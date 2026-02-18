JLL、長野市と3月12日に「長野市企業立地セミナーin東京」を開催

ジョーンズ ラング ラサール株式会社

東京 2026年2月18日 - 総合不動産サービス大手JLL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：河西 利信）は、2026年3月12日（木）に、長野市主催、JLL協賛の企業誘致セミナー「長野市企業立地セミナーin東京 BOOST NAGANO ~ 産学官協創で未来を拓く企業誘致のマスタープラン ~」をJLL日本本社（東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー）にて開催しますのでお知らせいたします。

本セミナーでは、持続的な地域経済の活性化と経済好循環の実現に向け、長野市の魅力や企業立地促進施策、事業機会についてご説明いたします。

＜開催概要＞

日時：2026年3月12日（木）16:00 - 19:30

会場：JLL日本本社（東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー）

対象：長野市への企業立地、開発・投資に関心のある事業会社（招待制）

参加方法：事前登録制（無料）

司会：延友 陽子氏（アナウンサー、キャスター、ジャーナリスト）

＜プログラム＞ ※ 予告なしに変更が生じる可能性があります

16:00 協賛社開会ご挨拶

JLL日本 代表取締役社長 河西 利信

16:05 長野市の魅力と企業誘致構想

長野市 荻原 健司 市長

16:25 長野市立地企業によるプレゼンテーション

新光電気工業株式会社 総務人事本部 人材開発部長 前 千尋 氏

その他登壇企業調整中

16:55 これからの企業立地政策

経済産業省 経済産業政策局 地域経済産業政策課 地域新産業調査官 斎藤 智哉 氏

17:10 パネルディスカッション「なぜ長野市なのか？企業にとっての魅力、課題を市長と討議する」

長野市 荻原 健司 市長

その他登壇企業調整中

ファシリテーター：JLL日本 企業誘致コンサルタント 佐藤 俊朗

17:45 懇親会

本セミナーに関するお問い合わせ先：

JLL Eメール：JLLJapanEvent@jll.com

