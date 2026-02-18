「UNUSED」初のオンラインアーカイブ展を2月26日よりZOZOUSEDで開催

株式会社ZOZO

「既成概念にとらわれない服づくり」を理念に掲げ、デザイナー名が非公表のブランドとしても注目を集める「UNUSED（アンユーズド）」のアーカイブ展「UNUSED MUSEUM ～ARCHIVE COLLECTION in ZOZOUSED～」を、2月26日（木）よりブランド古着のファッションゾーン「ZOZOUSED」で開催します。本企画では、150点以上のアーカイブ品を数量限定で販売します。

「UNUSED MUSEUM ～ARCHIVE COLLECTION in ZOZOUSED～」では、2019年から2024年に発売されたアイテムのなかから厳選した、150点以上の名品を数量限定で販売します。美術館とコラボレーションした総柄シャツや定番のカーディガンなど、ベーシックでありながらもUNUSED独自の世界観を感じられるラインナップを展開します。特設ページでは、フォトグラファーの井崎竜太朗氏が撮り下ろしたアーカイブ品のアートワークもご覧いただけます。

・販売期間：2026年2月26日（木）正午 ～ 2026年3月8日（日）23:59

※数量限定販売のため、アイテムがなくなり次第販売を終了します。

・特設ページURL：https://zozo.jp/event/unused/

※2月26日（木）正午より商品公開

＜販売アイテムについて（一部）＞

（左上から）

4 continents print long sleeve shirts：21,120円（税込）

Mohair knit cardigan：36,960円（税込）

Nylon coat：42,240円（税込）

Knit hood：6,470円（税込）

DICKIES 2tack pants：13,860円（税込）

Jungle Fatigue jacket：25,740円（税込）

※本コレクションで販売するアーカイブ品はすべて未使用の新品です。

※在庫限りの数量限定販売となります。

※本企画のアイテムは、購入手続き後のキャンセル・返品・交換を一切お受けできません。

※転売目的での購入はご遠慮ください。

＜UNUSEDについて＞

2004年にブランドを創立。デザイナー名は非公表。「観念的な枠を取り去り、解体し、存在の新たな形の追及提案」。先入観をもたず過去の物に新たな観点で改良を加え、喜びを与える機能美と着心地を追求している。日常に溶け込み、自身のスタイルを創る物として提案している。