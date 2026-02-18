塗装業界の“職人の採用と育成問題”に向き合う職人教育DX『カシスト(R)︎』、山口マルテー祭（フェア）に出展決定

株式会社カシストカシスト(R)︎、山口マルテー祭（フェア）に出展決定

株式会社カシスト（本社：鹿児島県鹿児島市、代表取締役：吉松 良平 以下：カシスト）は、2026年3月7日（土）・8日（日）にやまぐち富士商ドームで開催される「山口マルテー祭（フェア）」に出展いたします。

本フェアは、大塚刷毛製造株式会社が主催する、塗装業界最大級の展示即売会「マルテー祭」の山口開催回です。最新の塗装機器や資材を「見て・触れて・試せる」プロ向けイベントとして、全国の塗装職人・塗装業者が来場します。

カシストは今回、カシスト(R)︎「技能承継チャレンジプログラム」、カシスト(R)︎リフォーム塗装の2つを中心に展示を行い、ブースではデモの教育動画や、動画マニュアルの活用事例、人材育成課題に関する最新情報の共有をさせていただきます。

山口マルテー祭（フェア）について

山口マルテー祭（フェア）は、大塚刷毛製造株式会社（マルテー大塚グループ）が主催する、塗装業界最大級の総合展示即売会「マルテー祭」の山口開催回です。

全国各地で開催されるマルテー祭は、塗装職人・塗装業者・自動車関連事業者などのプロフェッショナルを対象とした業界イベントであり、最新の刷毛・ローラー・塗装機器・防水資材・オートボディ関連製品などを「見て・触れて・試せる」ことを特長としています。

多数の協賛メーカーが出展し、新製品・新工法の紹介や実演が行われるほか、フェア限定の謝恩特価で工具・機器を購入できる機会でもあります。 入場は招待制で、実需を持つプロが来場する、商談・情報交換の場としても機能しています。

開催概要

・イベント名：山口マルテーフェア（マルテー祭）

・日 程：2026年3月7日（土）・8日（日）

・会 場：やまぐち富士商ドーム（山口県山口市）

・主 催：大塚刷毛製造株式会社

https://www.maru-t.co.jp/news/article.php?d=291

背景と課題｜AI時代において“現場技能”が直面する構造変化

生成AIをはじめとするAIテクノロジーは、設計・積算・見積などの情報処理業務を高度化させています。一方で、塗装をはじめとするフィジカル領域の技能は、依然として「人の身体と判断」によって支えられています。

塗装現場では、

- 下地の状態を瞬時に見極める判断- 刷毛やローラーの圧のかけ方- 乾燥時間や気温・湿度を踏まえた工程調整- 安全確保と品質確保の両立

といった熟練者の経験と感覚が品質を左右します。これらは単なる手順ではなく、長年の現場経験から培われた判断体系です。

しかし、日本の建設業では就業者の約3割以上が55歳以上を占め、若年層は1割程度にとどまる年齢構成の偏りが続いています。塗装業界においても、ベテランの引退と若手不足が同時進行し、「教える人が減っている」という構造的課題が顕在化しています。

さらに、多くの技能が“暗黙知”のまま現場に留まっていることも問題です。

「なぜその動きなのか」「なぜその順番なのか」「なぜその判断をしたのか」が体系化されないまま教育が行われることで、

- 教育担当者の負担増大- 若手の成長速度のばらつき- 外国人材教育の難しさ- 品質の再現性の低下- ヒヤリハットや労災リスクの増加

といった課題が生じています。

AIによる業務効率化が進むほど、現場技能の価値はむしろ高まります。同時に、その承継は「人材育成」の問題にとどまらず、企業の競争力を左右する経営テーマへと変化しています。こうした背景から、技能を再現可能な教育資産へと転換する「技能承継DX」が求められています。

塗装業界から始まった職人教育DX

カシスト(R)︎は、もともと塗装業界での初期導入から始まったサービスです。塗装現場は、技能の差がそのまま仕上がり品質と顧客評価に直結する領域です。同じ材料を使っても、仕上がりには明確な差が生まれますが、その差を生むのは、作業手順ではなく、職人の判断と感覚でした。

- どの音を判断基準にしてるか- どの圧でローラーを走らせるか- どの段階で修正を入れるか- どこまでが“許容範囲”なのか

こうした判断は、長年の経験によって体得されてきましたが、体系化されることはほとんどありませんでした。カシストは、この“見えない判断”を言語化し、構造化し、再現可能な形に変えることからスタートしました。

その中核となるのが、特許出願済みの「スキル抽出」技術です。熟練職人の動作・視線・判断タイミング・声かけといった要素を現場観察を通じて分解し、どの工程で、何を見て、どのように判断し、なぜその動きを選択しているのか、という判断構造そのものを抽出・体系化します。

単なる作業記録ではなく、技能の背後にある“判断ロジック”までを可視化することで、再現可能な教育資産へと転換します。

塗装現場での検証を重ねる中で、暗黙知を分解する手法、判断プロセスを抽出するフレーム、動画教材として再設計する構造を確立してきました。

今回の山口マルテー祭（フェア）では、塗装業界で実証された仕組みを、あらためて業界の皆さまへ提示する機会と考えております。

展示内容１.｜技能承継チャレンジプログラム現場で“技能承継DX”を実装する導入プログラム

カシスト(R)︎技能承継チャレンジプログラム

カシスト(R)︎「技能承継チャレンジプログラム」は、企業が自社現場で技能承継DXを短期間で実装・体験できる導入型プログラムです。

本プログラムは、単なる動画制作ではありません。

技能を“再現可能な教育資産”へと転換するプロセスそのものを設計・実装します。

特許出願済みのスキル抽出技術を活用し、ベテラン職人の動作・判断・声かけ・安全配慮を構造化。どの工程で、何を見て、どのように判断し、なぜその動きを選択しているか判断プロセスを分解し、「なぜ」まで伝わる教材へと転換します。

本プログラムでは、

- 現場観察・技能要素の抽出- 教育動画の企画・撮影・編集- 教材設計と育成プロセス整理- 習得度・理解度の可視化

までを一貫して支援。約3か月で教材整備から効果測定までを実装します。

β版導入では、若手・外国人材の早期戦力化、教育担当者の工数削減、安全教育と技能教育の標準化といった成果が確認されています。

▷ 料金体系と適用条件

・1本 98,000円（税別）：（※出張撮影費、動画制作費まで含んだ料金体系です。）

・カシスト(R)︎初回導入企業向け

・最大4本まで（技能・安全・接遇・操作等） ※北海道・東北・離島・一部地域を除く

▷ お申込み方法

技能承継チャレンジプログラムの詳細・お申込みは、公式サイトより受け付けています。

https://www.kashisuto.com/

展示内容２.｜カシスト(R)︎リフォーム塗装リフォーム塗装に特化した短期育成支援サービス

カシスト(R)︎リフォーム塗装

「カシスト(R)︎リフォーム塗装」は、リフォーム塗装業界に特化した職人向け短期育成支援動画教育サービスです。基礎技術から応用技術までを体系化し、現場で即戦力となる職人を短期間で育成します。

主な機能：

・タグ検索機能（工程・道具・作業内容別に検索可能）

・レベル別学習コース（習熟度に応じた段階的学習設計）

多言語対応により、外国人技能者が母国語で学習可能。

スマートフォン視聴に対応し、いつでもどこでも学習できます。

▷ お申込み方法

https://www.kashisuto.com/free-trial/

代表コメント

株式会社カシスト

代表取締役 吉松 良平

「カシストは塗装業界の現場から始まりました。技能承継の課題は、多くの現場で共通するテーマです。マルテーフェアという、職人の皆さまが集まる場で、実際の教育動画をご覧いただき、“現場で使える仕組みかどうか”を直接判断していただきたいと考えています。」

株式会社カシストについて

会社名：株式会社カシスト

英文社名：Kashisuto Co., Ltd.

代表者：代表取締役 吉松 良平

設立：2025年2月10日（TSグループよりスピンアウト）

資本金：745万円

所在地：

鹿児島本社：〒899-2701 鹿児島県鹿児島市石谷町2413-11

東京オフィス：〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番6号2F

事業内容：

・職人教育DX支援ソリューション「カシスト(R)」の開発・提供

・技能承継動画教材の企画・撮影・制作

・外国人材向け多言語教育設計

・教育成果の可視化・評価制度設計支援

・職人DXセミナー・研修

特徴：現場の暗黙知を“抽出・見える化”し、誰もが再現可能な教育設計を実現。建設・製造・インフラ業界向けに、属人化からの脱却と事故ゼロ・即戦力化を支援。AIでは代替できない技能の継承をDXで推進。

受賞歴：

鹿児島県ビジネスプランコンテスト2024「大賞」

CCA STARTUP CONFERENCE 2025「最優秀賞」

公式サイト：https://www.kashisuto.com

吉松 良平｜“職人教育DX”挑戦家

株式会社カシスト-代表取締役-吉松良平

株式会社カシスト 代表取締役／株式会社TSグループ 代表取締役／JDX公式アンバサダー



“見て覚えろ”では伝えきれない現場の勘どころを、抽出・定量化・動画化する。外国人や若手が、即戦力として現場に立てる世界を目指し、現場から教育の次元を更新し続ける挑戦者。陸上自衛隊で学んだ短期育成の技術をベースに、建設業に25年従事。うち20年を職人経営者として現場に向き合い、2013年から株式会社TSグループ内で職人技術のマニュアル化と教育の仕組み化を推進。2023年より「職人教育DX」を事業化し、2025年にスピンアウトして株式会社カシストを創業。カシストの強みは、ベテラン職人の“動きのコツ”という暗黙知を独自技術で抽出・定量化し、誰でも繰り返し学べる動画教材に変える力。若手の事故ゼロ教育・即戦力化を支援し、離職率・教育負担・属人化課題に挑み続けている。

■ 登壇実績

・鹿児島経済大学「DX時代に働くが進化する」

・ユーミーコーポレーション全国大会「職人×DX×多様性の実践」

・福島県郡山市DX推進協議会主催-DXセミナー

・宮崎県都城市DX推進協議会主催-DXセミナー

・建設業向け安全大会、その他地方自治体主催DXセミナー 等