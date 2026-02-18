TVアニメ「桃源暗鬼」の新商品が発売決定！

シンクイノベーション株式会社


キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）が、TVアニメ「桃源暗鬼」のグッズの予約販売を下記サイトにて2月18日（水）から開始いたしました。




TVアニメ「桃源暗鬼」の新商品が発売決定！




個性豊かな「桃源暗鬼」のキャラクターたちが


新規描き起こし【タロットコスチューム】で登場！



この機会に是非、お手元にどうぞ。




■販売サイト：https://www.vvit.jp/


■予約期間：2026年2月18日（水）12:00～2026年3月11日（水）23:59まで


■出荷予定日：2026年5月上旬予定






～～商品ラインナップのご紹介～～








(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会



※実際の商品とイメージが異なる場合がありますのでご了承ください。



今後もシンクイノベーション株式会社では続々と新たなアイテムを販売予定です。お楽しみに！






＜会社概要＞


　シンクイノベーション株式会社（Twitter：＠sync_innovation）


　〒531-0071　大阪府大阪市北区中津1-2-21


　　　　　　　　　　　中津明大ビル８階


　　　　　　　　　　　大阪営業所　MD事業部


＜事業概要＞


　アニメキャラクター、プロ野球球団等の商品企画、製造、販売