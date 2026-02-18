勝田貴元、「30m超大ジャンプ」1992年以来のV逸に悔し涙もファン称賛「次こそ優勝だ」｜「なんというセーブだ！」雪壁激突からの驚異的生還 新星ソルベルグの“強行突破”にSNS騒然

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年シーズンの『FIA世界ラリー選手権（WRC）』第2戦の『ラリー・スウェーデン』を、2月14日（土）・15日（日）の2日間にわたり無料生中継いたしました。最終日となった2月15日（日）の中継では、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamに所属する日本人唯一のドライバー・勝田貴元選手が、雪原を切り裂く執念の走りで2年連続の総合2位に輝きました。

■勝田貴元、「30m超大ジャンプ」 1992年以来のV逸に悔し涙もファン称賛「次こそ優勝だ」

2月15日（日）の競技最終日、首位エルフィン・エバンス選手を13秒3差で追う勝田選手は、逆転での日本人34年ぶり優勝を狙い、最終SS18「パワーステージ」で激しいプッシュを披露しました。ステージ終盤のジャンプスポットでは、暴れるマシンを緻密なステアリング操作でねじ伏せながら、30mをゆうに超える大ジャンプを敢行。低い軌道で伸びたGRヤリスが奇跡的な着地を見せると、その後のコーナーも横滑りさせながらクリアする執念の走りを見せました。

惜しくもヌービル選手のトップタイムに0秒4届かず、1992年の篠塚建次郎氏以来となる優勝は実現しませんでしたが、視聴者からは「JAPAN AIRLINES!!!」「伸びたー！」「期待あがるー」と興奮のコメントが殺到。フィニッシュ後、「優勝を狙うのであればこのようなことはあってはなりません」とうっすら涙を浮かべて悔しさを滲ませた勝田選手に対し、「悔し涙」「よくやった」「次こそ優勝だ」と称賛の声が相次ぎました。

【動画】勝田貴元がゴール!!（パワーステージ勝田選手ゴールシーン）

https://x.com/ABEMA_motor/status/2023008839570956297

■「なんというセーブだ！」雪壁激突からの驚異的生還 新星ソルベルグの“強行突破”にSNS騒然

また、今季からTOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamのレギュラードライバーとなり、開幕戦のラリー・モンテカルロで優勝を決めて鮮烈なフル参戦デビューを果たしたオリバー・ソルベルグ選手の神業も話題を呼びました。デイ2のSS3、右コーナーで姿勢を乱したマシンは、そのままイン側の雪壁へ真正面から突っ込んでしまいます。雪のくぼみに沈み、万事休すかと思われた次の瞬間、ソルベルグ選手はアクセルを緩めることなく雪壁を強行突破し、コースへの復帰を果たしました。

この衝撃的な生還劇に、WRC公式Xも「なんというセーブだ！」と驚きをもって速報。父であり元王者のペター・ソルベルグ氏も「私の心拍数を測る必要がある。度胸がすごい」と息子の執念を絶賛しました。ファンからは「これが彼の才能」「神の助けでクルマを走らせることができた」「度胸が半端ない」など、大惨事を回避した奇跡的なセーブに驚きと応援のコメントが数多く寄せられました。

【動画】期待のオリバー・ソルベルグ 雪壁に突っ込みパンク順位を落とす | Day2

https://abema.tv/video/episode/16-98_s20_p336

■ABEMA『ラリー・スウェーデン』放送概要

Rd.2 ラリー・スウェーデン SS10｜WRC世界ラリー選手権

放送日時：2月14日（土）午後18時30分～

放送URL：https://abema.tv/channels/world-sports/slots/8ZHHSgoBcHbzdd

番組URL：https://abema.tv/video/title/16-98

Rd.2 ラリー・スウェーデン パワーステージ｜WRC世界ラリー選手権

放送日時：2月15日（日）午後19時30分～

放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/DrFGCT3YmYH6tF

番組URL：https://abema.tv/video/title/16-98

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※掲載・ご使用いただく画像には、必ず【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛リアリティーショー、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2024年10月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」「Abema」