC(R) 800点程度～

※受講の必須条件ではありません※

確かな文法・構文の理解を土台とし、サイトトランスレーション(区切り訳)、サマライジング(要約)といった通訳・翻訳のための技術を学ぶことで、英文読解の精度を高めます。

★こんな方におすすめ

・職場で英語の文献を読む機会が多い

・読解スピードを上げ、業務効率を高めたい

・海外の経済雑誌などを読みこなしたい

講座内容詳細はこちら！(https://www.interschool.jp/archives/course/short_listening)

【４技能「読・書・聴・話」強化】（オンライン）

〈受講レベルの目安〉

・TOEIC(R) 730点程度～

※受講の必須条件ではありません※

通訳訓練法と翻訳技能を活用し、完成度の高い英語力を身につけます。

★こんな方におすすめ

・業務の中で英語を使用している

・新たな手法で、ハイレベルな英語力を身につけたい

講座内容詳細はこちら！(https://www.interschool.jp/archives/course/short_eisen)

お申込はこちら :https://www.interschool.jp/application-2

◆スクール紹介

プロ通訳者・翻訳者養成校であるインタースクールは、1966年の開校以来、歴史に残る多くの国際舞台で活躍する通訳者・翻訳者を輩出してきました。スクールとエージェント部門が一体となって、訓練～プロデビューまでを一貫してサポートします。

【お問い合わせ先】

インタースクールオンライン事務局

TEL: 0570-067-551 / Email: school-online@intergroup.co.jp

【受付時間】火～金 13:30～20:30/土・日 10:00～17:00

※月曜日・祝日は休校日となります

Webサイト(https://www.interschool.jp/)