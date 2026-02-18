2年越しの開催！第2回全国焼き芋（サツマイモ）選手権を 2月25日に東京・大阪2会場で同日開催！

フードディスカバリー株式会社

一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会（東京都渋谷区、代表理事：福井栄治、以下当協会）は、2026年2月25日（水）に、野菜ソムリエが選ぶもっともおいしい焼き芋（サツマイモ）を決定する「第2回全国焼き芋（サツマイモ）選手権」（以下、本選手権）を2年越しに開催します。全国各地より全76品（サツマイモ部門38品・焼き芋部門38品）が集まりました。結果は同日に日本野菜ソムリエ協会公式Instagramにて発表いたします。

「サツマイモ」部門と「焼き芋」部門の2部門で評価！

「全国 焼き芋（サツマイモ）選手権」は、「サツマイモ」部門「焼き芋」部門の2部門を評価し、サツマイモ部門を東京会場、焼き芋部門を大阪会場の2会場同日で開催します。

大阪開催「焼き芋部門」では、冷蔵・冷凍など加工品として販売している焼き芋製品を評価。

それに対し、東京開催「サツマイモ部門」では、生イモの状態で出品されたサツマイモを会場のオーブンで焼き、焼き芋にして評価します。

「焼き芋」にしておいしい「サツマイモ（生イモ）」を評価するのは日本野菜ソムリエ協会ならではの取り組みです。サツマイモのブランド化が加速する中、「焼き芋」の日本一に輝くのはどのサツマイモ、焼き芋か注目です！

～第1回全国焼き芋（サツマイモ）選手権 最高金賞 紹介～サツマイモ部門《最高金賞》『紅ハルカ』小城農園・小城 涼さん（熊本県阿蘇郡西原村）

＜評価員のコメント＞

・しっとりなめらかな食感が心地良い。みつを感じさせる甘みも◎

・切り口から蜜があふれている。ねっとり濃厚なので甘さがダイレクトに感じる

・適度な水分量のため、水っぽさがなく、ねっとりとコクのある甘さが口いっぱいに広がる

・黄金色に透き通った美しい質感です。香りも味もコク深く、豊かな風味です

＜生産者のこだわりポイント＞

小城農園では、手を抜かない土作りをしています。甘さにこだわった自然の味です。ぜひ一度ご賞味ください。

お問い合わせ：https://www.instagram.com/danchooooooooooo/

焼き芋部門《最高金賞》佐之衛門の焼いも あいこまち／米川農園佐之衛門／茨城県鉾田市

＜評価員のコメント＞

・柔らか過ぎず、しっかりとした食感。甘さもしっかり、焼き芋らしい食べ応えがあります。少し赤みがかかった皮の色、身の色が美しいコントラスト

・肉質はしっかりしていて芋らしさがあり、甘すぎるのが苦手な人に好まれると思う

・比較的、硬めな食感だが、噛む内にサツマイモ本来の甘みがじわじわと出てくる。ゆっくり食べると、おいしい焼き芋です

・控え目な甘さにやや塩みを感じられ、ほのかに香るイモの香りがやさしく良かったです

＜生産者のこだわりポイント＞

茨城県鉾田市特有のミネラルを多く含んだ潮霧が、甘く美味しいサツマイモを育ててくれます。「あいこまち」は糖度が高く、見た目の良さから美人の代名詞である「小町」の名がついています。しっとりとした美味しさをお楽しみください。

お問い合わせ：https://imosanoemon.thebase.in/

・第1回全国焼き芋（サツマイモ）選手権ホームページ（https://www.vege-fru.com/event/summit/2024/feb_2/）

「第2回全国焼き芋（サツマイモ）選手権」 概要

■主 催：一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会

■開催日：2026年2月25日（水）

■会 場：

【東京会場】※サツマイモ部門（生イモ） 13：30～15：30

学校法人 後藤学園 武蔵野調理師専門学校（東京都豊島区南池袋3-12-5）

https://www.musashino-chouri.ac.jp/access/access.html

【大阪会場】※焼き芋部門（加工品） 第１部：11:00～13:00 第２部：14:30～16:30

NSE貸会議室 9F（大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング9F）

■部 門：サツマイモ（生イモ）部門、焼き芋部門

■審査員：野菜ソムリエ資格保持者

■審査方法：商品情報非公開での食味評価

■表彰内容：最高金賞／金賞 ／銀賞／銅賞／入賞 ※各部門

■結果発表：2月25日（水）に当協会公式Instagramにて速報を発表、翌日2月26日（木）にリリースを配信予定

■「第2回全国 焼き芋（サツマイモ）選手権」特設ホームページ

https://www.vege-fru.com/event/summit/2026/feb_2/

■エントリー条件：

・全国の「サツマイモ」生産者および、「サツマイモ」または「焼き芋」の販売に携わる全ての方

・選手権参加にあたり、審査用「サツマイモ」または「焼き芋」をご提供いただける方

「サツマイモ」部門

※納品目安量「サツマイモ」1kg程度（4本～5本程）

※品種問わず

※ 提供内容：オーブンで焼（焼き時間については統一するため指定不可）

「焼き芋」部門

※納品目安量 ４本程度

※提供内容：常温でカット

「第1回全国焼き芋（サツマイモ）選手権」評価風景「第1回全国焼き芋（サツマイモ）選手権」全エントリー57品（サツマイモ部門25品・焼き芋部門32品）

■メディア取材について

取材・見学をご希望される場合は、日本野菜ソムリエ協会 青果物選手権事務局までご連絡ください。

お問い合わせ：summit@vege-fru.com 03-6278-8456 平日10時～18時

【全国青果物選手権とは】

全国青果物選手権は、野菜・果物のプロである「野菜ソムリエ」が最もおいしい野菜・果物を選ぶ品評会です。価値あるおいしい青果物を評価し、広く世の中に発信することで、生産者を応援し、日本の農業の活性化に寄与することを目的としています。受賞することで、認知度が上がり販路拡大や売上UP売上につながります。評価員である野菜ソムリエからのフィードバックが届き、今後の開発などに生かすことができます。

URL：https://www.vege-fru.com/event/seika/

「野菜ソムリエ」とは

野菜・果物の知識を身につけ、その魅力や価値を社会に広めることができるスペシャリストです。「野菜ソムリエ」の使命は、生産者と生活者の架け橋となること。現在、キャリアアップ・キャリアチェンジや、自分だけでなく家族や友人の健康に生かすため、さらには社会貢献を目指す多くの方々が挑戦しています。（累計受講生数72,091名※2025年3月末時点）

【運営団体】 一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会

創立：2001年8月7日

代表理事：福井 栄治

所在地：東京都渋谷区南平台町15-10 MAC渋谷ビル６F

事業：野菜ソムリエの資格提供と育成、各種講座やコンテンツの企画開発・提供

ホームページ：https://www.vege-fru.com

お問い合わせ：summit@vege-fru.com