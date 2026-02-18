プロダクトマネジメントとUI/UXデザインを考える会vol.1「ユーザーリサーチは誰が行う？」を開催いたします

株式会社アイスリーデザイン

株式会社アイスリーデザイン・WBCカレッジ （株式会社アピリッツ）共催のプロダクトマネジメントとUI/UXデザインを考える会vol.1「ユーザーリサーチは誰が行う？」が、株式会社アピリッツ 社内イベントスペースにて開催されます。

https://wbccollege20250313.peatix.com/(https://wbccollege20250313.peatix.com/)

■開催概要

日程：2026年3月13日（金） 19時～20時30分（予定）

※勉強会終了後、同会場にて懇親会（無料）を用意しております。

会場：株式会社アピリッツ(https://appirits.com/)

住所：東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー 24階

アクセス：

JRよりお越しの方

https://spirits.appirits.com/corporate/21917/

地下鉄よりお越しの方

https://spirits.appirits.com/corporate/21894/

参加費：無料

申込方法：Peatix(https://wbccollege20250313.peatix.com/)からお申し込み

会場「株式会社アピリッツ」渋谷サクラステージ入館について

渋谷サクラステージSHIBUYAタワー5Fオフィスロビー総合受付へお越しください。

近くに「イベント会場」の看板を持つ、アピリッツのスタッフへお声かけください。

セキュリティゲートをお進み頂く際に必要な【QRコードの紙】をお渡しいたします。

■このような方におすすめ

- リサーチを重要と思っているが、誰がやる／どう使うが説明できない- リサーチ結果が、意思決定・優先度・施策にどう効いてくるのか分らない- リサーチの“ビジネスとの連携”や“デザインへの活用”が噛み合わない感覚がある- PdMやデザイナー、エンジニアで、同じ景色を見ながらプロダクトを進めたい- いろんな会社のやり方を聞いて、自分の現場に持ち帰りたい

■登壇者

パネラー

菅原 大介（株式会社アイスリーデザイン：chapter UI/UXデザイングループ スペシャリスト）

石田 素子（株式会社ロイヤリティマーケティング：サービスプロダクト本部 プロダクト統括部兼WEBコミュニケーション部部長）

山下 沙織（株式会社グッドパッチ：デザイン人材のキャリア支援サービス「ReDesigner」 UI/UXデザイナー）

司会

ウメムラ タカシ（株式会社アピリッツ：VP of Design / HCD学部部長）

■WBCカレッジについて

株式会社アピリッツ(https://appirits.com/)（https://appirits.com）が開催する、筋肉質を目指す勉強会「WebBootCampCollege」の総称です。

「学園化」をテーマに掲げるアピリッツでは、WBCカレッジを課外活動として開催し、受託開発のプロフェッショナルとしてのベストプラクティスを公開します！

■アイスリーデザインについて

アイスリーデザイン(https://www.i3design.jp/)（https://www.i3design.jp/）は、クラウドネイティブ、アジャイル開発、デザインシステムに精通したDigital Innovatorです。

UX/UIデザイン、モダナイゼーション、モダンスタック技術、CI/CD、DevOps環境、AIをフル活用した開発スタイルで顧客のデジタルシフトを支援します。

会社概要

事業内容：デジタルイノベーションパートナー事業

所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂八丁目１番22号NMF青山一丁目ビル３階

代表者 ：代表取締役 芝 陽一郎

設立 ：2006年7月26日

URL ：https://www.i3design.jp



最新情報は公式X（旧Twitter）アカウントでも発信中です。

公式アカウント：https://x.com/i3design_jp

