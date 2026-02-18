Lavt、失恋と不眠の狭間を描く新曲「パラソムニア」2月18日配信リリース。同日20時にミュージックビデオ公開、3rd Oneman Live「RE:BORN」開催＆5月METROCK出演も決定

The Orchard Japan

Spotify「RADAR: Early Noise 2025」への選出や夏フェス出演をきっかけに、次世代シーンの最前線へと躍り出たシンガーソングライター Lavt。自主企画スリーマンライブや東阪ワンマンツアーを即完させるなど、ライブシーンでも確かな存在感を示し、音楽ファンからの熱い支持を集めている。そんなLavtが、2月18日にニューシングル「パラソムニア」を配信リリース。

「パラソムニア」は、失恋をきっかけに眠れなくなった男の子の視点から描かれるインディーダンスナンバー。振られてしまった恋が頭から離れず、夢にまで現れ、やがて夢か現実かすら分からなくなっていく。内省的なリリックとダンサブルなサウンドで、“眠れない夜の感情”を描き出す。冷たさと浮遊感を帯びたトラックの上で、「ただ踊っていたい」「まだ満たされたい」と繰り返される言葉は、眠れない夜の感情をそのまま音像化したようでもある。

本作のミュージックビデオは、2月18日20時に公開予定。

半分だけ開いた窓と、空席の椅子が印象的なビジュアルで、夢と現実の境界を失っていく主人公の内面を象徴的に描いている。楽曲の世界観を、より立体的に伝える映像作品となっている。

Lavt「パラソムニア」Music Video

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EgPamKEl5kY ]

2026.2.18 OUT

Lavt「パラソムニア」

https://orcd.co/parasomnia

また、これまでの活動を経て“再生・再誕”をテーマに掲げる3rd Oneman Live「RE:BORN」のチケットオフィシャル先行も受付中。

さらなるスケールへと向かうLavtの現在地を体感できるライブとなりそうだ。

Lavt 3rd Oneman Live 「RE:BORN」

2026/7/11 （福岡）LIVEHOUSE CB

2026/7/25 （愛知）JAMMIN'

2026/7/26 （大阪）梅田CLUB QUATTRO

2026/8/2 （東京）LIQUIDROOM

チケット最速先行2/9(月)12:00 ～ 2/23(月祝)23:59

https://eplus.jp/lavt/

企画・制作：WONDER LIVE Inc.

【リリース情報】

Lavt「パラソムニア」

リリース日：2026年2月18日

リンク：https://orcd.co/parasomnia

形態：デジタル配信

レーベル：［BOOSTACK］

●プロフィール

2002年生まれ、大阪市出身。小学生時代にASIAN KUNG-FU GENERATIONの影響でベースを始め、独学でギター・作曲を習得。VOCALOIDシーンでの活動を経て、2023年より現名義で本格始動した。 J-Popを基盤に、エモーショナルなオルタナティヴポップやロックを融合。切なさと哀愁を湛えた歌詞世界、ギター主体のサウンドと、情感豊かなメロディが、聴く者の心を深く揺さぶる。 2024年、LINE MUSIC「NEXT SPIKES」に選出され、同年リリースの「オレンジ」がSpotifyバイラルチャート入りを果たす。「L4DY」のデモ音源はInstagramで300万再生を突破し、リリース後には台湾SpotifyバイラルTOP50にもランクイン。11月には1st EP『ZERO』をリリースし、その存在感を決定づけた。2025年にはSpotify「RADAR: Early Noise 2025」に選出され、初の自主企画ライブ「LSZ」を東京・大阪で開催し両公演ソールドアウト。7月には夏を駆け抜けるアンセム「涙のスイマー」を発表、8月の初ワンマンツアー「growing pains」も即日完売となった。2025年はSUMMER SONIC 2025、SWEET LOVE SHOWER、WILD BUNCH FEST.など、日本を代表する大型フェスへの出演をし、同年ミニアルバム「glauben」をリリース。2026年開催のセカンドワンマン「glauben」は東京、名古屋、大阪のチケットも即完した。2026年、日本テレビ「バズリズム」にて放送された「コレバズ」にて11位にチャートインするなど内外からの注目を集めるLavtが音楽シーンをさらに熱くする。

■Official Links

Official HP：https://lavt.jp/

YouTube：https://www.youtube.com/@Lavt_k

TikTok：https://www.tiktok.com/@lavt_k

Instagram：https://www.instagram.com/Lavt_k

X（旧Twitter）：https://twitter.com/Lavt_k