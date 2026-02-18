次世代を担う新人俳優賞受賞者たちの撮りおろしビッグボード企画「NEW CINEMA FACE 2026」2月27日（金）より開催

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社（東京都中央区）が運営する「RAYARD MIYASHITA PARK」（東京都渋谷区）は、第49回日本アカデミー賞・新人俳優賞受賞者の撮りおろし企画「NEW CINEMA FACE 2026」を2月27日（金）～3月18日（水）に開催します。

本企画では、渋谷のランドマークであるRAYARD MIYASHITA PARKに、次世代を担う俳優たちの撮りおろしビッグボードが期間限定で集結します。また、3月2日（月）より、MIYASHITA PARKの公式サイトで受賞者のインタビュー記事を掲載。さらに、MIYASHITA PARK公式Instagramをフォローいただくことで新人俳優賞受賞者の撮りおろしオリジナルポストカードをプレゼントするキャンペーンも実施します。

-本リリースのポイント-

１.日本アカデミー賞・新人俳優賞受賞者の撮りおろし企画「NEW CINEMA FACE 2026」を開催！受賞者のインタビューもMIYASHITA PARKの公式サイトで公開！

次世代の映画界を担う新人俳優賞受賞者の撮りおろしビッグボードがRAYARD MIYASHITA PARKに登場！ここでしか見られない新たな装いで集結します。さらに受賞者のインタビューはMIYASHITA PARK公式サイトで公開します。

２.公式Instagramをフォローで撮りおろしオリジナルポストカードをプレゼント！

期間中に、MIYASHITA PARK公式Instagramをフォローいただくと新人俳優賞受賞者の撮りおろしオリジナルポストカードを1枚プレゼント！

3月13日（金）に開催される授賞式に先駆け、新人俳優賞受賞者の撮りおろし企画「NEW CINEMA FACE 2026」を、渋谷のランドマーク・RAYARD MIYASHITA PARKにて開催します。昨年に引き続き、館内には今年の新人俳優賞受賞者の撮りおろしビッグボードが登場。次世代を担う俳優たちが、この期間、この場所だけで魅せる新たな装いで集結します。

また、受賞者のインタビューは3月2日（月）よりMIYASHITA PARK公式サイトにて公開予定です。

MIYASHITA PARK公式サイト：https://www.miyashita-park.tokyo/(https://www.miyashita-park.tokyo/)

《「新人俳優賞」受賞者/受賞作品/コメント：「あなたにとって「映画」とは？」》

※五十音順・敬称略

河内大和（こうちやまと）「８番出口」

僕にとっては人生の救いだと思っています。仕事やプライベートですごくへこんだり絶望したり、そういう時に映画を見ると「よし！頑張ろう」ってなれるんですよね。すごく力と夢が詰まってますし、時間を越えることができるのも魅力だと思います。その時に撮った作品、その時に演じたキャラクターが何十年後、もしかしたら何百年後でも観た方の心に触れることができるという、タイムカプセルみたいなすごく大きな夢の力を持ったものだと思います。



白山乃愛（しろやまのあ）「秒速5センチメートル」

心が踊る時間です。小さい頃から、映画を映画館でずっと観てきたんですが、この映画を観たいと思った瞬間、観た時に感じるワクワクやドキドキ、笑ったり泣いたりする瞬間。そして観終わった後に感想を話して感情を蘇らせたり、あとは誰かとその映画について話し合ったりする瞬間。その全てが心を踊らせてくれるような、私にとってかけがえのない時間を与えてくれるものが映画だと思います。



中島瑠菜（なかしまるな）「TOKYOタクシー」

登場人物の言葉や、一緒に観た人との時間が積み重なり、人の心に長く残り続けるものだと思っています。そうした時間を誰かと共有できることが、映画の魅力だと感じています。私にとっての映画は、知らなかった自分に出会わせてくれる場所でもあります。役を深く掘り下げる中で、自分とは違う誰かをとても身近に感じ、その人と一緒に生きる時間は、私にとって大きな幸せです。時には苦しさもありますが、それも含めて、本当に貴重な時間を与えてくれる場所だと思っています。



坂東龍汰（ばんどうりょうた）「爆弾」

映画を観た時の気持ちだったり、人生のタイミングで、観た人の人生が大きく変わってしまうくらいの影響を与える芸術作品なのかなと思います。僕はそういう経験が結構あるので、人生に欠かせない、芸術の一つであり、今の時点で自分が一番ワクワクできる場所。楽しい場所が、僕にとっての映画です。



松谷鷹也（まつたにたかや）「栄光のバックホーム」

日常に寄り添った作品から、派手なエンタメで日常を忘れさせてくれるような作品まで、色々な作品がありますよね。映画館でいつもと違う時間を過ごすことで観終わった後に「頑張ろう！」と前向きな気持ちになれる、そういう魅力があるのかなと思います。僕にとって映画は、自分を成長させてくれるものという感覚があります。



