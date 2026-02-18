MOUSSY（マウジー）パリコレブランド『Vaquera（ヴァケラ）』とのコラボレーションを発売
株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：村井博之）が展開するMOUSSY（マウジー）は、パリコレブランド『Vaquera（ヴァケラ）』とのダブルネームカプセルコレクションを２月27日（金）より発売いたします。
発売に先立ち、２月18日（水）正午よりSHEL’TTER WEBSTOREにて入荷連絡受付を開始いたします。
コラボレーション実施の経緯
今回のコラボレーションは、『Vaquera』の世界観に強く共感したMOUSSYからの熱意あるオファーにより実現しました。昨年ブランド誕生から25周年を迎えたMOUSSYは、2025年9月1日にリブランディングを実施。本コラボレーションは、リブランディングにおいて掲げた「さらなるグローバル展開を見据えた戦略的な変革」を体現するプロジェクトです。
商品について
2025年9月29日（日本時間9月30日）、パリ・ファッションウィーク 2026年春夏ウィメンズコレクションにて初披露したテーマ「PARIS SYNDROME」。本テーマを掲げたダブルネームのカプセルコレクション（全16型）を発売します。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
▪特設サイト
https://www.moussy.ne.jp/collaboration/vaquera/
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
LOOK
ITEM
010JSF01-0021
VQ TROMPE L'OEIL BABY TEE
COLOR: WHT, RED, BLK
SIZE: S
PRICE: \13,970(税込)
010JSF01-0031
VQ PARIS SYNDROME T SHIRT
COLOR: WHT, RED, BLK
SIZE: S
PRICE: \15,180(税込)
010JSF01-0041
VQ OVERSIZED SWEATSHIRT
COLOR: GRY, RED, BLK
SIZE: M
PRICE: \17,380(税込)
010JSF01-0071
VQ PARIS SYNDROME JEANS
COLOR: Multi
SIZE: 23, 25, 27
PRICE: \32,780(税込)
010JSF01-0061 VQ DENIM JEANS
COLOR: WHT, BLU
SIZE: 23, 25, 27
PRICE: \38,280(税込)
010JSF01-0091
VQ PARIS SYNDROME PINAFORE
COLOR: Multi
SIZE: M
PRICE: \43,780(税込)
010JSF01-0081
VQ DENIM PINAFORE
COLOR: BLU
SIZE: M
PRICE: \49,500(税込)
010JSF01-0131
VQ PARIS SYNDROME SKIRT
COLOR: Multi
SIZE: S, M
PRICE: \38,280(税込)
010JSF01-0121
VQ DENIM SKIRT
COLOR: BLU
SIZE: S, M
PRICE: \43,780(税込)
010JSF01-0111
VQ PARIS SYNDROME JACKET
COLOR: Multi
SIZE: S, M
PRICE: \38,280(税込)
010JSF01-0101
VQ DENIM JACKET
COLOR: WHT, BLU
SIZE: S, M
PRICE: \43,780(税込)
010JSF01-0151
VQ PARIS SYNDROME AVIATOR JK
COLOR: Multi
SIZE: S, M
PRICE: \38,280(税込)
010JSF01-0141
VQ AVIATOR JACKET
COLOR: BLK, RED
SIZE: S, M
PRICE: \43,780(税込)
010JSF01-0051
VQ PARIS SYNDROME SHIRT
COLOR: Multi
SIZE: S, M
PRICE: \32,780(税込)
010JSF01-0201
VQ PARIS SYNDROME DENIM BERET
COLOR: Multi
SIZE: S
PRICE: \11,000(税込)
010JSF01-0191
VQ BERET
COLOR: BLK, RED
SIZE: S
PRICE: \11,000(税込)
010JSF01-0161
VQ MINI SHOPPING BAG
COLOR: RED, BLK
SIZE: S
PRICE: \7,700(税込)
010JSF01-0171
