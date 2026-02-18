松井証券YouTube人気企画「資産運用！学べるラブリー」が待望の書籍化！マヂカルラブリーや総利益100億超え投資家テスタらと楽しく投資を学べる！

松井証券株式会社

松井証券株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：和里田 聰、以下「当社」）は、当社YouTubeチャンネルの人気コンテンツ「資産運用！学べるラブリー」初の書籍が、株式会社扶桑社（本社：東京都港区、代表取締役社長：秋尾 弘史、以下「扶桑社」）より2026年4月10日(金)に発売されることをお知らせいたします。

「資産運用！学べるラブリー」は、2020年7月より当社公式YouTubeチャンネルで配信を開始した、投資教育バラエティ番組です。M-1グランプリ2020王者であるマヂカルラブリーさんをはじめ、総利益100億円突破のカリスマトレーダー・テスタさん、投資大好きアナウンサーの佐田志歩さんにご出演いただいています。「お笑い×投資」という斬新な切り口で、投資初心者の方でも楽しみながら資産運用について学べるコンテンツとして、大変ご好評をいただいております。

本シリーズは、動画本数は100本以上、累計再生回数は7,000万回を超えるなど、多くの方にご視聴いただいております。配信開始から約6年、2026年にはシーズン20という大きな節目を目前に控え、ますます盛り上がりを見せるこのタイミングで、視聴者の皆様からのご期待に応え、初の書籍化が実現いたしました。

書籍内容

経済アナリスト・森永康平氏も太鼓判！

「資産運用を楽しく学ぶならこの1冊！」

投資を始めたいけど、何から手を付けていいかわからない…

とりあえず口座は開設したけど、ここからどうすればいいの？

そんな“投資初心者”のお悩みをこの1冊で解決！

動画の面白さはそのままに、読むだけで楽しく投資が学べて、気づいたら知識が身についている！

NISA・投資信託・個別株投資の基礎、さらにはファンダメンタルズ・テクニカル分析に基づいた銘柄選びと売買タイミングまで、この1冊で学べる！

実際の注文手順も解説しており、投資の基礎から実践までをフルサポート。

「学べるラブリー」シリーズをまとめた、投資初心者のための楽しみながら学べる“超”実践的入門書です！

構成

第1章 入門編・イチから学ぶ！株式投資の基礎知識編

第2章 入門編・まずはここから！長期分散積立編

第3章 実践編・株を見つけよう！買ってみよう！マヂ株トレード実践編

第4章 実践編・株の極意！１.ファンダメンタルズ分析編 ２.テクニカル分析編

冒頭、各章のはじめには「学べるラブリー」の楽しい雰囲気を再現した漫画を掲載。

さらに章末にはここでしか聞けない「学べるラブリー」裏話も公開！

書籍概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/114007/table/243_1_6f4b3eaf8af66ec341508032fa9ad330.jpg?v=202602181251 ]

※全国の書店、ネット書店にて予約受付中です

Amazon: https://amzn.asia/d/0aCOVgHd

楽天ブックス: https://books.rakuten.co.jp/rb/18538587/

※書籍に関するお問い合わせ：

扶桑社お問い合わせ窓口 03-5843-8842 syoseki.info@fusosha.co.jp

著者プロフィール

松井証券

1918年（大正7年）創業、100年以上の歴史を持つ日本初のインターネット専業の証券会社。日本株・米国株、投資信託、FX、先物・オプション取引、NISA、iDeCoなど幅広い金融商品を取り扱う。「投資をまじめに、おもしろく。」をコーポレートスローガンに掲げ、投資体験を通じてお客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指す。

武藤 正樹

松井証券投資メディア部 シニアプロフェッショナル

2002年に新卒で松井証券に入社後、カスタマーサポート支援(VOC分析)、商品開発、マーケティングなど、幅広い業務を経験。

顧客視点に基づいた金融リテラシー向上策の一環として、YouTubeでの動画制作を企画立案。2020年にプロデューサー兼出演者として「資産運用！学べるラブリー」を開始し、総再生数7,000万回を超える人気コンテンツへと成長させる。同シリーズのほか、「予約の取れない株相談所」「テスタの魔法株学校」「最速で億れるFX」など、新しい動画コンテンツの制作にも挑戦し続けている。

書籍化を記念したスペシャルムービー

当社YouTube公式チャンネルにて、書籍化を記念したスペシャルムービーを公開いたしました。この動画では、「資産運用！学べるラブリー」に出演している松井証券 武藤正樹と佐田志歩さんが、書籍の魅力を分かりやすくお伝えします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sgPpDDeZQKY ]

（松井証券YouTube公式チャンネルについて）

当社YouTube公式チャンネルでは、多くの方に楽しみながら資産運用を学んでもらえるよう、お笑いのエッセンスを取り入れた動画コンテンツを数多く公開しています。 2020年度M-1グランプリ王者のマヂカルラブリーさん出演の『資産運用！学べるラブリー』や、株式投資に関する様々な悩みを専門家に解決してもらう株相談バラエティ番組『予約の取れない株相談所』など、年間70本以上の動画を公開しており、2026年2月現在、チャンネル登録者数は70万人を突破いたしました。

松井証券は、投資体験を通じて、お客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指します。

