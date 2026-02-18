数学好き＆『グレ妹』読者に朗報！「書泉と、10冊　第3シーズン」第4弾は、グレブナー基底大好きbotさん著『妹がグレブナー基底に興味を持ち始めたのだが。３.』を紙版にて販売!!予約は2月18日（水）開始。

株式会社アニメイトホールディングス

「書泉と、10冊 第3シーズン」第4弾は、電子書籍のみの販売だった『妹がグレブナー基底に興味を持ち始めたのだが。３.』を紙版にて販売いたします。

過去に出版された書籍で既に在庫がなく手に入りにくい名作を、株式会社書泉と出版社のみなさま、著者のみなさまに協力いただき重版・復刊してきた「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」ですが、シーズンを重ねるごとに“復刊”だけでなく、未発表作品を書籍化し“同人誌”として販売するなど、読者の皆様のご期待に添えるように様々な形で商品を提供してまいりました。

そして当企画も既に第3シーズンに突入！今回新たに提供する書籍は、電子版のみの販売だったグレブナー基底大好きbotさん著『妹がグレブナー基底に興味を持ち始めたのだが。３.』を株式会社書泉で紙版にて販売いたします。

【発売に至った経緯】

『妹がグレブナー基底に興味を持ち始めたのだが。』

あの伝説の数学ラノベが、紙書籍発売から8年。紙の書籍版については、1巻、2巻の発売当初から書泉限定で販売し、「数学ラノベ」のユニークさから、8年経った今も売れ続けています。

3巻は電子版としてAmazonなどで2019年にリリースされ、「グレブナー基底と天才」編＋特別付録を収録した待望の続編としてファンの間で話題になりました。3巻の紙版については、長らく「まだか…」という声が多かったものの、電子版発売から時間が経ち、需要の持続や再評価を経て、満を持して書泉が発売することになりました。

今回の紙版発売に際し、有償特典として書き下ろし短編を収録した小冊子をセットにして販売いたします。

書泉オンラインもしくは書泉グランデ・書泉ブックタワー・芳林堂書店高田馬場店にて、2026年2月18日（水）より予約受付を開始。店頭発売日は2026年3月末頃を予定しております。

＜この企画を起案した、書泉グランデ 布川さん コメント＞

10年ほど前のことなので記憶はうろ覚えですが、都内の数学塾さんからの『宣伝のお願い』がきっかけでした。

チラシ置くだけじゃなく宣伝になるような企画を提案したら、『本を出版するので置いてください』と急展開。

半信半疑で仕入れた初回分が半日で完売、1ヶ月で驚異の売れ行きに！3巻は電子版のみでしたが、紙書籍化まで7年かかってしまい……。

でも『書泉が出すしかない』と決断し、ついに実現しました。

長らくお待たせしてすみませんでした！

＜著者 グレブナー基底大好きbotさん コメント＞

お久しグレブナ！『グレ妹』の３巻がなんと書泉さんから発売されますぶな！

3巻では数学の天才『南條体』が表紙を飾り、主人公と命を賭けた数学デスゲームを巻き起こすぶなよ！そして、ついに主人公の異能力『数楽者（イマジン・ラヴァー）』が発動して…？

さらに特典冊子『グレブナー基底と生成AI』では、主人公が深層学習モデルTransformerを妹に解説しながら、反グレブナー組織による新幹線の爆破を食い止めるぶなっ！――数学とラノベが交わるとき、物語の証明は始まるぶな！

【商品情報】

タイトル：『妹がグレブナー基底に興味を持ち始めたのだが。３.』（著者：グレブナー基底大好きbot）

ISBN：978-4-9910181-2-1

価格：税込1,870円

あらすじ：

「それはブーリアングレブナー基底だね」

主人公・本条圭介は、東京の大学に通う、普通の理系の大学生。学年的には4年生であるが、卒業を前に留年したため、一年間自由な時間ができた。2巻で群城すずと嘘つき問題を解いていた圭介は、同級生「南條体」に声をかけられる。南條体は数学の天才であり、数学サークル「東数」の会長でもある。そんな南條体に数学の闘い「数闘」を挑まれた圭介は、自らの命を賭けて数学ゲーム「三山崩し」に挑戦する。それが嘘つき問題を解く「ブーリアングレブナー基底」の理解へと繋がって…？特別付録「グレブナー基底と聖母」では、グレブナー基底を使って妹と「分母の有理化」を計算する。

---収録内容

第３章 グレブナー基底と天才

第１話

第２話

第３話

第４話

第５話

数闘報告書

第π章 グレブナー基底と聖母（特別付録）

p進大好きbot さんによるグレ妹漫画

【有償特典小冊子】

タイトル：『グレブナー基底と生成AI』

あらすじ：

-生成か、死か、それが問題だ。

グレブナー基底の大家「ブラウン・ブックビネガー」先生が来日するにあたり、ガイドを任された主人公・本条圭介。京都行きの新幹線の中、妹に深層学習モデル「Transformer」の Attention について説明していると、反グレブナー基底団体の襲撃を受けてしまう。彼ら曰く、新幹線には時速100km以下になると爆発する爆弾が仕掛けられているらしく……！？事件を解決する鍵は「生成AI」にあり！？

