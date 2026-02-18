SNSで話題沸騰のハートフルでハードコアな恋愛コメディ『茉莉花ちゃんの好感度はぶっ壊れている』AnimeFestaにて独占先行配信決定！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメ見放題サービス「AnimeFesta（アニメフェスタ）」にて、2026年3月13日（金）17:00より、TVアニメ『茉莉花ちゃんの好感度はぶっ壊れている』を独占先行配信することが決定しました。

独占先行配信では、地上波と同内容のオンエア版（第1話）に加え、AnimeFesta独占配信のプレミアム版（ノーカットver.）を一足先にご視聴いただけます。

【配信概要】

タイトル ：茉莉花ちゃんの好感度はぶっ壊れている

独占先行配信日 ：2026年3月13日（金）17:00

作品ページ ：https://animefesta.iowl.jp/titles/1965

作品情報

【あらすじ】

好きな子からの好感度が見えるようになりました──…。

──幼馴染の茉莉花ちゃんに告白する勇気の無い僕。

ある日、流れ星に「恋愛ゲームみたいに相手の気持ちがわかるようになりますように」と強く願った翌日。

その願いは信じられない事に叶ってしまい…!?

クラスの女子達に浮かぶ好感度メーター。

非現実な光景に戸惑いながらも茉莉花ちゃんのを見に行くと、下限突破した地獄みたいなメーターになっていて…!?

茉莉花ちゃん、僕のこと嫌いなのにどうしてそんなに優しかったの…？

裏アリ可愛い茉莉花ちゃんの隠された本音は？本当にキライなの!?それとも…!?

SNSで話題沸騰のハートフルでハードコアな恋愛コメディが僧侶枠でアニメ化！

【CAST】

北見彼方 ：CV. 天崎滉平

千歳茉莉花 ：CV. 内田真礼

豊富紗雪 ：CV. 伊藤彩沙

三笠心菜 ：CV. 伊駒ゆりえ

日高新乃 ：CV. 釘宮理恵



【STAFF】

原作著者 ：小麦りん

監督 ：佐々木純人

キャラクターデザイン ：那須玲奈

色彩設計 ：うすいこうぢ

美術設定 ：チャン・ド・キム・ファン

美術監督 ：チャン・ド・キム・ファン

撮影監督 ：有馬総一郎

編集 ：新海コウキ

音響監督 ：雨桑みくも

音響制作 ：スタジオマウス

アニメーション制作 ：スタジオレオ

製作 ：彗星社

【Information】

アニメ公式HP ：https://marikowa.af-original.com/

アニメ公式X ：@af_originalMT（https://x.com/af_originalMT）

茉莉花ちゃんの好感度はぶっ壊れている公式X：@marikowa_off(https://x.com/marikowa_off)

（C)小麦りん／Suiseisha Inc.

AnimeFesta（アニメフェスタ）

最新作はもちろん…

地上波では決して見られない【プレミアム版（規制解除版）】作品も見放題！

AnimeFesta（アニメフェスタ）は、アニメが好きな方向けの「アニメ見放題」サブスクリプションサービスです。

最新作や異世界ファンタジー、恋愛（ラブコメ）、SFなど、幅広いジャンルを網羅。さらに、独占配信作品や地上波放送では見られない【プレミアム版（規制解除版）】もすべて見放題でお楽しみいただけます。

「プレミアム」ラベルが付いた一部作品のご視聴には、プレミアムプランへのご加入が必要です。



「アニメ見放題」サービスをお探しの方、地上波では決して見られない「プレミアム版（規制解除版）」や独占作品を体験したい方は、ぜひAnimeFestaをご利用ください！



会員はこちらから！

▶https://animefesta.iowl.jp/entry



サービス概要：

名 称 ：AnimeFesta（アニメフェスタ）

開 始 ：2021年5月10日（月）

配 信 ：AnimeFestaオリジナル全作品、その他人気アニメ作品多数。

ＵＲＬ ：https://animefesta.iowl.jp/entry

AnimeFesta公式SNS

X ：@AnimeFesta_info

Instagram ：https://www.instagram.com/animefesta_info/

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。

企業名：株式会社ウェイブ（WWWave Corporation）

代表者：代表取締役 関口 航太

所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：7,300万円

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/