VQ LARGE SHOPPING BAG
COLOR: RED, BLK
SIZE: L
PRICE: \11,000(税込)
（左から）
010JSF01-0181
VQ MOULIN ROUGE SOUVENIR
PRICE: \6,600(税込)
010JSF01-4681
VQ SOUVENIR COIN
PRICE: \6,600(税込)
010JSF01-4701
VQ EIFFEL TOWER SOUVENIR
PRICE: \9,900(税込)
010JSF01-4711
VQ HEART PADLOCK SOUVENIR
PRICE: \7,700(税込)
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
販売詳細
２月18日(水)正午 WEB入荷連絡受付開始
・SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/)
２月27日(金) 発売開始
・MOUSSY一部店舗
→ルミネエスト新宿店・SHIBUYA109店・ルミネ横浜店・ルミネ池袋店・ルミネ北千住店・タカシマヤゲートタワーモール店・ルクア大阪店・ソラリアプラザ店・名古屋パルコ店・札幌ステラプレイス店・MOUSSY FLAGSHIP SHOP
・ECサイト(SHEL’TTER WEBSTORE(https://www.ec-store.net/))
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
Vaquera
Vaqueraは2013年、創設者Patric DiCaprio（パトリック・ディカプリオ）が服への情熱を表現する場として「ファッション・ファンフィクション」として誕生しました。
2016年にはBryn Taubensee（ブリン・タウベンシー）が共同クリエイティブディレクターとして加わり、Dover Street Marketとのパートナーシップを経て、国際的なブランドへと成長しています。
スペイン語でカウガールを意味する「Vaquera 」という名前は、Patricが皿洗いをしていた際につけられたニックネームに由来します。現在では、ニューヨークを拠点に、現実と創造の境界を越えたブランドとして存在し、国際的な支持を拡大し続けています。当初はアメリカンファッションのステレオタイプに対する遊び心ある批評として始まったものが、今や独特で影響力のある美学へと発展しました。
Vaqueraは型破りな創造性で知られ、初期のショーではボクシングジムや地下鉄のホームなど、 従来とは異なる会場で開催されていました。そして2022年秋冬シーズンにパリ・ファッションウィークにデビューを果たします。彼らのデザインは、メトロポリタン美術館やMoMA PS1などの著名な施設でも展示されており、数多くの著名人に着用され、現在Vaqueraは世界中の80以上の店舗で取り扱われており、シュルレアリスム（超現実主義）とサブバージョン（既成概念の破壊）を独自に融合させたスタイルで、ファッションの境界を押し広げ続けています。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
MOUSSY
女性が持つ無限の可能性。
私たちは、自由と多様性の象徴であるデニムを中心に、
カルチャー、時代、境界を超えるスタイルを提案します。
デニムはただの服ではなく、自分らしさを解き放つシンボル。
その一着が、私たちに自由と自信をもたらします。
MOUSSYは、“アジアNo.1 のジーニングコレクティブ”へ。
すべての女性をよりしなやかに、わがままに、美しく解放します。
【MANIFESTO】
01 STAND UNAPOLOGETICALLY
誰にも媚びない、強く自立した女性像を映し出します。
02 BREAK BOUNDARIES
カルチャーや時代、境界を超えたスタイルを提案します。
03 CHOOSE FREEDOM
原点に立ち返り、自由と多様性の象徴であるデニムを核としたプロダクトを展開します。
04 CELEBRATE EVERY SHAPE
すべての形を称え、幅広いサイズやシェイプでより多くの女性のニーズに応えます。
05 OWN RAW BEAUTY
飾らない美しさを宿し、トレンドに左右されない、シンプルなエッセンシャルアイテムも取り揃えます。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＜会社概要＞
・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（ 東証プライム・証券コード 3548）
・ 創業：2000 年 7月
・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之
・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ
（企業サイト）：https://www.baroque-global.com
（公式通販サイト）：https://www.ec-store.net/