グレ妹シリーズの主人公とその妹が登場。生成AIについて分かりやすく解説しつつ、新幹線で起こった難事件を解決するグレ妹シリーズ約4年ぶりの新作書き下ろし！

生成AIに使われている「Transformer」やグレブナー基底との関連については、高校数学を使って分かりやすく解説。会話と物語形式で解説するため、数学が苦手な読者も楽しく読めます。

解説の内容とストーリーがリンクし（生成AIのハルシネーション=犯人は×××）、物語の最後にはどんでん返し（ブックビネガー先生=×××）もあり、サスペンスとしても楽しめる作品になっております。

上記に加え、グレブナー基底の解説マンガ『お嬢様は○○がお好き！』（作画：ことり野デス子、原作：グレブナー基底大好きbot）も同時に収録いたします！

販売価格：

１. 通常版：税込1,870円

２. 有償特典版：税込2,750円

■ 予約開始日：2026年2月18日（水）

書泉オンライン：https://shosen.tokyo/apps/note/?lp=groebner_3(https://shosen.tokyo/apps/note/?lp=groebner_3)

１.通常版：https://shosen.tokyo/?pid=190441817

２.有償特典版：https://shosen.tokyo/?pid=190441814

書泉グランデ/書泉ブックタワー/芳林堂書店高田馬場店

■ 予約〆切日：2026年3月18日（水）

■ 店頭販売・商品お届け予定日：2026年3月末ごろを予定しております。

【著者プロフィール】

グレブナー基底大好きbot

2015年9月20日に、Twitter にて「グレブナー基底大好きbot」として生まれる。わずか3ツイート目には「グレブナー基底にはポン酢が合う。」という名言を生み、以後Twitter 数学界において「グレブナー基底」の普及に大きく貢献した。Twitter 開始直後は、グレブナー基底について真面目に解説する数学bot であったが、2016年3月に「最近、妹がグレブナー基底に興味を持ち始めたのだが。」を執筆し、大きく注目を集める。Twitter 以外にも活動の幅は広く、「関西すうがく徒のつどい」「ロマンティック数学ナイト」などで中の人が発表したり、中高生のための数学の場「数理空間トポス」ではチューターを務めたりしていた。2019年5月には、小説「ペットボトルを机に置いてください。出来たらあなたは合格です。」がカクヨムWeb 小説短編賞を受賞し、月刊コミックフラッパーにて漫画化されている。

【会社概要】

株式会社書泉

「書泉」「芳林堂書店」の2つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施。

書泉URL：https://www.shosen.co.jp/

＜参考＞「書泉と、10冊」企画概要と、これまでの販売実績数

昨今、さまざまなネットサービスで過去に出版され、探しても見つからない数々の本が法外な値段で取引されています。「欲しい人が払える分の値段を払う」ということは一見、今の世の中の「当たり前」に見えますが、私たちは「そうではない」と考えます。

ファンの方が熱望するあの名作、私たちも是非お勧めしたいあの名著を「適切な価格」でお届けすることに私たちは挑戦していきます。

そして、それは私たち“本屋”だけでは実現できません。

著者の方々、出版社のみなさま、ファンのみなさま、などご縁のある方と協力しながら、少しずつでもこの挑戦をカタチにしていけると信じています。

この企画を「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」という名前にしました。

「書泉と、ご縁ある方で世に送り出す10冊」という願いを込めての企画タイトルです。

この企画で改めておススメしたい本を2023年8月よりお届けしています。

2024年8月までの、第１シーズンでは25の作品を再度世の中に送りだし、総計で2万冊以上を販売することができました。

「書泉と、10冊」 第1シーズン（2023年8月～2024年8月）「芳林堂書店と、10冊」 第1シーズン（2023年９月～2024年8月）

この後も、この取り組みを一過性ものにせず「書泉と言えば、10冊だよね」「芳林堂書店といえば、10冊だよね」と言っていただけるようなレギュラー企画に育てていきたいと想いを新たに、2024年11月より始めた第2シーズンも、「書泉と、10冊」は無事に10冊を復刊してシーズンを終える事ができました。

「書泉と、10冊」 第2シーズン（2024年11月～2025年10月）「芳林堂書店と、10冊」 第2シーズン（2024年12月～2026年1月）

「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」第2シーズンも目標としておりました10冊（22作品）の復刊を行う事ができました。第2シーズンも総計で１万5千冊以上を販売することができました。

「中世への旅」シリーズの大ヒットから始まった復刊企画「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」。この企画は、過去に出版された書籍で既に在庫がなく手に入りにくい名作を、株式会社書泉と出版社のみなさま、著者のみなさまに協力いただき重版・復刊してお届けして参りました。

この度、「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」は無事に第2シーズンを終える事ができ、新たにそれぞれ第3シーズンへと突入しております。

「書泉と、10冊」 第3シーズン「芳林堂書店と、10冊」 第3シーズン

これからも引き続き株式会社書泉では、更なる復刊を行い埋もれてしまった沢山の名著を皆様の下へ届けさせていただきます。

本企画にご賛同いただける出版社・著者のみなさまからのお声かけをお待ちしております。

