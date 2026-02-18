空港があるのに意外と知られていない!?「大村×宇部×北秋田｜選べる地方がもう一つのホームになる！」

シビレ株式会社

シビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木翠）は大村市・宇部市・北秋田市の3市と合同で、各地域の名産品が楽しめるイベントを開催します。

詳細・お申し込み：https://offtokyo.jp/event/0227event/

「地方は遠い」なんとなく、そう思っていませんか。

飛行機の便や空港から市街地までの距離、都市部へのアクセスを具体的に見ていくと、地方は意外と近く、「暮らしの延長」として見えてきます。

今回お招きするのは空港があるのに意外と知られていない、空港から市街地までが近くてアクセスが便利な3市。

空港と街の近さが武器の 大村市（長崎県）、

瀬戸内の穏やかさと生活のしやすさをあわせ持つ 宇部市（山口県）、

自然と静けさの中で、暮らしが深まる 北秋田市（秋田県）。

当日はそれぞれの地域の魅力を紐解きます。

各地域の名物グルメ・お菓子・お酒もたくさんご用意！

＜大村市＞

・カステラ

・桃かまぼこ ほか

＜宇部市＞

・日本酒「貴」

・クラフトビール（Dr.KONG） ほか

＜北秋田市＞

・きりたんぽ

・いぶりがっこ

・北あきたバター餅

・ワイン（あきた野ワイナリー） ほか

イベント概要

日時：2026年2月27日（金）19:00-21:30

会場：ローカルハブスペース OFF TOKYO（東京都中央区日本橋小伝馬町21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F）

参加費：1,000円

詳細：https://offtokyo.jp/event/0227event/

お申し込みはこちら :https://forms.zohopublic.com/sibire/form/227/formperma/Qk3XlnY8Yqtbl9MLWQ4PFoWxFmdvl1VZeGeUh4ZNtrs

シビレ株式会社本社：東京都中央区日本橋小伝馬町 21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F

設立：2016年1月

代表取締役：鈴木 翠

資本金：11, 000, 000円

HP：https://sibire.co.jp/

事業内容：地域活性事業、プロモーション支援事業、動画配信事業、システム開発事業、クリエイティブ制作事業



お問い合わせ

担当：稲垣

メールアドレス：event@sibire.co.jp

営業時間：9時30分～17時（お問い合わせはメールでお願いいたします）