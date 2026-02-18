JLL、長野市と3月12日に「長野市企業立地セミナーin東京」を開催
東京 2026年2月18日 - 総合不動産サービス大手JLL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：河西 利信）は、2026年3月12日（木）に、長野市主催、JLL協賛の企業誘致セミナー「長野市企業立地セミナーin東京 BOOST NAGANO ~ 産学官協創で未来を拓く企業誘致のマスタープラン ~」をJLL日本本社（東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー）にて開催しますのでお知らせいたします。
本セミナーでは、持続的な地域経済の活性化と経済好循環の実現に向け、長野市の魅力や企業立地促進施策、事業機会についてご説明いたします。
＜開催概要＞
日時：2026年3月12日（木）16:00 - 19:30
会場：JLL日本本社（東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー）
対象：長野市への企業立地、開発・投資に関心のある事業会社（招待制）
参加方法：事前登録制（無料）
司会：延友 陽子氏（アナウンサー、キャスター、ジャーナリスト）
＜プログラム＞ ※ 予告なしに変更が生じる可能性があります
16:00 協賛社開会ご挨拶
JLL日本 代表取締役社長 河西 利信
16:05 長野市の魅力と企業誘致構想
長野市 荻原 健司 市長
16:25 長野市立地企業によるプレゼンテーション
新光電気工業株式会社 総務人事本部 人材開発部長 前 千尋 氏
その他登壇企業調整中
16:55 これからの企業立地政策
経済産業省 経済産業政策局 地域経済産業政策課 地域新産業調査官 斎藤 智哉 氏
17:10 パネルディスカッション「なぜ長野市なのか？企業にとっての魅力、課題を市長と討議する」
長野市 荻原 健司 市長
その他登壇企業調整中
ファシリテーター：JLL日本 企業誘致コンサルタント 佐藤 俊朗
17:45 懇親会
本セミナーに関するお問い合わせ先：
JLL Eメール：JLLJapanEvent@jll.com
JLLについて
JLL（ニューヨーク証券取引所：JLL）は、不動産に関わるすべてのサービスをグローバルに提供する総合不動産サービス会社です。オフィス、リテール、インダストリアル、ホテル、レジデンシャルなど様々な不動産の賃貸借、売買、投資、建設、管理などのサービスを提供しています。
フォーチュン500(R)に選出されているJLLは、世界80ヵ国で展開、従業員約113,000名を擁し、2024年の売上高は234億米ドルです。企業目標（Purpose）「Shape the future of real estate for a better world（不動産の未来を拓き、より良い世界へ）」のもと、お客様、従業員、地域社会、そして世界を「明るい未来へ」導くことがJLLの使命です。JLLは、ジョーンズ ラング ラサール インコーポレイテッドの企業呼称及び登録商標です。https://jll.com