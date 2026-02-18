【OPAQUE.CLIP】「HELLO KITTY」コラボアイテムを2月19日(木)より発売！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）」は、株式会社サンリオの「HELLO KITTY」とのコラボアイテムを、一部対象店舗ならびにオンラインストアにて2月19日（木）より発売いたします。

OPAQUE.CLIP（オペーク ドット クリップ）は全国の駅ビルやショッピングセンターを中心に、キレイめなベーシックテイストにトレンドを程よく加えた、大人の女性向けのアイテムをご提案しております。

【HELLO KITTY× OPAQUE.CLIP】

HELLO KITTYとOPAQUE.CLIPのスペシャルコラボレーション！

ミラーチャームや巾着ポーチなどの新アイテムが、ふわもこ＆キラキラ素材で登場！

レオパード柄やシックなカラーで大人っぽく仕上げたハローキティのお顔モチーフのアイテムも。

使いやすさも兼ね備えた、デイリーにもギフトにもおすすめのラインナップです。

この機会に、さまざまなスタイルで楽しんでみてください！

詳細を見る :https://store.world.co.jp/s/brand/opaque-clip/blog-detail/index.html?article_id=1044411&utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=opaque-clip&utm_term=260212&utm_content=pr26kt02

HELLO KITTY × OPAQUE.CLIP◆【ハローキティ】キラふわフェイス巾着ポーチ \2,989 (税込)

立体的なリボンが特徴的で、ハローキティの愛らしいお顔をデザインした巾着ポーチです。引手には上品なグログランテープを使用しており、洗練された印象を与えます。

ホワイト（#003）カラー、ブラック（#019）カラー、ベージュ（#052）カラーは、きらびやかなフィルム素材を採用しており、見た目にも華やか。対照的に、ホワイトボア（#104）カラー、ブラックボア（#819）カラーは、ふんわりとした素材が使われており、トレンド感満載のアイテムです。異なる素材で楽しめる点も大きな魅力です。

さらに、オリジナルのネームと下げ札が付属しており、特別感を演出。特にブラックボア（#819）カラーは、ECサイトと一部店舗でのみ手に入る限定カラーです。

・展開カラー：ホワイトフィルム（#003）、ブラックフィルム（#019）、ベージュフィルム（#052）、ホワイトボア（#104）、ブラックボア（#819）

◆【ハローキティ】フェイス型２ＷＡＹキラふわミニショルダーバッグ \4,979(税込)

ハローキティのお顔を立体的にデザインした、魅力的なフェイス型の2WAYミニショルダーバッグです。ホワイト（#003）カラー、ブラック（#019）カラー、ベージュ（#052）カラーはきらびやかなフィルム素材で、ホワイトボア（#104）カラーとブラックボア（#819）カラーはふんわりとした素材を使用し、トレンド感あふれるアイテムに仕上げています。立体的なリボンが、愛らしさをさらに引き立てるデザインポイントです。

大人っぽい印象の黒い合皮のチェーンショルダーは、取り外し可能な2WAY仕様で、ショルダーを外せばポーチとしても利用できます。メイン部分はファスナー開閉式で、引手にはりんご型のオリジナルメタルパーツが付いており、目を引くアクセントに。内側にはポケットもあり、小物の整理に便利です。

特別なオリジナルネームと下げ札付き。さらに、ブラックボア（#819）カラーはECサイトと一部店舗でのみ手に入る限定カラーです。



・展開カラー：ホワイトフィルム（#003）、ブラックフィルム（#019）、ベージュフィルム（#052）、ホワイトボア（#104）、ブラックボア（#819）

◆【ハローキティ】キラふわマルシェバッグ \4,979(税込)

ハローキティのお顔が刺繍された、使い勝手の良いサイズのマルシェバッグです。ホワイト（#003）カラー、ブラック（#019）カラー、ベージュ（#052）カラーはキラキラとしたフィルム素材で輝きを放ち、ホワイトボア（#104）カラーとブラックボア（#819）カラーは温かみのある素材を使用しており、トレンドを押さえたアイテムです。

立体的なリボン部分が可愛らしさをさらに引き立てています。

オリジナルのりんご型メタルチャームが付いており、お出かけやサブバッグとしても大活躍。

特別なオリジナルネームと下げ札も添えられ、より一層の魅力を放つアイテムです。

ブラックボア（#819）カラーは、ECサイトおよび一部店舗限定カラーとなっております。

・展開カラー：ホワイトフィルム（#003）、ブラックフィルム（#019）、ベージュフィルム（#052）、ホワイトボア（#104）、ブラックボア（#819）

◆【ハローキティ】フェイス型２WAYキラキラフラットポーチ \4,979(税込)

ハローキティの象徴的なリボンを立体的にデザインしたスクエア型ポーチです。

フリル調のショルダーストラップが付いており、可愛らしさとトレンド感を兼ね備えたアイテムです。

本体にはきらびやかなフィルム素材を使用しており、リボン部分の立体感が特徴的なデザインポイントで、ギフトにも最適な一品です。

長さ調整が可能なストラップは取り外しもできるため、本体部分をポーチとして使うこともできます。

ファスナー開閉式で、引手にはりんご型のオリジナルメタルパーツが付いており、内側には便利なポケットも完備。特別なオリジナルネームと下げ札が付いています。

ブラック（#819）カラーはECサイトと一部店舗限定の特別なカラーです。

・展開カラー：ホワイトフィルム（#003）、ブラックフィルム（#819）、ベージュフィルム（#052）

◆【ハローキティ】キラふわフェイス型ミラーチャーム \2,989(税込)

ハローキティの愛らしいお顔をデザインした、キラふわなミラーチャームです。温かみのあるボア素材を使用しており、トレンド感をしっかりと押さえたアイテムです。立体的なリボン部分が、可愛らしさをさらに引き立てています。ギフトにも最適な一品です。

特別なオリジナルネームと下げ札が付いており、魅力を一層引き立てています。ブラック（#819）カラーはECサイトおよび一部店舗限定の特別カラーです。

・展開カラー：ホワイトボア（#103）、ブラックボア（#819）

【HELLO KITTY（ハローキティ） プロフィール】

フルネームはキティ・ホワイト。生まれた場所はイギリス ロンドンの郊外。

身長はりんご５個分。体重はりんご３個分。明るくてやさしい女のコ。

※本商品は株式会社サンリオとの商品化契約により株式会社グレイスが企画・製造したものです。

【 商品のお取り扱い 】

■ オンラインストア https://store.world.co.jp/s/brand/opaque-clip/

■ 取り扱い店舗

https://store.world.co.jp/shoplist/s088762/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=opaque-clip&utm_term=260212&utm_content=pr26kt02s(https://store.world.co.jp/shoplist/s088762/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=opaque-clip&utm_term=260212&utm_content=pr26kt02s)

【 Social Media 】

■ Instagram @opaque.clip

■ X @OPAQUECLIP

【 Brand Concept 】

‟BEAUTIFUL＆PLAYFUL FASHION”

美しく、自分らしく、楽しく今を生きる大人達へ

品質、品格、正しさをベースに、都会的で洗練された、良質なライフスタイルとファッションの楽しさ、新しさとの出会いを提案します。

＜会社概要＞

・名称：株式会社アルカスインターナショナル（株式会社ワールド100% 子会社）

・代表者：内山 誠一

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式通販サイト：https://store.world.co.jp/