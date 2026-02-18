総再生7,000万超・登録者70万人の松井証券YouTube人気企画「資産運用！学べるラブリー」が待望の書籍化。M-1王者マヂカルラブリーや総利益100億超え投資家テスタらと楽しく投資を学べる！

株式会社扶桑社

松井証券YouTubeの人気コンテンツ「資産運用！学べるラブリー」待望の書籍化！

「学べるラブリー」を見て元手200万から8000万になった人も！

マヂカルラブリーも実践する、投資初心者でも利益を出せた方法とは？

経済アナリスト・森永康平氏も太鼓判！

「資産運用を楽しく学ぶならこの1冊！」

投資を始めたいけど、何から手を付けていいかわからない…

とりあえず口座は開設したけど、ここからどうすればいいの？

そんな“投資初心者”のお悩みをこの1冊で解決！

2020年から松井証券公式YouTubeで開始した「資産運用！学べるラブリー」。

出演者は2020年M-1王者マヂカルラブリー、総利益100億円突破のカリスマトレーダーテスタ、投資大好きアナウンサー佐田志歩。

視聴者が楽しく、そして面白く投資を学べると話題を呼び、現在総再生回数は7,000万回超！そんな人気コンテンツが1冊の本になりました！

動画の面白さはそのままに、読むだけで楽しく投資が学べて、気づいたら知識が身についている！

実際の注文手順も解説しており、投資の基礎から実践までをフルサポート。

「学べるラブリー」シリーズをまとめた、投資初心者のための楽しみながら学べる“超”実践的入門書です！

【構成】

第1章 入門編・イチから学ぶ！株式投資の基礎知識編

第2章 入門編・まずはここから！長期分散積立編

第3章 実践編・株を見つけよう！買ってみよう！マヂ株トレード実践編

第4章 実践編・株の極意！１.ファンダメンタルズ分析編２.テクニカル分析編

冒頭、各章のはじめには「学べるラブリー」の楽しい雰囲気を再現した漫画を掲載。

さらに章末にはここでしか聞けない「学べるラブリー」裏話も公開！

【資産運用！学べるラブリーとは？】（最新シーズン公開中: 資産運用！学べるラブリーSeason19 ～日経平均株価攻略編～）

総再生回数は7,000万回超！

松井証券公式YouTubeチャンネルでは、投資を始めたばかりの方、これから始めようという方に、楽しく資産運用を学んでもらえるよう、M-1グランプリ2020王者のマヂカルラブリーさん出演の動画コンテンツ『資産運用！学べるラブリー』を2020年7月より公開。本番組を開始して以降、公式YouTubeチャンネルは急成長し、チャンネル登録者数は70万人を突破しています。これまでシーズン1～19とスピンオフ企画を合わせて100本以上の動画を公開し、投資の基礎知識をはじめ、総利益100億円を超える株式投資家テスタさんからの投資のリアルな話など、様々な角度から投資の面白さを伝えています。

松井証券公式YouTubeチャンネル『資産運用！学べるラブリー』

https://youtu.be/sgPpDDeZQKY

【著者プロフィール】

松井証券

1918年（大正7年）創業、100年以上の歴史を持つ日本初のインターネット専業の証券会社。日本株・米国株、投資信託、FX、先物・オプション取引、NISA、iDeCoなど幅広い金融商品を取り扱う。「投資をまじめに、おもしろく。」をコーポレートスローガンに掲げ、投資体験を通じてお客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指す。

武藤正樹（むとうまさき）

松井証券投資メディア部 シニアプロフェッショナル

2002年に新卒で松井証券に入社後、カスタマーサポート支援(VOC分析)、商品開発、マーケティングなど、幅広い業務を経験。

顧客視点に基づいた金融リテラシー向上策の一環として、YouTubeでの動画制作を企画立案。2020年にプロデューサー兼出演者として「資産運用！学べるラブリー」を開始し、総再生数7,000万回を超える人気コンテンツへと成長させる。同シリーズのほか、「予約の取れない株相談所」「テスタの魔法株学校」「最速で億れるFX」など、新しい動画コンテンツの制作にも挑戦し続けている。

【書誌情報】

タイトル：『学べるラブリーpresents 笑って儲かる マヂ株超入門』

著者：松井証券・武藤正樹

定価：1,870円（税込)

発行：扶桑社

発売日：2026年4月10日（金）

判型： A5判／176ページ

ISBN：978-4-594-10241-8

※全国の書店、ネット書店にて予約受付中です

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4594102417

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18538587/

◆著者インタビュー・本書に関するお問い合わせ

株式会社扶桑社 宣伝PR宛

senden@fusosha.co.jp