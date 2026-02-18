MOUSSY（マウジー）パリコレブランド『Vaquera（ヴァケラ）』とのコラボレーションを発売

写真拡大 (全20枚)

株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するMOUSSY（マウジー）は、パリコレブランド『Vaquera（ヴァケラ）』とのダブルネームカプセルコレクションを２月27日（金）より発売いたします。


発売に先立ち、２月18日（水）正午よりSHEL’TTER WEBSTOREにて入荷連絡受付を開始いたします。




コラボレーション実施の経緯



今回のコラボレーションは、『Vaquera』の世界観に強く共感したMOUSSYからの熱意あるオファーにより実現しました。昨年ブランド誕生から25周年を迎えたMOUSSYは、2025年9月1日にリブランディングを実施。本コラボレーションは、リブランディングにおいて掲げた「さらなるグローバル展開を見据えた戦略的な変革」を体現するプロジェクトです。



商品について



2025年9月29日（日本時間9月30日）、パリ・ファッションウィーク 2026年春夏ウィメンズコレクションにて初披露したテーマ「PARIS SYNDROME」。本テーマを掲げたダブルネームのカプセルコレクション（全16型）を発売します。


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


▪特設サイト


https://www.moussy.ne.jp/collaboration/vaquera/


＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


LOOK















ITEM




010JSF01-0021


VQ TROMPE L'OEIL BABY TEE


COLOR: WHT, RED, BLK


SIZE: S


PRICE: \13,970(税込)






010JSF01-0031


VQ PARIS SYNDROME T SHIRT


COLOR: WHT, RED, BLK


SIZE: S


PRICE: \15,180(税込)






010JSF01-0041


VQ OVERSIZED SWEATSHIRT


COLOR: GRY, RED, BLK


SIZE: M


PRICE: \17,380(税込)






010JSF01-0071


VQ PARIS SYNDROME JEANS


COLOR: Multi


SIZE: 23, 25, 27


PRICE: \32,780(税込)






010JSF01-0061 VQ DENIM JEANS


COLOR: WHT, BLU


SIZE: 23, 25, 27


PRICE: \38,280(税込)






010JSF01-0091


VQ PARIS SYNDROME PINAFORE


COLOR: Multi


SIZE: M


PRICE: \43,780(税込)






010JSF01-0081


VQ DENIM PINAFORE


COLOR: BLU


SIZE: M


PRICE: \49,500(税込)







010JSF01-0131


VQ PARIS SYNDROME SKIRT


COLOR: Multi


SIZE: S, M


PRICE: \38,280(税込)






010JSF01-0121


VQ DENIM SKIRT


COLOR: BLU


SIZE: S, M


PRICE: \43,780(税込)







010JSF01-0111


VQ PARIS SYNDROME JACKET


COLOR: Multi


SIZE: S, M


PRICE: \38,280(税込)






010JSF01-0101


VQ DENIM JACKET


COLOR: WHT, BLU


SIZE: S, M


PRICE: \43,780(税込)






010JSF01-0151


VQ PARIS SYNDROME AVIATOR JK


COLOR: Multi


SIZE: S, M


PRICE: \38,280(税込)






010JSF01-0141


VQ AVIATOR JACKET


COLOR: BLK, RED


SIZE: S, M


PRICE: \43,780(税込)






010JSF01-0051


VQ PARIS SYNDROME SHIRT


COLOR: Multi


SIZE: S, M


PRICE: \32,780(税込)






010JSF01-0201


VQ PARIS SYNDROME DENIM BERET


COLOR: Multi


SIZE: S


PRICE: \11,000(税込)







010JSF01-0191


VQ BERET


COLOR: BLK, RED


SIZE: S


PRICE: \11,000(税込)






010JSF01-0161


VQ MINI SHOPPING BAG


COLOR: RED, BLK


SIZE: S


PRICE: \7,700(税込)







010JSF01-0171


VQ LARGE SHOPPING BAG


COLOR: RED, BLK


SIZE: L


PRICE: \11,000(税込)






