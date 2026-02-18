りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 SEASON「B.PREMIER」カーディング決定のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

2月17日(火)にBリーグより発表がありました通り、「りそなグループ B.LEAGUE 2026-27 SEASON」全60試合の対戦カードが決定しましたのでお知らせいたします。

2026-27シーズンより、Bリーグの新たなステージとなる「B.LEAGUE PREMIER」が開幕いたします。2月17日(火)の発表(https://goldenkings.jp/news/detail/id=22744)通り、Bプレミア開幕戦は、宿命のライバルであるアルバルク東京との対戦が決定いたしました。また、沖縄サントリーアリーナでのホーム開幕戦は、10月8日(木)に群馬クレインサンダーズを迎えます。

キングスはさらなる高みを目指し、ファン、行政、パートナー、地域の皆さまと、Bプレミアも共に歩みを進めてまいります。引き続き、熱いご声援をよろしくお願い申し上げます。

※試合開始時間は7月以降の発表を予定しております。

※チケット販売等に関しましては、詳細が決定し次第別途お知らせいたします。

■全60試合の日程

■ホームゲームスケジュール