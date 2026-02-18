2026年1月4日（日）・5日（月・祝）「インターナショナルチャレンジカップ in 鎌倉」を開催

鎌倉インターナショナル株式会社

鎌倉インターナショナルFCは2026年1月4日（日）・5日（月・祝）、AIカメラレンタル事業を手掛ける株式会社Cloud9（代表：北村良平、所在地：東京都豊島区）との共催で、U-10年代を対象とする「第4回インターナショナルチャレンジカップ in 鎌倉」をゴールドクレストスタジアム鎌倉にて開催いたしました。





大会には関東・東海地域から16チームが参加し、「FC LEGARE」が優勝。大会優秀選手2名は、2026年3月にスペインで開催されるCrevillente Cupへの参加に加え、現地プロコーチによるパーソナルトレーニングの受講、プロクラブチームの練習見学ができるプログラムに無料招待されることとなりました。

大会概要

日時：2026年1月4日（日）・5日（月・祝）

会場：ゴールドクレストスタジアム鎌倉

主催：インターナショナルチャレンジカップ in 鎌倉 実行委員会

協力：鎌倉インターナショナル株式会社、一般社団法人鎌倉スポーツコミッション、株式会社Cloud9

ゲスト：パブロ・デ・ルーカス（元レアル・マドリード）／関口訓充（元日本代表）

大会公式サイト：https://kamakurainterchalenge.1web.jp(https://kamakurainterchalenge.1web.jp)



大会ハイライト映像：https://youtu.be/PitD0s7IP-g(https://youtu.be/PitD0s7IP-g)

開催目的

本大会は「古都鎌倉から世界へ！」を合言葉に「子供たちが実際に世界を肌で感じ、選手として大きく成長することを願う」という主旨のもと、株式会社Cloud9、一般社団法人鎌倉スポーツコミッション、鎌倉インターナショナルFCが構成する「インターナショナルチャレンジカップ in 鎌倉 実行委員会」によって開催されています。



第4回インターナショナルチャレンジカップ in 鎌倉では、本気で世界を目指す熱い想いを持ったクラブ16チームで、初日に予選リーグ、2日目に決勝トーナメント・下位トーナメントが開催されました。

特別特典

実際に世界を肌で感じ、サッカーで競い合うだけでなく、現地チームと交流を通し、選手一人ひとりが成長する機会を提供します。

大会優秀選手2名は、2026年3月にスペインで開催されるCrevillente Cupへの参加に加え、現地プロコーチによるパーソナルトレーニングの受講、プロクラブチームの練習見学ができるプログラムに無料招待します。

2026年度大会 スポンサー募集のお知らせ

このたび、2027年1月の開催を予定している「第5回インターナショナルチャレンジカップ in 鎌倉」を支援いただくスポンサー企業の募集を開始いたしました。



社名、ロゴ掲出を中心に、多様なプランをご用意しておりますので、詳細はお問い合わせください。



◯お問い合わせ先：info@cloud9-jp.net

株式会社Cloud9 概要

代表：北村良平

所在地：東京都豊島区南池袋2-18-9 マ・シャンブル南池袋603

事業内容：AIカメラリース、アプリ開発、スポーツイベントの企画・運営

公式サイト：https://cloud9-jp.net/(https://cloud9-jp.net/)

“テクノロジーの力でスポーツをアップデート“と”グラスツールのクラブにもテクノロジーを“をメインコンセプトに、AIカメラのレンタルサービス事業の他、イベント企画＆運営事業に取り組んでいます。AIカメラが可能にするプレーの記録や分析により、スポーツを楽しむ全ての人たちへ、今までにはなかった成長と感動を提供します。とりわけ、自ら考えて成長を志向する若年層の成長を重視し、veo事業を通して様々な学生スポーツ組織の支援に力を入れているスタートアップ企業です。

鎌倉インターナショナル株式会社 概要

代表：四方 健太郎

所在地：神奈川県鎌倉市台3丁目8-43

公式サイト：https://kamakura-inter.com/

鎌倉インテルは、世界のスポーツのなかで最も競技人口と観戦者数が多いサッカーを通じ、日本を国際化することを目指して2018年1月に設立しました。今季、神奈川県社会人サッカーリーグ1部で戦い、力をつけ、近い将来のＪリーグ参入を見据えています。ビジョンは“CLUB WITHOUT BORDERS”。人種や宗教、性別、年齢など、あらゆるものに “BORDER（境界線）”をもたないサッカークラブを作り上げます。同時に海外で活躍する選手や人材を育成し、鎌倉発のグローバル人材を輩出していきます。