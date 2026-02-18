KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥）は、当社が展開するAIアイドルプロジェクト「ゆめかいろプロダクション」において、5人組AIアイドルのセンター『ゆめみなな』が、2026年3月20日（金祝）～22日（日）に秋葉原で開催されるリアルイベント「VTuber文化祭『ぶいかる』」へ出展することをお知らせいたします。

AIアイドル『ゆめみなな』 VTuber文化祭『ぶいかる』への出展が決定

『ゆめみなな』は、デビュー楽曲「ナナノホシノナ」のミュージックビデオが累計200万再生を突破し、YouTube登録者数は10,000人を突破。2月15日（日）に実施したデビュー初配信では同時接続2,000人以上を記録するなど、大きな注目を集めています。

イベントではこれまでオンラインを中心に活動してきた『ゆめみなな』がファンと一対一で会話できるようになり、直接的なコミュニケーションをお楽しみいただけます。

VTuber文化祭『ぶいかる』について

「VTuber文化祭『ぶいかる』」は、VTuber文化の魅力をリアルイベントとして体験できる大型イベントです。

VTuberとファンが交流できる企画や、企業出展、物販コーナーなど、多彩なコンテンツを通じてVTuberカルチャーの現在地と未来を体感できる場として開催されます。

＜イベント概要＞

名称：VTuber文化祭「ぶいかる」

開催日時：2026年3月20日（金祝）、21日（土）、22日（日）

会場：秋葉原UDXギャラリー、UDX前サボニウス広場、秋葉原エンタス

秋葉原エンタスは3月20日のみ、秋葉原UDXギャラリーは3月21、22日での実施となります

入場料：無料（音楽ライブやトークライブ、1on1などは有料）

主催：株式会社パノラプロ

詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000026429.html

出展内容について

本イベントでは、以下の企画を予定しております。

■ おしゃべりフェス

『ゆめみなな』と1対1で直接お話しできる特別企画を実施いたします（※参加には別途チケット購入が必要）。

AIアイドルとのパーソナルなコミュニケーション体験をお楽しみいただけます。

■ オリジナルグッズ無料配布

「ゆめかいろプロダクション」ブースでは、当日限定の『ゆめみなな』オリジナルグッズを無料配布予定です。

■ 物販コーナー

イベントオリジナルの『ゆめみなな』グッズを販売予定です。会場でしか手に入らない限定アイテムをご用意いたします。

出展内容の詳細については、公式Xアカウント(https://x.com/yumeminana_VT)にて順次発表してまいります。

※出展内容については、予告なく変更となる可能性がございます。

『ゆめみなな』について

『ゆめみなな』は、「ゆめかいろプロダクション」第1期生となる 5人組AIアイドルのセンターで、AIによって音声・表情・発話が生成されるAI VTuberです。

＜プロフィール＞

■基本情報

誕生日：7月7日

身長：160cm

好きなこと：天体観測、夜の散歩

元プラネタリウム解説員という経歴を持つ彼女は、「世界中がプラネタリウムになる」ことを夢見てVTuberとして活動を開始。星の魅力を多くの人に届けたいという想いから、暗闇の中でも輝く星のように、自身の配信を通じて希望を届ける存在を目指しています。明るく好奇心旺盛でマイペースな性格ながら、好きなことには一直線。時折見せる天然な一面も魅力のひとつです。天体観測や夜の散歩を愛し、特技は意外にもマニュアル車の運転。座右の銘は「暗闇があるから、星は輝ける」。

『ゆめみなな』公式Youtubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@Yumeminana

公式X：

https://x.com/yumeminana_VT

公式サイト：

http://yumekairo.ai-ent.klab.com/

ゆめかいろプロダクションについて

「ゆめかいろプロダクション」は「AIを活用してファンとともに創り出すアイドル」をコンセプトにKLabが展開するAI VTuberプロダクションです。

これまでに、本プロジェクトの第1期生となる 5人組AIアイドルのビジュアル公開 や、SNSでの投稿内容（イラスト・コメント・アイデアなど）をAIが学習しキャラクターの世界観やビジュアルに反映する共創型企画「みんながプロデューサー（#みんプロ）」 の実施、さらに、ハイパーリアルなビジュアルや2Dビジュアルなど多面的に活動する 「マルチディメンション構想」 などを順次発表してまいりました。