ふたえまぶた化粧品「アイトーク」シリーズが45周年のキャンペーンを実施。しなこ×アイトークのコラボ曲が3月2日(月)公開！

株式会社コージー本舗（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小林義典）は、ふたえまぶた化粧品ブランド「アイトーク」シリーズのアンバサダーとして、大人気クリエイターのしなこを起用。アイトーク45周年を記念したコラボ曲「愛トーク(ハート)」を2026年3月2日(月)より配信開始いたします。また、アイトーク45周年キャンペーンにあわせて、「オリジナルしなこフォトカード」付き商品（数量限定）を2026年3月2日(月)より全国のドラッグストアなどで順次発売いたします。

ふたえまぶた化粧品「アイトーク」シリーズ

ふたえまぶた化粧品「アイトーク」シリーズは1980年に誕生。年間約100万個を売り上げるロングセラーシリーズで、さまざまな目元メイクのニーズに応える製品をラインアップしています。

しなこプロフィール

バズるスイーツを次々と創り出す原宿系動画クリエイター！YouTubeでは主にASMR動画を投稿しており、動画内で創る奇抜でユーモアのあるスイーツが話題。原宿の店舗にてバズるスイーツを創り出すスイーツプロデューサーとして、また、2024年3月からはアーティストとして活動している。

しなこが届ける！アイトーク４５周年キャンペーンコラボ曲「愛トーク(ハート)」3月2日(月)公開

今回「アイトーク」のアンバサダーに就任したしなこは、原宿カルチャーを体現する存在として若年層から高い支持を集める動画クリエイターです。明るく前向きなしなこのキャラクターは「アイトーク」が打ち出す「自分の魅力を引き出す楽しさ」というブランドメッセージに共鳴し、しなこ×アイトークが実現しました。コラボ曲「愛トーク(ハート)」のミュージックビデオでは、振り付けをあいりDX、衣装を茅野しのぶ（オサレカンパニー）が担当。さらに楽曲制作は片山博幾（ウキヨネ）が手がけ、しなこワールドを余すところなく表現した、ポップでかわいいミュージックビデオに仕上がっています。

●参加クリエイターあぃりDX（振り付け）

原宿系プロデューサー・クリエイターとして活動。「竹下☆ぱらだいす」総合プロデューサー兼リーダーとしても活動中。竹下☆ぱらだいす・しなこの楽曲・振り付けすべてをプロデュースしている。

茅野しのぶ（衣装デザイン）

株式会社オサレカンパニー取締役 兼 クリエイティブディレクター 。個性を引き出すデザインと豊富なバリエーションで、AKB48をはじめ多彩なアイドル・アーティストの衣装を約40,000着以上手がける。 近年では学校制服・医療制服のプロデュースにも尽力。

片山博幾（楽曲）

株式会社ウキヨネの代表取締役。アイドル楽曲（オリコン２位）や保育園校歌など幅広く手がけ、５００曲以上を制作。国内外での楽曲提供に加え、音楽教室「ヒロキノオト」を主宰。

高久健太郎（映像ディレクション）

株式会社トリプルアディショナルの代表取締役。 CM、MVから展示映像、ドキュメンタリーまで幅広く手がけ、企業・公共施設・メディアの映像表現を多数担当。

キャンペーン概要

「アイトークオリジナルしなこフォトカード」付きアイトーク・アイトーク クリアジェル・アイトーク スーパーホールドを購入して抽選に参加、「オリジナルしなこグッズ」がその場で当たるキャンペーンを実施いたします。

●しなこ×アイトーク「アイトークオリジナルしなこフォトカード」付き商品を数量限定発売

ふたえまぶた化粧品「アイトーク」シリーズの対象商品3種に、「アイトークオリジナルしなこフォトカード」が付いて数量限定発売。フォトカードは撮りおろしで全９種類。アイトークをイメージした、ここでしか手に入らないデザインです。スマホケースにも入れられるW48 ×H85 mmサイズ。

●合計475名様に「オリジナルしなこグッズ」が抽選で当たる！

対象商品に貼られた「アイトークオリジナルしなこフォトカード」についている「抽選シリアルコード」を使って、応募サイトで抽選。「オリジナルしなこグッズ」がその場で合計475名様に当たるキャンペーンです。

●キャンペーンビジュアル

●応募方法

対象商品に付いている「アイトークオリジナルしなこフォトカード」内の二次元コードをスマートフォンで読み込み、応募サイトでシリアルコードを入力の上抽選。

●キャンペーン期間

2026年3月2日（月）～2026年5月10日（日）

●対象商品

まぶたに塗ってプッシャーで押さえるだけで、簡単にふたえメイクができる、液体ふたえまぶた化粧品。

商品左から

アイトーク \935（税込）

初心者におすすめのベーシックタイプ。

アイトーク クリアジェル \990（税込）

目立たせたくない方向けの透明タイプ。

アイトーク スーパーホールド \1,100（税込）

厚く・重たいまぶたの方向けの強力タイプ。

●販売店

全国約7000店舗のドラッグストア、バラエティショップ等。店舗により取り扱いは異なります。

コージー本舗楽天公式ショップ

コージー本舗について

コージー本舗は1947年に日本で初めてつけまつげを製造販売した会社です。当時から今も変わらずひとつずつハンドメイドで作っており、クオリティの高い製品をお届けしています。つけまつげの接着剤の技術から生まれたふたえまぶた化粧品、アイラッシュカーラーなどのメイク雑貨品、メイクアップ製品などを取り扱っており、日本でもいち早くネイルケア製品を取り扱ったメーカーでもあります。アジアを中心に世界でも製品展開をしています。

＜会社概要＞

会社名：株式会社コージー本舗

所在地：東京都台東区松が谷2-26-1

TEL:03-3842-0221(代表)

代表取締役：小林義典

事業内容：化粧品、化粧用品の企画、開発、販売等

