MOUSSY（マウジー）パリコレブランド『Vaquera（ヴァケラ）』とのコラボレーションを発売

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するMOUSSY（マウジー）は、パリコレブランド『Vaquera（ヴァケラ）』とのダブルネームカプセルコレクションを２月27日（金）より発売いたします。

発売に先立ち、２月18日（水）正午よりSHEL’TTER WEBSTOREにて入荷連絡受付を開始いたします。

コラボレーション実施の経緯

今回のコラボレーションは、『Vaquera』の世界観に強く共感したMOUSSYからの熱意あるオファーにより実現しました。昨年ブランド誕生から25周年を迎えたMOUSSYは、2025年9月1日にリブランディングを実施。本コラボレーションは、リブランディングにおいて掲げた「さらなるグローバル展開を見据えた戦略的な変革」を体現するプロジェクトです。

商品について

2025年9月29日（日本時間9月30日）、パリ・ファッションウィーク 2026年春夏ウィメンズコレクションにて初披露したテーマ「PARIS SYNDROME」。本テーマを掲げたダブルネームのカプセルコレクション（全16型）を発売します。

▪特設サイト

https://www.moussy.ne.jp/collaboration/vaquera/

LOOK

ITEM

010JSF01-0021

VQ TROMPE L'OEIL BABY TEE

COLOR: WHT, RED, BLK

SIZE: S

PRICE: \13,970(税込)

010JSF01-0031

VQ PARIS SYNDROME T SHIRT

COLOR: WHT, RED, BLK

SIZE: S

PRICE: \15,180(税込)

010JSF01-0041

VQ OVERSIZED SWEATSHIRT

COLOR: GRY, RED, BLK

SIZE: M

PRICE: \17,380(税込)

010JSF01-0071

VQ PARIS SYNDROME JEANS

COLOR: Multi

SIZE: 23, 25, 27

PRICE: \32,780(税込)

010JSF01-0061 VQ DENIM JEANS

COLOR: WHT, BLU

SIZE: 23, 25, 27

PRICE: \38,280(税込)

010JSF01-0091

VQ PARIS SYNDROME PINAFORE

COLOR: Multi

SIZE: M

PRICE: \43,780(税込)

010JSF01-0081

VQ DENIM PINAFORE

COLOR: BLU

SIZE: M

PRICE: \49,500(税込)

010JSF01-0131

VQ PARIS SYNDROME SKIRT

COLOR: Multi

SIZE: S, M

PRICE: \38,280(税込)

010JSF01-0121

VQ DENIM SKIRT

COLOR: BLU

SIZE: S, M

PRICE: \43,780(税込)

010JSF01-0111

VQ PARIS SYNDROME JACKET

COLOR: Multi

SIZE: S, M

PRICE: \38,280(税込)

010JSF01-0101

VQ DENIM JACKET

COLOR: WHT, BLU

SIZE: S, M

PRICE: \43,780(税込)

010JSF01-0151

VQ PARIS SYNDROME AVIATOR JK

COLOR: Multi

SIZE: S, M

PRICE: \38,280(税込)

010JSF01-0141

VQ AVIATOR JACKET

COLOR: BLK, RED

SIZE: S, M

PRICE: \43,780(税込)

010JSF01-0051

VQ PARIS SYNDROME SHIRT

COLOR: Multi

SIZE: S, M

PRICE: \32,780(税込)

010JSF01-0201

VQ PARIS SYNDROME DENIM BERET

COLOR: Multi

SIZE: S

PRICE: \11,000(税込)

010JSF01-0191

VQ BERET

COLOR: BLK, RED

SIZE: S

PRICE: \11,000(税込)

010JSF01-0161

VQ MINI SHOPPING BAG

COLOR: RED, BLK

SIZE: S

PRICE: \7,700(税込)

010JSF01-0171

VQ LARGE SHOPPING BAG

COLOR: RED, BLK

SIZE: L

PRICE: \11,000(税込)

（左から）

010JSF01-0181

VQ MOULIN ROUGE SOUVENIR

PRICE: \6,600(税込)

010JSF01-4681

VQ SOUVENIR COIN

PRICE: \6,600(税込)

010JSF01-4701

VQ EIFFEL TOWER SOUVENIR

PRICE: \9,900(税込)

010JSF01-4711

VQ HEART PADLOCK SOUVENIR

PRICE: \7,700(税込)

販売詳細

２月18日(水)正午 WEB入荷連絡受付開始

・SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/)

２月27日(金) 発売開始

・MOUSSY一部店舗

→ルミネエスト新宿店・SHIBUYA109店・ルミネ横浜店・ルミネ池袋店・ルミネ北千住店・タカシマヤゲートタワーモール店・ルクア大阪店・ソラリアプラザ店・名古屋パルコ店・札幌ステラプレイス店・MOUSSY FLAGSHIP SHOP

・ECサイト(SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/))

Vaquera

Vaqueraは2013年、創設者Patric DiCaprio（パトリック・ディカプリオ）が服への情熱を表現する場として「ファッション・ファンフィクション」として誕生しました。

2016年にはBryn Taubensee（ブリン・タウベンシー）が共同クリエイティブディレクターとして加わり、Dover Street Marketとのパートナーシップを経て、国際的なブランドへと成長しています。

スペイン語でカウガールを意味する「Vaquera 」という名前は、Patricが皿洗いをしていた際につけられたニックネームに由来します。現在では、ニューヨークを拠点に、現実と創造の境界を越えたブランドとして存在し、国際的な支持を拡大し続けています。当初はアメリカンファッションのステレオタイプに対する遊び心ある批評として始まったものが、今や独特で影響力のある美学へと発展しました。

Vaqueraは型破りな創造性で知られ、初期のショーではボクシングジムや地下鉄のホームなど、 従来とは異なる会場で開催されていました。そして2022年秋冬シーズンにパリ・ファッションウィークにデビューを果たします。彼らのデザインは、メトロポリタン美術館やMoMA PS1などの著名な施設でも展示されており、数多くの著名人に着用され、現在Vaqueraは世界中の80以上の店舗で取り扱われており、シュルレアリスム（超現実主義）とサブバージョン（既成概念の破壊）を独自に融合させたスタイルで、ファッションの境界を押し広げ続けています。

MOUSSY

女性が持つ無限の可能性。

私たちは、自由と多様性の象徴であるデニムを中心に、

カルチャー、時代、境界を超えるスタイルを提案します。

デニムはただの服ではなく、自分らしさを解き放つシンボル。

その一着が、私たちに自由と自信をもたらします。

MOUSSYは、“アジアNo.1 のジーニングコレクティブ”へ。

すべての女性をよりしなやかに、わがままに、美しく解放します。

【MANIFESTO】

01 STAND UNAPOLOGETICALLY

誰にも媚びない、強く自立した女性像を映し出します。

02 BREAK BOUNDARIES

カルチャーや時代、境界を超えたスタイルを提案します。

03 CHOOSE FREEDOM

原点に立ち返り、自由と多様性の象徴であるデニムを核としたプロダクトを展開します。

04 CELEBRATE EVERY SHAPE

すべての形を称え、幅広いサイズやシェイプでより多くの女性のニーズに応えます。

05 OWN RAW BEAUTY

飾らない美しさを宿し、トレンドに左右されない、シンプルなエッセンシャルアイテムも取り揃えます。

＜会社概要＞

・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（ 東証プライム・証券コード 3548）

・ 創業：2000 年 7月

・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

（企業サイト）：https://www.baroque-global.com

（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/