いなばペットフード　国内最大級の猫ちゃんイベント「Lovely にゃんフェスタ in 東京 2026」に出展！

いなば食品株式会社

いなばペットフード（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は2026年2月21日（土）・22日（日）に東京ビッグサイトで開催される国内最大級の猫ちゃんイベント「Lovely にゃんフェスタ in 東京 2026」に出展いたします。

「猫の日」に合わせたフェスタということもあり、会場全体がお祝いムードに包まれます。弊社のブースでは、お得な商品販売やフォトスポットなど、来場される皆様に愛猫とたくさんの思い出をつくっていただける仕掛けをご用意してお待ちしております。

■イベント概要

名称：Lovely にゃんフェスタ in 東京 2026

会期：2026年2月21日（土）・22日（日） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト 南2ホール

いなばブース内容：商品展示、商品販売など

イベント公式サイト：https://lovelynyanfesta.jp/

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)