7段階高さ調整とケーブルトレイ搭載で作業空間を自在に拡張できるサブテーブルを2色追加

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、7段階高さ調整とケーブルトレイ搭載で作業空間を自在に拡張できるサブテーブル「100-DESKF047BK（ブラック）」「100-DESKF047W（ホワイト）」を2色追加しました。

掲載ページ

サブテーブル 拡張テーブル モニター台 プリンタ台 ケーブルトレイ付き シンプルワークデスク向け

型番：100-DESKF047BK 販売価格：6,982円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-DESKF047BK

おすすめポイント

・7段階の高さ調整（約70～118cm）で用途に合わせて柔軟に対応

・モニターやプリンタ設置に最適な耐荷重約10kg設計

・ケーブルトレイ標準装備で配線をすっきり整理

商品特徴

●いつものデスクを、もっと広く

今お使いのシンプルデスクやワークデスクに設置するだけで、作業スペースを手軽に拡張できます。幅約60cm×奥行32cmのちょうどいいサイズ感で、限られたスペースでも効率的なレイアウトが可能です。デスクの横や後方に配置すれば、作業動線を崩さずに収納力と作業効率を同時にアップできます。

●7段階調整で理想の高さへ

高さは約70～118cmまで7段階で調整可能。座り作業はもちろん、立ち作業にも柔軟に対応します。使用する機器やチェアの高さに合わせて最適なポジションを確保できるため、姿勢改善や作業負担の軽減にも貢献。オフィスでも在宅ワークでも、快適なワークスタイルを実現します。

●モニターもプリンタも、しっかり支える

総耐荷重は約10kg。モニター台としてはもちろん、プリンタやスキャナーなどの周辺機器置き場としても活躍します。天板にはメラミン化粧板を採用し、傷や汚れに強い仕様。スチールフレームとの組み合わせで、安定感と耐久性を両立しています。

●配線ストレスを解消するケーブルトレイ

デスク周りの悩みで多い“ケーブルのごちゃつき”。本製品はケーブルトレイを標準装備しているため、電源タップや配線をまとめて収納可能です。見た目がすっきりするだけでなく、足元の引っ掛かりリスクも軽減。整理整頓された環境が、集中力の向上にもつながります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MacWt7sNVpk ]