（左から）


010JSF01-0181


VQ MOULIN ROUGE SOUVENIR


PRICE: \6,600(税込)


010JSF01-4681


VQ SOUVENIR COIN


PRICE: \6,600(税込)


010JSF01-4701


VQ EIFFEL TOWER SOUVENIR


PRICE: \9,900(税込)


010JSF01-4711


VQ HEART PADLOCK SOUVENIR


PRICE: \7,700(税込)






＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝


販売詳細



２月18日(水)正午 WEB入荷連絡受付開始


・SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/)



２月27日(金) 発売開始


・MOUSSY一部店舗


→ルミネエスト新宿店・SHIBUYA109店・ルミネ横浜店・ルミネ池袋店・ルミネ北千住店・タカシマヤゲートタワーモール店・ルクア大阪店・ソラリアプラザ店・名古屋パルコ店・札幌ステラプレイス店・MOUSSY FLAGSHIP SHOP


・ECサイト(SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/))



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



Vaquera


Vaqueraは2013年、創設者Patric DiCaprio（パトリック・ディカプリオ）が服への情熱を表現する場として「ファッション・ファンフィクション」として誕生しました。
2016年にはBryn Taubensee（ブリン・タウベンシー）が共同クリエイティブディレクターとして加わり、Dover Street Marketとのパートナーシップを経て、国際的なブランドへと成長しています。
スペイン語でカウガールを意味する「Vaquera 」という名前は、Patricが皿洗いをしていた際につけられたニックネームに由来します。現在では、ニューヨークを拠点に、現実と創造の境界を越えたブランドとして存在し、国際的な支持を拡大し続けています。当初はアメリカンファッションのステレオタイプに対する遊び心ある批評として始まったものが、今や独特で影響力のある美学へと発展しました。
Vaqueraは型破りな創造性で知られ、初期のショーではボクシングジムや地下鉄のホームなど、 従来とは異なる会場で開催されていました。そして2022年秋冬シーズンにパリ・ファッションウィークにデビューを果たします。彼らのデザインは、メトロポリタン美術館やMoMA PS1などの著名な施設でも展示されており、数多くの著名人に着用され、現在Vaqueraは世界中の80以上の店舗で取り扱われており、シュルレアリスム（超現実主義）とサブバージョン（既成概念の破壊）を独自に融合させたスタイルで、ファッションの境界を押し広げ続けています。


＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



MOUSSY


女性が持つ無限の可能性。


私たちは、自由と多様性の象徴であるデニムを中心に、


カルチャー、時代、境界を超えるスタイルを提案します。


デニムはただの服ではなく、自分らしさを解き放つシンボル。


その一着が、私たちに自由と自信をもたらします。


MOUSSYは、“アジアNo.1 のジーニングコレクティブ”へ。


すべての女性をよりしなやかに、わがままに、美しく解放します。



【MANIFESTO】


01 STAND UNAPOLOGETICALLY


誰にも媚びない、強く自立した女性像を映し出します。



02 BREAK BOUNDARIES


カルチャーや時代、境界を超えたスタイルを提案します。



03 CHOOSE FREEDOM


原点に立ち返り、自由と多様性の象徴であるデニムを核としたプロダクトを展開します。



04 CELEBRATE EVERY SHAPE


すべての形を称え、幅広いサイズやシェイプでより多くの女性のニーズに応えます。



05 OWN RAW BEAUTY


飾らない美しさを宿し、トレンドに左右されない、シンプルなエッセンシャルアイテムも取り揃えます。



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



＜会社概要＞


・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（ 東証プライム・証券コード　3548）


・ 創業：2000 年 7月


・ 代表者：代表取締役社長　兼　最高経営責任者　村井 博之


・ 所在地：〒153-0042　東京都目黒区青葉台4-7-7　住友不動産青葉台ヒルズ


（企業サイト）：https://www.baroque-global.com


（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/