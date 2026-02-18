「体験が学びに、学びが健康に」“わんらいふフェスティバル in 福岡”開催決定！

株式会社Encypher

株式会社Encypher(本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：安田智哉)は 、「体験が学びに、学びが健康に」をコンセプトにした新しいペットイベント、『わんらいふフェスティバル』を、3月28日(土)&29(日) に福岡・カイタックスクエアガーデンにて初開催いたします。

本イベントは解放型ドッグランを中心に、「体験・学び・遊び」を通して、飼い主さん・愛犬・企業・専門家・地域がつながり、健康で幸せな未来を共につくる特別な場を提供します。

イベントオフィシャルwebサイト(https://wanlifefes.com/)

イベントオフィシャルInstagram(https://www.instagram.com/wanlifefes.official/)

■ 体験して、学ぶ様々なコンテンツ！

■ イベントへ出演する豪華ゲストが決定！

▶︎スペシャルゲスト

三山 凌輝

株式会社Star Of Wonder. 代表取締役 CEO/アーティスト/俳優/表現者

映像・舞台で活動する表現者。「幸せと本質的な豊かさを実装する」ことをテーマに、Life Community「ゴマス」を軸に事業を展開。

『月刊わんこ』の表紙を飾ったほか、保護犬を家族として迎え入れるなど、愛犬家としての一面も持つ。

▶︎専門家ゲスト

潮田 圭祐

ドッグスクール小野 所長

JKC公認訓練教士、愛犬飼育管理士、Wan!Pass認定士。

福岡市早良区で家庭犬のトレーニングを中心に活動。愛犬と飼い主様の相互理解を深め、より良い関係を築くお手伝いに貢献。

徳永 秀

リライフアニマルクリニック 院長

マハロ・ワークス株式会社 代表取締役

ペット系企業にて製品開発からマーケティングまで、数々の実績を残す。現在は福岡市中央区にてリライフアニマルクリニックを開院、自社ブランド慶和シリーズでサービスを提供し続けている。

三好 紀彰

『動物への恩返しカンパニー』

PAWS有限会社・VSJ合同会社

自分の子を預けられる業界にしようというビジョンにむけて、「医・食・住」の店舗＆EC展開をするPAWS(ポウズ)と、動物病院の「臨床×経営」支援をするVSJ（ブイエスジェイ）の2社を経営。

▶︎ドッグヨガインストラクター

Risa

福岡市内のおうちyogaスタジオ、

藤崎にあるGARDENSにてヨガレッスンに従事。

年齢、ポーズにとらわれず楽しくて

心地の良いヨガを提供中。







Naoko

福岡市内を中心にフリーヨガインストラクターとして活動中。

ドッグヨガを通して、わんちゃんとのコミュニュケーションがより深まる

優しい時間を提供している。

■株式会社Encypher (エンサイファー) について

「"縁"を創り、前向きな循環を生み出す。」をミッションに掲げ、ペット領域を中心にマーケティング支援を行う企業です。フォロワー2万人規模の自社メディア「わんちゃんぐらむ」の運営や全国の動物病院との連携を通じ、業界理解に基づいた施策設計を行っています。

美容・アパレルなど多岐にわたる業界でのデジタルマーケティング実績を活かし、オンライン施策からリアルイベント運営までを一気通貫で提供。デジタルとリアルの垣根を超え、事業成果の最大化に貢献しています。

株式会社Encypher オフィシャルwebサイト(https://encypher.jp/)

■株式会社Encypher 代表メッセージ

私自身、愛犬と暮らす中で痛感したことがあります。「健康や医療について、どの情報を信頼すればいいのか分からない」という不安です。 素晴らしい技術を持つ動物病院や、想いのある事業者がいても、情報が届かなければ救えない命がある。だからこそ私たちは、マーケティングを強化し、「必要な情報が必要な方に届く仕組み」を作ります。

動物病院の方々が診察や経営に集中できる環境をつくり、一匹でも多くの命を救うこと。 それが結果として、ペットの健康寿命と幸福度が最大化される“幸せなペット社会”に繋がると信じています。

株式会社Encypher 代表取締役CEO

安田 智哉

■「わんちゃんぐらむ」について

愛玩動物看護師監修の愛犬の健康に役立つ情報を紹介していくメディア。TikTokとあわせて月間平均50万リーチを超えるSNSアカウント。フォロワーの8割が女性、年齢層が30代~50代、9割以上がペットオーナーのため購買意欲の高い層にアプローチが可能。

わんちゃんぐらむ 公式Instagram(https://www.instagram.com/wanchangram.official/)

■イベントのご出店について

現在、イベント出店枠に若干の空きがございます。

ご関心のある事業者様は、下記メールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら(https://wanlifefes.com/#contact)