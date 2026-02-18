JPRセミナー2026開催・法改正を見据えて 今、何を始めるか

日本パレットレンタル株式会社

日本パレットレンタル株式会社（代表取締役社長：二村篤志、本社：東京都千代田区、以下JPR）は、2026年3月17日（火）に、オンラインイベント「JPRセミナー2026『法改正への対応 その先を見据えて今、何を始めるか』」を開催します。

●概要

改正物流効率化法による物流統括管理者（CLO）選任や、中長期計画作成の義務化を目前に、物流業界の関心事は法令の概要把握から、具体的な対策にシフトしてきています。

本セミナーでは、「今、何を始めるか」に焦点を当て、これから対策に着手する方、さらなる一手を考えている方の次のようなニーズに応えます。

- 法律の概要理解から具体策に移行したい

- 実務的なノウハウや対策の進め方のヒントを得たい

- JPRのサービスの現状や今後の展開が知りたい

本セミナーはオンライン形式で年1回開催しております。前回は、JPRをご利用のお客さまをはじめ、物流にご関心をお持ちの方、メディアの方など約400名にお申し込みをいただきました。今回よりご要望にお応えして、後日視聴（アーカイブ配信）も行います。

●イベント概要（お申し込み）URL

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_IhoTqxdMSBqlrdng_RKbRg

後日視聴（アーカイブ配信）をご希望の方もこちらからお申し込みください。

●プログラム紹介

プログラム１：識者に聞く 物流問題の捉え方、対策のポイント

元サンスターグループ役員であり、“元祖CLO”として様々な取り組みを推進された荒木協和氏をお招きし物流問題の捉え方や対策のポイントを伺います。

- 物流の問題をどうとらえたらよいか？

- まず取り掛かるべきことは？

- 実践的なノウハウや考え方とは

荒木 協和 氏

物流会社経営を経て、1994年サンスターグループに入社。以後、中間流通物流企画、メーカーの生産物流改革、販売物流企画などを担当。2007年に物流・需給調整・受注・回収管理を統合したSCM部門を新設。役員としてグループのサプライチェーンを担当する。2009年に適正在庫を目的とした需給調整システムを開発し、60％に在庫を削減。また2012年、日本を含むアジア統括の受注センターをバンコクに立ち上げるなど、グローバルな観点でのSCM最適化に努め成果を挙げている。物流会社経営経験による業界事情の把握と、メーカーのロジスティクス知識を複合し、現状に適した構造改革を進めている。

プログラム２：JPRの取り組み お客さまの物流を支えるサービスへ

弊社からは代表取締役社長 二村より、JPRが推進する標準化・共同化への取り組みを中心にご案内させていただきます。

二村篤志

日本パレットレンタル株式会社 代表取締役社長

1993年 弊社入社。主に営業部門を経て2019年 取締役。

2023年9月より現職。

日本パレット協会会長として、パレット産業の振興、東アジア・シームレス物流のための国際連携にも取り組む。

多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

▼JPRセミナー2026 開催概要

●日時：2026年3月17日 火曜日 13:00～14:30

終了時刻は、登壇者の講演内容により変更することがあります。

●開催方法：オンライン形式（事前登録制）・入退場自由・参加無料

●対象：お客さま、パートナー企業さま、メディアその他お取引先さま等

※同業他社の方およびYahoo!メール/Gmailなどフリーメールからの本イベントのお申し込みについては、お断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●参加お申し込み：下記ボタンよりお申し込みください。

お申し込み :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_IhoTqxdMSBqlrdng_RKbRg

●アーカイブ視聴について：本セミナーは、上記日程での配信のほか後日アーカイブの配信も行います。当日視聴と同様に上記の参加お申し込みからの登録をお願いします。

（アーカイブの視聴のみをご希望の方も、事前のお申し込みが必要です。）