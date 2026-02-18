話題沸騰の青春ラブコメディ『正反対な君と僕』のキャスト出演特番を2月21日（土）夜8時30分より「ABEMA」で独占無料放送決定！特番直前に最新話までの無料一挙放送も

株式会社AbemaTV

(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、特別番組『TVアニメ「正反対な君と僕」いろいろとありすぎた文化祭SP』を、2026年2月21日（土）夜8時30分より、独占無料放送いたします。

『正反対な君と僕』は、「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載された、阿賀沢紅茶によるラブコメ漫画が原作で、いつも元気だが周囲の目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かで自分の意見をはっきり言える男子・谷という“正反対”の二人が、お互いを理解し尊重しながらゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活を描いた青春ラブコメディです。思春期ならではの繊細な感情に寄り添う“等身大の恋模様”が支持を集め、「第4回マガデミー賞」作品賞をはじめ、数々のマンガ賞にも名を連ねるなど話題沸騰。2026年1月より初のTVアニメがスタートし、さらなる注目を集めています。

このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した『TVアニメ「正反対な君と僕」いろいろとありすぎた文化祭SP』には、鈴代紗弓（鈴木役）、坂田将吾（谷役）、岩田アンジ（山田役）、大森こころ（西役）らメインキャスト陣に加え、エンディングテーマを担当した音楽ユニット・PAS TASTA（Kabanagu,yuigot,ウ山あまね）が出演。鈴木と谷、山田と西、それぞれの恋模様を軸に、これまでの物語をアフレコ裏話とともにたっぷり振り返るほか、作品を彩る楽曲たちの深掘りや、“文化祭”にちなんだバラエティ企画まで、盛りだくさんな内容でお届けいたします。

さらに、特番放送直前の2月21日（土）午後5時30分から夜8時30分にわたり、最新・第6話までの無料振り返り一挙放送も実施いたします。

なお『正反対な君と僕』は、毎週日曜日午後5時30分より最速配信中。また同日夜9時から「ABEMAアニメチャンネル」にて無料放送中のほか、配信開始から3日後の毎週水曜日午後5時30分より無料配信を開始。以降、3月までのクール中ずっと、無料見放題でお楽しみいただけます。

ぜひ「ABEMA」で、豪華キャスト陣と一緒に、話題沸騰の“等身大”ラブコメディ『正反対な君と僕』の世界を存分にお楽しみください。

■特別番組『TVアニメ「正反対な君と僕」いろいろとありすぎた文化祭SP』独占無料放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年2月21日（土）夜8時30分～夜9時30分

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.go.link/8bwso

出演者（敬称略）：鈴代紗弓（鈴木役）、坂田将吾（谷役）、岩田アンジ（山田役）、大森こころ（西役）、PAS TASTA（Kabanagu,yuigot,ウ山あまね・エンディングテーマ担当）／MC：森 遥香

■特番直前に無料振り返り一挙放送も

(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

・#1～6

放送日時：2026年2月21日（土）午後5時30分～夜8時30分

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.go.link/7wx5w

※放送後、1週間無料でお楽しみいただけます。

■『正反対な君と僕』毎週日曜日午後5時30分最速配信中！クール中、最新話まで無料で見放題！

(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）最速配信

配信開始日時：2026年1月11日（日）から毎週日曜日午後5時30分より配信開始

番組URL：https://abema.go.link/9vBkN

※配信3日後の毎週水曜日午後5時30分より最新話の無料配信を開始。以降クール中はいつでも無料見放題でお楽しみいただけます。

・毎週日曜日夜9時より無料放送も

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年1月11日（日）から毎週日曜日夜9時より放送中

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

最新話URL：https://abema.go.link/lVsoW

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、

物静かだけど自分の意見をしっかり言える男子・谷。

正反対な二人がお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿と、

友人たちとの学校生活を描くラブコメディ。

「ジャンプ＋」にて2024年まで連載され「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2024」男性部門賞、

「マンガ大賞2024」第7位、「第4回マカデミー賞」作品賞など

数多くの漫画賞を受賞した阿賀沢紅茶による原作をラパントラックがTVアニメ化。

＜CAST＞

鈴木：鈴代紗弓

谷：坂田将吾

渡辺：谷口夢奈

佐藤：平林瑚夏

山田：岩田アンジ

東：島袋美由利

平：加藤渉

西：大森こころ

本田：楠木ともり

＜STAFF＞

原作：「正反対な君と僕」 阿賀沢紅茶（集英社 ジャンプ コミックス刊）

監督：長友孝和

シリーズ構成・アニメーションプロデューサー：内海照子

キャラクターデザイン：みやこまこ

サブキャラクターデザイン・総作画監督：小園菜穂

総作画監督：崎本さゆり

早川加寿子

メインアニメーター：前原里恵

伊澤珠美

美術監督：中村千恵子

色彩設計：秋元由紀

撮影監督：塩川智幸

3Dディレクター：越田祐史

編集：黒澤雅之

2Dデザインワークス：越阪部ワタル

音楽：tofubeats

音響監督：木村絵理子

音響効果：安藤由衣

録音調整：太田泰明

選曲：合田麻衣子

アニメーション制作：ラパントラック

製作幹事：松竹アニメ事業部

オープニングテーマ：乃紫「メガネを外して」

エンディングテーマ：PAS TASTA「ピュア feat. 橋本絵莉子」

公式サイト：https://sh-anime.shochiku.co.jp/seihantai_anime/

※1_月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。