次世代プロデュースユニット“青は止まれ”、18歳の新鋭・Itaby迎えた新曲バラード「割れた花瓶」配信リリース
株式会社MODERN SKY JAPAN（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：牧野晃典）は、本日2026年2月18日（水）より、次世代プロデュースユニット“青は止まれ”の新曲『割れた花瓶』が配信リリースされた。
“青は止まれ”は、ボーカルのAohadaとコンポーザーのいおたすからなるプロデュースユニット。音楽表現にとどまらず、映像・テクノロジー・物語性を横断した作品づくりで注目を集め、これまでに「第2回Tech Direction Awards」オンスクリーン・エクスペリエンス部門・金賞をはじめとした受賞歴を持つなど、表現の拡張を続けてきた。
本作『割れた花瓶』は、編曲にボカロP・Itabyを迎えた一曲。
Itabyは2025年の閃光ライオットにてボカロステージPV賞を受賞するなど、その繊細な音作りと構成力で注目を集めるクリエイターであり、本楽曲では音数を抑え、余白を大切にしたアレンジによって、楽曲全体に静かな緊張感を与えている。
歌詞では、届かない思い、ふとした仕草の記憶、懐かしさが痛みに変わる瞬間が描かれる。
止まってしまった時間の中で、それでも消えない感情と向き合い続ける心情が、「割れた花瓶」という象徴的なモチーフを通して淡々と、しかし確かに浮かび上がってくる。
作詞はAohada／いおたす、作曲はいおたすが担当。
Itabyによる繊細な展開と、Aohadaの透き通った歌声が重なり合うことで、楽曲が描く情景はより奥行きを持ち、聴く者それぞれの記憶や後悔に静かに寄り添う作品へと昇華されている。
また、本楽曲のミュージックビデオは後日公開予定。
“青は止まれ”はこれまでも、映像と物語性を強く結びつけた表現によって、楽曲の世界観を拡張してきた。本作『割れた花瓶』の世界観をどのように映像化するのか、その表現にも注目が集まる。楽曲を聴く体験に、もう一つの“レイヤー”を重ねることで、『割れた花瓶』という作品をより立体的に提示する試みとなる。
なお、Aohadaは先日、株式会社アマナのAI専門組織A³が手がける、“人×AI”をテーマにした組織VISION MOVIEにおいて、声と歌を担当。
音楽表現の枠を越え、声そのものの可能性を拡張する活動も続けており、本作『割れた花瓶』は、そうした歩みの延長線上にある一曲とも言える。
【リリース】
青は止まれ「割れた花瓶」
配信リンク：https://linkco.re/S2HXCHgd (https://linkco.re/S2HXCHgd)
Music :いおたす
Words : いおたす/Aohada
Arrangement : Itaby
Vocal : Aohada
Produce : いおたす
【SNS】
Youtube : https://www.youtube.com/@ao_tomare(https://www.youtube.com/@ao_tomare)
X ： https://x.com/ao_tomare(https://x.com/ao_tomare)
インスタグラム：https://www.instagram.com/ao_tomare?igsh=NTgzNDFncDE5andq(https://www.instagram.com/ao_tomare?igsh=NTgzNDFncDE5andq)
TikTok：https://www.tiktok.com/@aohatomare(https://www.tiktok.com/@aohatomare)
【PROFILE】
⚫︎青は止まれ
2001年生まれのコンポーザー・いおたすと、2005年生まれのボーカル・Aohadaによる
2人組音楽ユニット『青は止まれ』。
それぞれがボーカロイドミュージックをルーツに持ち、いおたすはボカロPとして、Aohadaは歌い手としてそれぞれの領域で活動する中で、いおたすが自らの楽曲のボーカルを依頼したことをきっかけに、2022年ユニット結成。
アーティスト名の『青は止まれ』は、「赤信号は止まらなければならないけど、青信号を進むという選択をしなくても良い」という意味が込められている。
同年には、ネット上やSNSでのコミュニケーションをテーマとした初のオリジナル楽曲『ミメイ』をリリース。
作詞・作曲にとどまらず、イラストレーション、アニメーション制作など、幅広い創作活動を展開していく青は止まれの作品たちに、若きリスナーたちを中心に今静かに注目が集まっている。
【青は止まれOfficial】
[APPLE]
https://music.apple.com/jp/artist/%E9%9D%92%E3%81%AF%E6%AD%A2%E3%81%BE%E3%82%8C/1611874463(https://music.apple.com/jp/artist/%E9%9D%92%E3%81%AF%E6%AD%A2%E3%81%BE%E3%82%8C/1611874463)
[Spotify]
https://open.spotify.com/intl-ja/artist/3nIIHJ0v3UTElDmckDrqWo?si=CoVWyiiTTN2gWThpggY4QA(https://open.spotify.com/intl-ja/artist/3nIIHJ0v3UTElDmckDrqWo?si=CoVWyiiTTN2gWThpggY4QA)
[LINE MUSIC]
https://lin.ee/eiMx4JG(https://lin.ee/eiMx4JG)
【会社概要】
社名：株式会社MODERN SKY JAPAN（MODERN SKY JAPAN inc.）
所在地：東京都渋谷区神宮前1-19-19 エリンデール神宮前1F
設立：2025年1月1日
事業内容：
・日本における世界での活躍を目指すアーティスト開発・マネジメント事業
・モダンスカイ所属アーティストの日本でのプロモーション・コンサート事業
・邦楽アーティストへのグローバルプロモーションサポート事業
・モダンスカイ資産を活用した新規ビジネス開発事業
URL：https://www.modernsky.jp(https://www.modernsky.jp)