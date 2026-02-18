「atmos」が築いたレゲエカルチャーで表現する『ADIDAS BOB MARLEY COLLECTION』リリースパーティーを開催
「adidas」から、ジャマイカを代表するアーティスト”BOB MARLEY”から着想を得たアパレルコレクションが、2026年2月6日（金）より発売開始。A.T.A.D(https://www.atmos-tokyo.com/shop/store/shoplist/53)およびatmos各店(https://www.atmos-tokyo.com/shop/store/shoplist)でも『ADIDAS BOB MARLEY COLLECTION』がラインナップに加わります。
また、A.T.A.Dとatmos 心斎橋(https://www.atmos-tokyo.com/shop/store/shoplist/33)では、2月13日（金）より、今回のコレクションをatmosらしいストリートエッセンスで表現した特別ディスプレイを展開しています。
【PRODUCT】
Adizero EVO SL WOVEN M BOB MARLEY
NO’: KJ6160 / KJ3625
SIZE: 25.5cm - 30.0cm
PRICE: \19,800
Bob Marley ORIGINALS T-Shirt
NO’: KD2417 / KD2420
SIZE: S-XXXL
PRICE: \6,050
ジャマイカを代表する音楽アイコンである ボブ・マーリーに着想を得たアパレルコレクション
and more
【BOB MARLEY COLLECTION 特集ページ】(https://www.atmos-tokyo.com/lp/adidas-bobmarley-collection)
ジャマイカ代表 ORIGINALS TRACK TOP
NO’: JY5225
SIZE: S-XXL
PRICE: \12,650
ジャマイカ代表 ORIGINALS TRACK PANTS
NO’: JY5226
SIZE: S-XXL
PRICE: \12,100
ジャマイカ・フットボール連盟（JFF）のホーム＆アウェイジャージーコレクション
and more
さらに、本コレクションの発売を記念し、atmos主催イベント『atmos reggae festival ROOTS&UNITY ADIDAS BOB MARLEY COLLECTION RELEASE PARTY』を2026年3月1日（日）に開催決定。
2022年秋に開催された「atmos」と「adidas」の協業イベント『made Originals Tokyo by atmos』で、”Mighty Crown“がサプライズ出演したことをきっかけに、レゲエカルチャーを発信してきた「atmos」。今回は、本コレクションと”BOB MARLEY”へのリスペクトを込め、カルチャーとファッションを融合させた特別なイベントを実施します。
■イベント詳細■
『atmos reggae festival ROOTS&UNITY
ADIDAS BOB MARLEY COLLECTION RELEASE PARTY』
日程：2026年3月1日(日)
場所：CLUB HARLEM
時間：OPEN 16:00 / START 17:00
入場料：1000円 ※1ドリンク付き
(A.T.A.D限定にてボブマーリーコレクション購入者へイベント招待チケット配布)
出演アーティスト：NANJAMAN(https://www.instagram.com/bakuon_nanjaman/?hl=ja),ZENDAMAN(https://www.instagram.com/zendaman_official/?hl=ja),Ryo the skywalker(https://www.instagram.com/rsw/?hl=ja),Chozen Lee(https://www.instagram.com/chozenlee_live/?hl=ja), and more
会場では、ゲームに挑戦してギフトが当たるコンテンツもご用意しております
A.T.A.D(https://www.atmos-tokyo.com/shop/store/shoplist/53)にて『ADIDAS BOB MARLEY COLLECTION』購入の方には、本イベントのご招待チケットと、先着でオリジナルのお香をギフトにご用意しております。
SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。
“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。
adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。
1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます