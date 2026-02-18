【推し活・オタ活】好きな写真やイラストで手作りキーホルダーが作れる！推し活・オタ活がもっと楽しくなる新商品「フォトぺたチャームステッカー」がエイコーから新登場
株式会社エイコー(本社:東京都墨田区)は、推し活向け新商品「フォトぺたチャームステッカー」（エイコーオリジナルブランド商品）を全国のアニメ・ホビーショップにて販売することをお知らせいたします。
● 商品情報 ●
フォトぺたチャームステッカー(全2種)
・発売日2026年2月発売予定
・価格各550円(税込)
・本体サイズ約H11.5×W13.5cm
・種類展開heart、phone
■「フォトぺたチャームステッカー」とは？
お好きな写真やイラストを切り抜いてシールの裏面に貼り付けた状態にし、貼り合わせると手作りキーホルダーを作ることができます。デコレーションなどに使えるフレームシールとしてもお使いいただけます！推し活・オタ活がもっと楽しくなるエイコーオリジナルの新ブランドシリーズ商品です。
