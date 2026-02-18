子どもたちの直観力や創造力が平和へと繋がるスイス製木製玩具「CUBORO」をドイツ国際平和村へ寄贈

株式会社 アトリエ ニキティキ

ヨーロッパの木製玩具の輸入・販売を行う 株式会社 アトリエ ニキティキ(https://www.nikitiki.co.jp/top/)（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：西川涼）が日本国内の輸入総代理を担っているスイス製木製玩具「CUBORO（キュボロ）」が、スイス・Cuboro社より ドイツ・オーバーハウゼンに拠点を置く国際人道支援NGO ドイツ国際平和村（FRIEDENSDORF INTERNATIONAL、以下、平和村） に寄贈されることとなり、2026年2月19日（木）に現地にて寄贈セレモニーが開催されることになりました。

■日本・輪島から始まった支援の輪

本取り組みは、2025年9月に弊社と繋がりのある鶴見大学・河合准教授が平和村を訪れ、能登半島地震の被災地・輪島におけるインクルーシブ保育の実践報告会にCUBOROを持参したことがきっかけとなりました。平和村の子どもたちが国籍や障害の有無を越えて好奇心に目を輝かせてCUBOROに夢中で取り組む姿（右写真）の報告を聞き、同社のCEO セバスチャン・エッター氏が深い感銘を受け、CEO自ら平和村を訪問し、寄贈することを即座に決定いたしました。

Cuboro社より「CUBORO スタンダード50 × 6セット」「CUBORO THE BOOK（CUBORO解説本）×6冊（ドイツ語・英語・フランス語・日本語の各言語）」が平和村へ寄贈されます。

「CUBORO」で遊ぶ河合准教授と平和村の子どもたち■Cuboro社 CEO セバスチャン・エッター氏

様々なご縁を得てドイツ国際平和村の活動と繋がることが出来ましたことを、大変光栄に思います。

CUBOROは、言葉や障がいの有無、性別や世代などの違いを越えて直感的、かつ、言葉を交わさずに人々を繋ぐことができる玩具です。こうしたインクルーシブなコミュニケーションを通じて創造性を育むことが、世界平和に近づくことだと考えています。平和村の子どもたちにとって、CUBOROでの遊びが心からの楽しみとなり、明日への希望の一助になることを願っております。

■ドイツ国際平和村 代表 ビルギット・シュティフター氏

スイスの木製玩具「CUBORO」を寄贈していただけることに心より感謝しています。

CUBOROを通じてドイツ国際平和村の子どもたちがリハビリはもちろんのこと、想像力・創造力・達成感・友達と遊ぶ際の協力や尊重など、様々なことを学べると想像しています。ドイツ国際平和村の子どもたちがCUBOROを使用する姿を楽しみにしています。

■開催概要

・イベント名

Donation Ceremony from Cuboro to FRIEDENSDORF INTERNATIONAL

・日時

2026年2月19日（木）11時～12時30分（予定） ※ドイツ現地時間

・会場

FRIEDENSDORF INTERNATIONAL

（Lanterstrasse 21, 46539 Dinslaken, Germany）

・参加者

ドイツ国際平和村 代表 ビルギット・シュティフター氏

平和村の子どもたち（6名）、平和村スタッフ

Cuboro社 CEO セバスチャン・エッター氏

・寄贈品

CUBORO スタンダード50(https://cuboro.ch/en/marble-runs/standard-50/) × 6セット

CUBORO THE BOOK(https://cuboro.ch/en/marble-runs/the-book/)（CUBORO解説本）×6冊

（ドイツ語・英語・フランス語・日本語の各言語）

【寄付贈呈式概要】

・ドイツ国際平和村 代表 シュティフター氏 および CUBORO社 CEO エッター氏による挨拶

・寄付贈呈 エッター氏より平和村の子どもたちへ

・CUBOROワークショップ （リハビリ室にて開催予定）

・エッター氏へ平和村の施設と活動紹介

■Cuboro社について

Cuboro社は、木製キューブに彫った溝を組み合わせてコースを作り、玉を転がして遊ぶ玩具「CUBORO」（キュボロ）を開発・製造。

スイス・ベルンに本社を置き、考案者マティアス・エッターの息子であるセバスチャン・エッター氏によって経営が行われています。

1986年以来、スイスのみならず世界中の人々に受け入れられ、感動を与えています。創業から今日に至るまで「CUBORO」は地元のブナ材を使用し、スイスで一貫して製造されています。

HOMEPAGE :

https://cuboro.ch/en/

https://cuboro.ch/en/press/

株式会社 アトリエ ニキティキ は1971年の創業当初からドイツ・スイスを中心にヨーロッパの優れた玩具を輸入し、直営店をはじめ全国の玩具専門店や百貨店を通して販売を行っています。

感受性が育つ大切な時期に出会ってほしい〈子どもの心を育てるおもちゃ〉を、日本の子どもたちに届ける橋渡しを使命としています。

AI をはじめとするテクノロジーが猛スピードで進化する時代の中で、ヨーロッパの伝統と文化に培われ受け継がれている優れた木製玩具を通して、変わらぬ価値や木のぬくもりを子どもたちをはじめ全世代に伝え続けることで、やさしく平和な社会が実現することを強く願っております。

HOMEPAGE :

https://www.nikitiki.co.jp/

ご参考

■ドイツ国際平和村（FRIEDENSDORF INTERNATIONAL） について

※上記、ドイツ国際平和村の広報写真をご使用いただく場合は、「写真提供：ドイツ国際平和村」のクレジット標記をお願いいたします。

ドイツ国際平和村ドイツに本部を置く国際人道団体です。ドイツ国際平和村では３つの活動を通して、子どもたちが笑顔になる世界を目指しています。

１、子どもたちの医療援助：

60年近くにわたり、紛争や危機的状況にある地域のケガや病気を抱えた子どもたちに、ヨーロッパでの治療の機会を提供しています。

２、現地プロジェクト：

世界中の様々な国において、現地手術プロジェクト・食糧支援、MER（移動式クリニック）・井戸構築・養鶏プロジェクト・学校再建などを通し、現地の人々が将来安心して生活ができるようにインフラを改善するプロジェクトを進めています。

３、平和教育：

一人ひとりが平和への意識を高められるよう、平和教育に取り組んでいます。

ドイツ国際平和村の目標は、世界に平和村が必要とされない平和な社会を作ることです。日本においては、1999年にTBS系世界ウルルン滞在記で女優の東ちづるさんが訪問した様子が放映されてから、この放送をきっかけに日本からも多くのボランティアが活動するようになりました。

ドイツ国際平和村は多くの方々のご寄付で運営されております。

ご協力のほど宜しくお願いいたします。

〇寄付金口座：

三菱UFJ銀行 本店 普通口座 0152887

口座名 ドイツ平和村 または Aktion Friedensdorf e.V.

〇つながる募金：

https://www.softbank.jp/corp/sustainability/esg/social/local-communities/tunagaru-bokin/list/?id=648

E-MAIL : japanpeace@friedensdorf.de

HOMEPAGE : http://japan.friedensdorf.de

FACEBOOK : http://www.facebook.com/friedensdorf.jp