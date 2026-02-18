空港があるのに意外と知られていない!?「大村×宇部×北秋田｜選べる地方がもう一つのホームになる！」
シビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木翠）は大村市・宇部市・北秋田市の3市と合同で、各地域の名産品が楽しめるイベントを開催します。
詳細・お申し込み：https://offtokyo.jp/event/0227event/
「地方は遠い」なんとなく、そう思っていませんか。
飛行機の便や空港から市街地までの距離、都市部へのアクセスを具体的に見ていくと、地方は意外と近く、「暮らしの延長」として見えてきます。
今回お招きするのは空港があるのに意外と知られていない、空港から市街地までが近くてアクセスが便利な3市。
空港と街の近さが武器の 大村市（長崎県）、
瀬戸内の穏やかさと生活のしやすさをあわせ持つ 宇部市（山口県）、
自然と静けさの中で、暮らしが深まる 北秋田市（秋田県）。
当日はそれぞれの地域の魅力を紐解きます。
各地域の名物グルメ・お菓子・お酒もたくさんご用意！
＜大村市＞
・カステラ
・桃かまぼこ ほか
＜宇部市＞
・日本酒「貴」
・クラフトビール（Dr.KONG） ほか
＜北秋田市＞
・きりたんぽ
・いぶりがっこ
・北あきたバター餅
・ワイン（あきた野ワイナリー） ほか
イベント概要
日時：2026年2月27日（金）19:00-21:30
会場：ローカルハブスペース OFF TOKYO（東京都中央区日本橋小伝馬町21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F）
参加費：1,000円
詳細：https://offtokyo.jp/event/0227event/
お申し込みはこちら :
https://forms.zohopublic.com/sibire/form/227/formperma/Qk3XlnY8Yqtbl9MLWQ4PFoWxFmdvl1VZeGeUh4ZNtrs
シビレ株式会社本社：東京都中央区日本橋小伝馬町 21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F
設立：2016年1月
代表取締役：鈴木 翠
資本金：11, 000, 000円
HP：https://sibire.co.jp/
事業内容：地域活性事業、プロモーション支援事業、動画配信事業、システム開発事業、クリエイティブ制作事業
お問い合わせ
担当：稲垣
メールアドレス：event@sibire.co.jp
営業時間：9時30分～17時（お問い合わせはメールでお願いいたします）