敏感肌を守り抜く最高レベルのUV* 「ヘパトリート薬用モイストUV」誕生。

日本ゼトック株式会社

メディカル発想のスキンケアブランド「HEPATREAT（ヘパトリート）」は、敏感肌を紫外線・乾燥・肌あれからトータルに守る「薬用モイストUV」を2026年3月5日に新発売いたします。本製品は、最高レベルのUV*カット効果と薬用スキンケア成分を両立し、赤ちゃんにも使える低刺激処方を実現しました。

1. 敏感肌のための“守る力”を極めた薬用UV

「薬用モイストUV」は、紫外線対策とスキンケアの二役を1本で叶える“薬用UV処方”。

2つの有効成分を配合しています。

☑ ヘパリン類似物質（保水有効成分）

肌にうるおいを与え、乾燥を防ぎ、バリア機能を整えます。

☑ グリチルリチン酸ジカリウム（肌あれ有効成分）

肌あれ・赤みを防ぎ、ゆらぎやすい敏感肌を落ち着かせます。

紫外線に強いだけでなく、“肌を守る”力を強化。高い保湿力と肌あれ予防の機能を両立した、敏感肌へおすすめの新時代UVケアです。

2. 最高レベルのUV*カット × 汗・水に強い処方

毎日の外出はもちろん、レジャーでも頼れる高機能設計です。

☑ SPF50＋ / PA＋＋＋＋

☑ UV耐水性★★ / ウォータープルーフ

☑ 汗・水に強く、長時間肌をしっかりガード

紫外線A波・B波から肌をしっかりと守り、日やけによるダメージや乾燥を防ぎます。

*SPF50+/PA+++/UV耐水性★★

3. 肌負担に徹底配慮した「7つのフリー」

敏感肌はもちろん、赤ちゃんから使えるやさしい設計。家族みんなでお使いいただけます。

●紫外線吸収剤フリー●界面活性剤フリー●無香料●無着色●無鉱物油●アルコールフリー

●パラベンフリー

4. さらっと軽いのに、しっかり密着。毎日使いたくなる使い心地

伸びがよく白浮きしにくいテクスチャーで、日常のスキンケアの延長として使えるストレスフリーな使用感。べたつかず、仕上がりはしっとりなめらか。敏感肌特有の“乾きやすさ”に寄り添いながら、外的刺激から肌をやさしく守ります。

ヘパリン類似物質が肌をうるおし、

グリチルリチン酸ジカリウムが肌あれを防ぐ。

“ただの日焼け止め”じゃなくて、

“肌を整えるケア”までしてくれている信頼感。

紫外線は最高レベルのSPF50+ PA++++で、汗にも強い。

だけど、肌負担になりがちな成分はしっかりカットされていて、

赤ちゃんでも使えるほどやさしい。こんなの待っていた！にお応えします。

■製品概要

商品名：ヘパトリート 薬用モイストUV [医薬部外品]

販売名：薬用UVクリームHU 内容量：50ｇ

価格：本体価格1700円／税込価格1870円

公式サイト：https://zettocstyle.com/brand/hepatreat/(https://zettocstyle.com/brand/hepatreat/)

■発売情報

発売日：2026年3月5日（木）

発売場所：全国のドラッグストア・バラエティショップ・ECサイトなど順次展開予定

■会社概要

社名：日本ゼトック株式会社

本社所在地：東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

代表：代表取締役社長 森山 正孝

設立：1954年(昭和29年)2月12日 ／ 資本金：96,000,000円

事業内容：化粧品、医薬品、医薬部外品、医療機器および日用雑貨の研究開発ならびに製造販売