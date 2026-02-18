【LA BELLE ETUDE】ブランド設立15周年を記念したアニバーサリーイベントを開催

株式会社アンティローザ

株式会社アンティローザが展開するレディースブランド「LA BELLE ETUDE（ラベルエチュード）」は2026年2月19日にブランド設立15周年を迎えます。



これまでの感謝の気持ちを込めて、

15周年を記念したアニバーサリーイベントを2月18日(水)12:00より開催いたします。

15周年特設ページはこちら :https://labelleetude.com/pages/la-belle-etude-15th-anniversary

【イベント開催内容】

・36時間限定！15%OFFクーポン配布

ブランド設立15周年当日を記念し、2月18日(水)12時～2月19日(木)23時59分の期間中、

全商品15%OFFとなるSPECIALクーポンを配布いたします。(※セール商品・予約商品は対象外)

期間限定の特別な2日間をお楽しみください。

・ノベルティプレゼント

2月18日(水)12時より、\19,800(税込)以上ご購入いただいたお客様へ

15周年限定 マルチに使える「doily(ドイリー)」をプレゼント。

(※予約商品は対象外)



日常のさまざまなシーンでお使いいただける特別なアニバーサリーアイテムをご用意いたしました。

doily(ドイリー)

・15周年カタログプレゼント

2月18日(水)12時より、公式オンラインストアにて商品をご購入いただいたお客様へ

15周年を記念したアニバーサリーカタログをプレゼント。

(※セール商品・予約商品は対象外)

・限定復刻アイテム販売

15周年を記念し、復刻アイテムを発売いたします。

過去に完売した人気アイテムを、シルエットやディテールをアップデートして再登場。



復刻アイテムは第三弾まで順次発売予定です。

ぜひお見逃しなく。

Part.1ドレスチュールトレンチ

\29,700(税込)

WING SLEEVE BLOUSE II

\17,600(税込)

GRIMM II

\19,800(税込)

15周年という節目を迎えるLA BELLE ETUDEならではの

特別な企画とラインナップをご用意しております。

この機会にぜひ、LA BELLE ETUDEのアニバーサリーイヤーをお楽しみください。

イベントの詳細は特設ページにて公開しております。

- LA BELLE ETUDE -

“どこかにありそうでどこにもない”

ずっと変わらない好きなもの。



環境の変化や気分によって常に変わり続けてゆくもの…



”Modern vintage×sweet”をベースに、

系統という概念はなく、

Vintage・Casual・Feminine・Mode

どんなアイテムでも

自分らしく着こなし、ファッションを楽しむ。

■LA BELLE ETUDE

ONLINE STORE：https://labelleetude.com/

Instagram：https://www.instagram.com/labelleetude_official/?hl=ja

X：https://x.com/la_belle_etude_

2026 SPRING / SUMMER COLLECTION LOOK：https://labelleetude.com/pages/2026-spring-summer