配信チケット販売枚数が歴代最高記録を更新! ドンデコルテ第九回単独ライブ「こびりつく」

1月24日(土)に渋谷よしもと漫才劇場にて開催された『ドンデコルテ第九回単独ライブ「こびりつく」』が、この度、配信チケット販売枚数1万枚を突破しました。これは2025年4月5日の同劇場のオープン以来、劇場から配信されたライブの歴代最多の販売記録となります。

今回のライブでは、「M-1グランプリ2025」で話題となったキャラクターが登場する漫才や、渡辺による「銀次チャーハン」の披露など、彼らの魅力が凝縮された濃密な60分をお届け。SNS上でも絶賛の声が相次いでおり、さらなる記録更新に期待がかかっています。

大きな反響を呼んでいる本公演は、現在配信チケットの販売期間を再々延長し、2月21日(土)12:00までご購入いただけます。まだご覧になっていない方は、この歴史的な公演をぜひお見逃しなく。

ドンデコルテ プロフィール

〈左〉小橋共作 〈右〉渡辺銀次

東京NSC14期の渡辺と、19期の小橋により2019年11月に結成されたコンビ。

現在は渋谷・神保町よしもと漫才劇場を中心に多方面で活躍中。

公演情報・チケット情報

『ドンデコルテ第九回単独ライブ「こびりつく」』

1月24日（土）渋谷よしもと漫才劇場にて開催。

会場チケットは立見席まで完売。

【配信チケット情報】

チケット料金（税込）：1,300円

チケット販売：FANY Online Ticket

販売期間：2026年2月21日（土）12:00まで

見逃し配信期間：2026年2月21日（土）23:59まで

販売URL：https://x.gd/zRjLE

各種SNS情報

＜ドンデコルテ＞

ドンデコルテのプロフィール、各種SNS情報はこちらから

https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=7310

＜渋谷よしもと漫才劇場＞

公式HP https://shibuya-manzaigekijyo.yoshimoto.co.jp/

公式X https://x.com/shibuya_mngk

公式Instagram https://www.instagram.com/shibuya_mngk/

【公式】渋谷・神保町よしもと漫才劇場YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@jimbocho_mngk/featured