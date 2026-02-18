敏感肌を守り抜く最高レベルのUV* 「ヘパトリート薬用モイストUV」誕生。
メディカル発想のスキンケアブランド「HEPATREAT（ヘパトリート）」は、敏感肌を紫外線・乾燥・肌あれからトータルに守る「薬用モイストUV」を2026年3月5日に新発売いたします。本製品は、最高レベルのUV*カット効果と薬用スキンケア成分を両立し、赤ちゃんにも使える低刺激処方を実現しました。
1. 敏感肌のための“守る力”を極めた薬用UV
「薬用モイストUV」は、紫外線対策とスキンケアの二役を1本で叶える“薬用UV処方”。
2つの有効成分を配合しています。
☑ ヘパリン類似物質（保水有効成分）
肌にうるおいを与え、乾燥を防ぎ、バリア機能を整えます。
☑ グリチルリチン酸ジカリウム（肌あれ有効成分）
肌あれ・赤みを防ぎ、ゆらぎやすい敏感肌を落ち着かせます。
紫外線に強いだけでなく、“肌を守る”力を強化。高い保湿力と肌あれ予防の機能を両立した、敏感肌へおすすめの新時代UVケアです。
2. 最高レベルのUV*カット × 汗・水に強い処方
毎日の外出はもちろん、レジャーでも頼れる高機能設計です。
☑ SPF50＋ / PA＋＋＋＋
☑ UV耐水性★★ / ウォータープルーフ
☑ 汗・水に強く、長時間肌をしっかりガード
紫外線A波・B波から肌をしっかりと守り、日やけによるダメージや乾燥を防ぎます。
*SPF50+/PA+++/UV耐水性★★
3. 肌負担に徹底配慮した「7つのフリー」
敏感肌はもちろん、赤ちゃんから使えるやさしい設計。家族みんなでお使いいただけます。
●紫外線吸収剤フリー●界面活性剤フリー●無香料●無着色●無鉱物油●アルコールフリー
●パラベンフリー
4. さらっと軽いのに、しっかり密着。毎日使いたくなる使い心地
伸びがよく白浮きしにくいテクスチャーで、日常のスキンケアの延長として使えるストレスフリーな使用感。べたつかず、仕上がりはしっとりなめらか。敏感肌特有の“乾きやすさ”に寄り添いながら、外的刺激から肌をやさしく守ります。
ヘパリン類似物質が肌をうるおし、
グリチルリチン酸ジカリウムが肌あれを防ぐ。
“ただの日焼け止め”じゃなくて、
“肌を整えるケア”までしてくれている信頼感。
紫外線は最高レベルのSPF50+ PA++++で、汗にも強い。
だけど、肌負担になりがちな成分はしっかりカットされていて、
赤ちゃんでも使えるほどやさしい。こんなの待っていた！にお応えします。
■製品概要
商品名：ヘパトリート 薬用モイストUV [医薬部外品]
販売名：薬用UVクリームHU 内容量：50ｇ
価格：本体価格1700円／税込価格1870円
公式サイト：https://zettocstyle.com/brand/hepatreat/(https://zettocstyle.com/brand/hepatreat/)
■発売情報
発売日：2026年3月5日（木）
発売場所：全国のドラッグストア・バラエティショップ・ECサイトなど順次展開予定
■会社概要
社名：日本ゼトック株式会社
本社所在地：東京都新宿区西新宿1丁目26番2号
代表：代表取締役社長 森山 正孝
設立：1954年(昭和29年)2月12日 ／ 資本金：96,000,000円
事業内容：化粧品、医薬品、医薬部外品、医療機器および日用雑貨の研究開発ならびに製造販売