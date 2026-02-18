現代の闇を描く音楽プロジェクト KiKi、新曲「みにくいあひるちゃん」配信リリース
音楽プロジェクト KiKiが、5thシングル「みにくいあひるちゃん」を2026年2月18日（水）に配信リリース。また、同曲のMUSIC VIDEOも公開された。
MVサムネイル
KiKiは、HiMi（ヒミ）がボーカルを務める“あなたのすぐそばにあるおとぎ話”を唄う音楽プロジェクト。本楽曲は、童話「みにくいアヒルの子」をモチーフに、愛され方を知らないまま育った少女が自分の輪郭と羽ばたく先を探し続ける物語。虐待が社会問題となり、毒親という言葉が蔓延する昨今をダイレクトに描いた楽曲となっている。なお、本日21時にはYouTubeにてイラストレーターの堀越ねるがアートワークを担当したMUSIC VIDEOが公開される。
現代を生きる“みにくいあひるちゃん”が一体どのような結末を辿るのか。是非、楽曲を聴いて、物語を味わってほしい。
＜リリース概要＞
KiKi 5th Digital Single「みにくいあひるちゃん」
配信日：2026年2月18日（水）
URL：https://lnk.to/Minikui_Ahiru_Chan
【MV】KiKi - みにくいあひるちゃん ※2月18日21時公開
URL：https://youtu.be/iWq6uMOfdlE
＜KiKi Profile＞
「もし、童話や都市伝説のキャラクターが現代に生きていたら？」
シンデレラは夜の街に生きる少女、口裂け女は整形依存の女の子--
昔語られた物語を現代の社会問題と掛け合わせ、音楽で描くプロジェクト。
幻想と現実が交錯する世界で、私たちは何を信じ、何に怯え、何に救われるのか？
これは、あなたのすぐそばにある“現代の寓話”。
X：https://x.com/kiki_official_x
YouTube：https://www.youtube.com/@KiKi_OTOGIBANASHI
TikTok：https://www.tiktok.com/@kiki_otogibanash