TikTok LIVE、2025年に活躍した全世界のLIVEクリエイターを表彰する「TikTok LIVE Global Awards Ceremony」をアメリカ・ラスベガスで開催

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、2026年2月12日（木）、アメリカのラスベガスにて、2025年にTikTok LIVEで活躍した世界中のクリエイターをグローバル規模で称え、表彰するイベント「TikTok LIVE Global Awards Ceremony」を開催しました。

「TikTok LIVE Global Awards Ceremony」は、TikTok LIVEのグローバルトップクリエイターが世界各国から一堂に会する祭典です。今年で3度目の開催となる本イベントは、1年を通じてTikTok LIVEで活躍した様々なジャンルのクリエイターを称えるとともに、その年のトレンドや功績を振り返る表彰セレモニーとしてラスベガスの地で開催されました。

多彩なジャンルごとに設けられた各部門の表彰に加え、受賞クリエイターによる圧巻のライブパフォーマンスが披露され、TikTok LIVEの最高峰を体現する華やかなステージを展開しました。何度もエミー賞を受賞した女優、テレビ司会者、歌手、ソングライター、プロデューサー、そしてニューヨークタイムズのベストセラー作家でもあるキキ・パーマー（@kekepalmer(https://www.tiktok.com/@kekepalmer?lang=en)） が本イベントの司会者として登場し、ライブパフォーマンスや軽快なトークで会場を盛り上げました。

イベントラストには、世界的スーパースターのデミ・ロヴァート（@ddlovato(https://www.tiktok.com/@ddlovato?lang=en)）が登場。アルバム「It's Not That Deep」からのヒット曲や新曲の数々を披露し、魅了するパフォーマンスでこの夜を締めくくりました。

また、今回の「TikTok LIVE Global Awards Ceremony」では、日本から19名のクリエイターが授賞式のステージに登壇しました。さらに、過去最多となる、夢幻 ♾️、アこ(ハート)🪽、けんけんぱ 🕺、🇯🇵ぜろわん🦁(ハート)️ の4名が世界第1位の座に輝く結果となりました。

■日本からは過去最多となる4名が異なる部門で世界第1位を獲得、合計19名が部門賞を受賞！

「TikTok LIVE Global Awards Ceremony」では、日本から19名のクリエイターが授賞式のステージに登場。単一の国/地域あたりの受賞者数として世界最多という結果になりました。

さらに、受賞した19名のうち4名が各部門で第1位を受賞し、単一の国/地域の第1位受賞者数として、日本が過去最多となる快挙を達成しました。



■日本からのクリエイター受賞者と受賞部門

「Power League」：夢幻 ♾️（1位）

ギフトの獲得を中心に優秀な成績を収めたクリエイターに贈られる賞

「Power League Rising Track」：🇯🇵🧡ノリ園🪴（6位）、テトリス.JP(7位)

ライジングカテゴリーでギフトの獲得を中心に優秀な成績を収めたクリエイターに贈られる賞

「Crossover League」：アこ(ハート)🪽（1位）

ショートムービーの投稿とLIVE配信、両方で優秀な成績を収めたクリエイターに贈られる賞

「Fandom League」：🇯🇵ぜろわん🦁(ハート)️ （1位）

多くのファンに応援を受けて、優秀な成績を収めたクリエイターに贈られる賞

「Talent League Gaming Track」：Yuki👑 （3位）、わずぼーんだが。（4位）、くんくん🐸（5位）、田中🐻❄️（6位）、ちーもこチャンネル🐷🐽（10位）

ゲームのジャンルにおいて優秀な成績を収めたクリエイターに贈られる賞

「Talent League Dancing Track」：けんけんぱ 🕺（1位）、踊ちゃん（3位）、1MB Girls（5位）、 Solulune🌙（6位）、あくび🌹AKUBI（9位）、ひかる💄🐙（10位）

ダンスのジャンルにおいて優秀な成績を収めたクリエイターに贈られる賞

「Talent League Music Track」：りゅっぽん🧩🎹（5位）、mayu🐈🎼（6位）、AYUKA🙉 （9位）

音楽のジャンルにおいて優秀な成績を収めたクリエイターに贈られる賞



■各部門賞で1位を獲得したクリエイター

「Power League」 受賞者：夢幻 ♾️（@mugen_siba(https://www.tiktok.com/@mugen_siba)）



「Power League Rising Track」受賞者：小瑜姐姐🫧 （@fishsis31(https://www.tiktok.com/@fishsis31)）



「Crossover League」受賞者：アこ(ハート)🪽（@u_u2xn(https://www.tiktok.com/@u_u2xn)）



「Fandom League」受賞者：ぜろわん🦁(ハート)️ 復活編（@01zero8one1(https://www.tiktok.com/@01zero8one1)）



「Talent League Gaming Track」受賞者：بوحمدان ببجي 🇦🇪（@vx44000(https://www.tiktok.com/@vx44000)）



「Talent League Dancing Track」受賞者：けんけんぱ 🕺（@kenkenpa.com(https://www.tiktok.com/@kenkenpa.com)）



「Talent League Music Track」受賞者：Mamila（@mamila_0602(https://www.tiktok.com/@mamila_0602)）

【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。