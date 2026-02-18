【TAC行政書士】初学者も基礎からしっかり学べる！『プレミアム本科生』2月開講！

TAC株式会社

行政書士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役：多田敏男）は、2026年合格目標で基礎からしっかり学べるコース『プレミアム本科生』を全国TAC校舎で開講。また、２月開講日はどなたでも講義を体験できる『無料体験入学』を実施します。

▼ 2026年合格目標『プレミアム本科生』２月開講！【無料体験入学できます】

プレミアム本科生とは？

合格に必要な知識のみを凝縮したTAC自慢のオリジナルテキストを使って講義する「基本講義」をはじめ、学習した知識が身についているかを確認できる「科目別答練」や、直前期の「総合答練「全国公開模試」なども含まれているコースです。

わかりやすい講義と豊富な問題演習量で、初学者の方も自然と行政書士試験合格に必要な知識を着実に身につけることができます。

今ならキャンペーンでオトク！

『プレミアム本科生』では、初学者・受験経験者ともにオトクな受講料でお申込みできるキャンペーンを実施中です。ぜひこの機会に行政書士試験の学習をはじめましょう！

■【初めての方】早割キャンペーン第４弾Final

通常受講料より11,000円off！【3/31(火)まで】

■【30歳以下の方】U30割引キャンペーン第２弾Final

通常受講料より55,000円off！【2/28(土)まで】

■【他資格合格者の方】他資格合格者割引キャンペーン第２弾Final

通常受講料より55,000円off！【2/28(土)まで】

■【受験経験者・再受講の方】受験生応援割キャンペーン第３弾Final

受験経験者割引／再受講割引受講料より一律2,000円off！【2/28(土)まで】

※キャンペーン詳細はTACホームページをご覧ください。

開講日は無料体験入学できます

実際の講義を体験してみたいという方は「無料体験入学」がオススメです。開講日はどなたでも教室の生講義を無料体験できます。ぜひ実力派講師陣による迫力ある講義を体感してください。

■ ２月開講日：2/19(木)～2/25(水) 開講

■ 開講校舎：新宿校、池袋校、八重洲校、大宮校、名古屋校、京都校、梅田校、なんば校、神戸校、福岡校

※開講日時は校舎・クラスにより異なります。各校舎の開講日はTACホームページをご覧ください。

■ 体験方法：当日、各校舎の受付窓口へ直接お越しください。（予約不要・参加無料）

校舎に通えない方は『体験Web受講』をお試しください！

校舎への来校が難しい方やWebでの受講をご検討の方は、『体験Web受講』をぜひお試しください。メールアドレスなど簡単な登録だけで、実際のWeb講義をご自身のPCやスマホで【無料】で体験することができます。教材もPDFでご確認いただけます。

■行政書士とは？

行政書士の仕事は大きく分けて、官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る「書類作成業務」、その申請を代わりに行う「許認可申請の代理」、そしてクライアントからの相談を受け、アドバイスを行う「相談業務」の3つに分類されます。最近の行政書士は、書類作成に伴う相談業務を通じて、顧客が抱える問題にアドバイスをしたり、新規ビジネスの提案をしたりするなど、コンサルティング業をメインとする人も多くなっています。

https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei_sk_idx.html