見上愛（みかみあい）「国宝」

今回受賞した作品は特にだと思いますが、日常の中にある時間と切り離した映画館で観ることに意味がある作品だと思っています。そういう時間を過ごすことが必要ないと言われれば、衣食住ではないので必要ないのかもしれないのですが、でもすごく様々な人の人生を豊かにしてくれると信じているので、映画は人生の豊かさにつながるものかな、と思います。



森田望智（もりたみさと）「ナイトフラワー」

映画館ですごく素敵な作品に出会うと、観終わった後にその場から動けなくなるくらい心を揺さぶられることがたくさんあります。宝物をもらったような、なんとも言えないすごく愛おしい気持ちが私の中でよく生まれてくるので、それを味わいたくて映画を観ていることが多いです。自分にとってすごく生きる力みたいなものをもらえるのが映画だと思います。

「NEW CINEMA FACE 2026」詳細

・掲出期間：2026年2月27日（金）～3月18日（水）

・主催：日本アカデミー賞協会

特別協賛：大東建託

衣装協力：YOHJI YAMAMOTO Inc.

ジュエリー協力：TASAKI

協力：RAYARD MIYASHITA PARK

企画・プロデュース・制作：エフプロジェクト

・掲出場所：RAYARD MIYASHITA PARK

South2F歩道橋スペース（CONVERSE TOKYO前）

South3F FOOD HALL

North2Fアウトモール柱

・掲出物：第49回日本アカデミー賞・新人俳優賞受賞者撮りおろし ビッグボード（個人+集合写

真）、館内ポスター、メイキング映像

・特設サイト：https://ncf2026.andf.jp/

・受賞者のインタビュー記事は、3月2日（月）よりMIYASHITA PARK公式サイトに掲載いたします。

MIYASHITA PARK公式サイト：https://www.miyashita-park.tokyo/

「NEW CINEMA FACE 2026」同期間中に、MIYASHITA PARK公式Instagramをフォローいただき、特設カウンターで提示いただくと、新人俳優賞受賞者の撮りおろしオリジナルポストカードを1枚プレゼント！

MIYASHITA PARK公式Instagram：https://www.instagram.com/miyashitapark_/

キャンペーン概要

■受付期間：2026年2月27日（金）、2月28日（土）、3月1日（日）、3月6日（金）、3月7日（土）、3月8日（日）、3月13日（金）、3月14日（土）、3月15日（日）

■受付時間：11時00分～17時00分

■受付場所：South2F歩道橋スペース（CONVERSE TOKYO前）

■内容：新人俳優賞受賞者の撮りおろしオリジナルポストカード（1種）

※おひとり様1回限りのご参加となります。

※ポストカードはなくなり次第終了となります。

※オークションに出品する等の転売行為は禁止いたします。

常識にとらわれず「自由」をわかちあう場”MIYASHITA PARK”

NO MORE NORMAL.



こだわりに、正解はない。



だから、たとえ物好きと言われても

じぶんの好きに、まっすぐでいよう。

じぶんの好きへ、はみだしていこう。



型になんて、はめられないあなたと

MIYASHITA PARKはともにありたい。



NO MORE NORMAL.

まっすぐ、はみだせ。



MIYASHITA PARKの想い



MIYASHITA PARKは、街・人・文化が交わる場として、

商業施設、公園、ホテルまでもが一体となったミクスドユース型施設として2020年にオープン。

開業から今まで、多くの来場者に親しまれてきました。



そんな型にはまらない自由な発想でできたMIYASHITA PARKは、同様に、自分だけの「好き」や「こだわり」、「自由」を持つ人を応援したい。分かち合いたい。

「NO MORE NORMAL.」は、そんな施設の姿勢をより強めていくアイコトバとして、発信します。





【添付資料】「RAYARD MIYASHITA PARK」施設概要

■住所

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10



■営業時間

●ショップ：11:00～21:00 ※店舗により異なります

●レストラン：11:00～23:00 ※一部店舗は異なります

●フードホール：

平日11:00～22:30 土日祝10:30～22:30



■アクセス

JR、東京メトロ半蔵門線・銀座線・副都心線、東急東横線・

田園都市線、京王井の頭線「渋谷」駅より徒歩3分

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前＜原宿＞」駅7番口より徒歩8分

※駅の出口は各交通機関ホームページをご覧ください。



■「RAYARD MIYASHITA PARK」公式サイト・SNS

公式サイト：https://mitsui-shopping-park.com/urban/miyashita/

Instagram：https://www.instagram.com/miyashitapark_/

X：https://x.com/miyashitapark_