「atmos」が築いたレゲエカルチャーで表現する『ADIDAS BOB MARLEY COLLECTION』リリースパーティーを開催

Foot Locker atmos Japan合同会社

「adidas」から、ジャマイカを代表するアーティスト”BOB MARLEY”から着想を得たアパレルコレクションが、2026年2月6日（金）より発売開始。A.T.A.D(https://www.atmos-tokyo.com/shop/store/shoplist/53)およびatmos各店(https://www.atmos-tokyo.com/shop/store/shoplist)でも『ADIDAS BOB MARLEY COLLECTION』がラインナップに加わります。

また、A.T.A.Dとatmos 心斎橋(https://www.atmos-tokyo.com/shop/store/shoplist/33)では、2月13日（金）より、今回のコレクションをatmosらしいストリートエッセンスで表現した特別ディスプレイを展開しています。

【PRODUCT】

Adizero EVO SL WOVEN M BOB MARLEY

NO’: KJ6160 / KJ3625

SIZE: 25.5cm - 30.0cm

PRICE: \19,800

Bob Marley ORIGINALS T-Shirt

NO’: KD2417 / KD2420

SIZE: S-XXXL

PRICE: \6,050

ジャマイカを代表する音楽アイコンである ボブ・マーリーに着想を得たアパレルコレクション

and more

【BOB MARLEY COLLECTION 特集ページ】(https://www.atmos-tokyo.com/lp/adidas-bobmarley-collection)

ジャマイカ代表 ORIGINALS TRACK TOP

NO’: JY5225

SIZE: S-XXL

PRICE: \12,650

ジャマイカ代表 ORIGINALS TRACK PANTS

NO’: JY5226

SIZE: S-XXL

PRICE: \12,100

ジャマイカ・フットボール連盟（JFF）のホーム＆アウェイジャージーコレクション

and more

【BOB MARLEY COLLECTION 特集ページ】(https://www.atmos-tokyo.com/lp/adidas-bobmarley-collection)

さらに、本コレクションの発売を記念し、atmos主催イベント『atmos reggae festival ROOTS&UNITY ADIDAS BOB MARLEY COLLECTION RELEASE PARTY』を2026年3月1日（日）に開催決定。

2022年秋に開催された「atmos」と「adidas」の協業イベント『made Originals Tokyo by atmos』で、”Mighty Crown“がサプライズ出演したことをきっかけに、レゲエカルチャーを発信してきた「atmos」。今回は、本コレクションと”BOB MARLEY”へのリスペクトを込め、カルチャーとファッションを融合させた特別なイベントを実施します。

■イベント詳細■

『atmos reggae festival ROOTS&UNITY

ADIDAS BOB MARLEY COLLECTION RELEASE PARTY』

日程：2026年3月1日(日)

場所：CLUB HARLEM

時間：OPEN 16:00 / START 17:00

入場料：1000円 ※1ドリンク付き

(A.T.A.D限定にてボブマーリーコレクション購入者へイベント招待チケット配布)

出演アーティスト：NANJAMAN(https://www.instagram.com/bakuon_nanjaman/?hl=ja),ZENDAMAN(https://www.instagram.com/zendaman_official/?hl=ja),Ryo the skywalker(https://www.instagram.com/rsw/?hl=ja),Chozen Lee(https://www.instagram.com/chozenlee_live/?hl=ja), and more

会場では、ゲームに挑戦してギフトが当たるコンテンツもご用意しております

A.T.A.D(https://www.atmos-tokyo.com/shop/store/shoplist/53)にて『ADIDAS BOB MARLEY COLLECTION』購入の方には、本イベントのご招待チケットと、先着でオリジナルのお香をギフトにご用意しております。

#atmos #adidasOriginals #bobmarleycollection

https://www.atmos-tokyo.com(https://www.atmos-tokyo.com)

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。

“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。

オリジナルス【アディダス公式】(https://www.adidas.jp/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%82%B9)

adidas Originalsは、adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受け、2001年に設立されたストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。

1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているアディダス オリジナルスは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます