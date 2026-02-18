『【運用中の方必見】競合ECサイト比較調査で差別化EC戦略！自社ECの現状と改善ポイントがまるわかりセミナー』を2026年3月4日に開催！

マーケティングアソシエーション株式会社

マーケティングアソシエーション株式会社の子会社であるHATME株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2026年3月4日（水）に、ウェブセミナー「【運用中の方必見】競合ECサイト比較調査で差別化EC戦略！自社ECの現状と改善ポイントがまるわかり」を、開催いたします。

お申し込みはこちら :https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0034/?utm_source=260218hatme_primes_jisha&utm_medium=press■このようなお悩みはございませんか？

ECサイトの運用において、新規・既存顧客獲得はEC事業者様の命題ですが、ECサイトを立ち上げたはいいものの、集客に苦戦していたり、売上向上のための具体策がわからないなどといったお悩みを持つ事業者様も多いのではないでしょうか？

■本セミナーで学べる事

本セミナーでは、競合他社と自社を比較分析することで、自社の現状や、強み・弱みだけでなく、最適な広告運用の手法などについても知れる競合ECサイト比較調査について詳しく解説いたします！

EC事業者の皆様のビジネス成長に役立つ内容をお伝えしますので、貴重な機会をお見逃しなく、ぜひご参加くださいませ。

■こんな方におすすめ

・売上拡大に向けた具体的な施策が知りたい方

・自社サイトの改善ポイントを知りたい方

・集客力を向上させたい方

・競合他社の分析がしたい方

・自社サイトの現状が知りたい方

■セミナースケジュール及び内容[表: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/355_1_67b94fb0f466c12fecf9caaf518d77a4.jpg?v=202602181251 ]お申し込みはこちら :https://makasete-ec.jp/naruhodo/seminar/hatme0034/?utm_source=260218hatme_primes_jisha&utm_medium=press■開催概要

名称：【運用中の方必見】競合ECサイト比較調査で差別化EC戦略！自社ECの現状と改善ポイントがまるわかり

日時：2026年3月4日（水）14:00～14:30（13:55～入場開始）

会場：オンライン※zoomを使用

料金：無料

会社概要

HATME株式会社

設立：2022年7月1日

代表取締役 ：中園 広和

事業内容：Web制作・動画制作・Web広告事業

■コーポレートサイト：https://hatme.jp/

■運用代行サービス：https://hatme.jp/service-ec/lp/