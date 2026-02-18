ディープテックとテクノロジーの世界的スタートアップ・コンテスト「Extreme Tech Challenge (XTC)JAPAN 2026」にピッチ登壇するスタートアップ企業10社が決定！

株式会社ガイアックス

株式会社ガイアックスと株式会社アイティーファームが共同運営を行うXTC JAPAN運営委員会（本部：東京都千代田区、幹事：春日伸弥）は、グローバル課題に技術で取り組む起業家のための世界最大規模のスタートアップ・コンテスト「Extreme Tech Challenge（以下「XTC」）」の第7回日本大会「XTC JAPAN 2026」( https://xtc-japan.org/xtc-japan-2026 )にピッチ登壇するファイナリスト10社が審査員選考を経て決定したことをお知らせいたします。ピッチ優勝企業は、2026年秋ごろ（予定）に米国San Francisco（予定）で開催されるXTC世界大会へ招待されます。

XTCは、世界120ヶ国から数千社が参加するピッチコンテストです。世界のVC＆企業70社超が共同運営し、グローバル課題に技術で取り組む起業家を発掘し支援しています。日本では、2020年からXTC JAPAN を毎年開催し、数々の国内ディープテック＆技術スタートアップが海外展開・資金調達の実績をつかんできました。XTC JAPAN 2026は、2026年3月3日に東京都立産業貿易センター浜松町館にて行われる「JID 2026 by ASCII STARTUP」と共同での開催となります。

さらにXTC JAPAN 2026では、今回発表のファイナリスト10社によるピッチステージの他に、欧州最大級のVC Speedinvest代表 Oliver Holle氏のキーノート講演や、ディープテック企業のフラッシュピッチ・セッションを予定しています。

■ 日本大会に出場するファイナリスト10社 企業名と事業概要一覧

CancerFree Biotech（台湾）

眼鏡型カメラ映像解析により創薬実験活動のトレーサビリティと自動ドキュメント化・監査を実現

https://cancerfree.io/

株式会社Dots for

アフリカ村落向けデジタル経済インフラハブ

https://dotsfor.com(https://dotsfor.com/)

ファーメランタ株式会社

植物抽出希少物質の生合成プラットフォーム

https://fermelanta.com

株式会社FlyWorks

遺伝子組み換えショウジョウバエを活用した高速大規模な創薬スクリーニング技術

https://flyworks.org

株式会社Liquid Mine

血液全ゲノム解析に基づく骨髄穿刺不要の白血病モニタリング検査

https://www.liquidmine.co.jp/

株式会社ミーバイオ

菌増殖阻害の解決によるコスト優位な芳香族化合物の生合成

https://www.mii-bio.com/

株式会社MOLCURE

独自構築の抗体言語モデル＆データベースによるAI抗体創薬プラットフォーム

https://molcure.com/(https://molcure.com)

NanoResonance株式会社

シリコンナノ粒子の共鳴色で、化粧品・モビリティ・建築分野等での高耐候・軽量薄膜塗料を実現

https://www.nano-resonance.com

フィジオロガス・テクノロジーズ株式会社

給水不要の在宅血液透析装置

https://physiologas.co.jp/

株式会社トコシエ

自然言語指示で造形用3Dモデルを自動生成するAI-CAD

https://www.tokoshie3d.com/jp/

■ XTC JAPAN 2026開催概要

【開催日】2026年3月3日（火）

【会場】東京都立産業貿易センター浜松町館（JID2026会場内ステージ）

港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝

会場アクセスリンク：https://www.sanbo.metro.tokyo.lg.jp/hamamatsucho/access/

【当日プログラム（予定）】

- 10:00～ オープニング- 10:20～ キーノート講演：Oliver Holle氏（Speedinvest共同創業者 兼 代表パートナー）- 11:00～ ファイナリスト・ピッチステージ- 11:00～18:00 JID展示スペースでオーディエンスと直接商談- 12:50～ ディープテック・フラッシュピッチステージ- 13:40～ XTC JAPAN 2026 表彰式- 18:30～ 懇親会（ファイナリストは無料招待）会場：MIDORI.so NAGATACHO 2F (東京都千代田区平河町2-5-3 ）

【参加費用】無料（懇談会付きは7,000円、早期申込割引あり）

【観覧／ネットワーキングパーティー申込】https://jid-ascii.com/

■ XTC JAPANの特徴

■ 「JID 2026 by ASCII STARTUP」共同開催

詳細：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000768.000003955.html- 海外展開を支援するグローバル・ベンチャーキャピタル（VC）が東京に集結160社のIPOを成し遂げたシリコンバレーの著名経営者2名による600億円ディープテック・ファンド「Walden Catalyst Ventures」創業者Young Sohnや、トレジャーデータ創業者がシリコンバレーに立ち上げた「Carbide Ventures」、ライブ配信アプリ日本最大手「17LIVE」へ出資の「Darwin Ventures」、25年間でディープテック中心に海外100社に出資し、Zoomやトレジャーデータの創業を支援したクロスボーダーVC「IT-Farm」など、日本と海外にまたがる投資や事業拡大をリードする投資家＆大企業が過去大会に集まっています。- XTC世界大会への招待日本大会の優勝スタートアップは2026年秋ごろ（予定）に米国で開催されるXTC世界大会に招待されるほか、海外スタートアップ投資で25年以上の実績を持つベンチャーキャピタルIT-Farmによるメンターシップのもとで、海外での資金調達や事業開発の支援を受けられます。日本のテクノロジーや社会実装は海外投資家からも強い注目を集めており、グローバル課題に技術で取り組む起業家の世界進出をサポートします。- XTC JAPANでのピッチ後、7割の企業が資金調達に成功XTC日本大会は、ピッチ登壇社の資金調達の高い成功率が特徴です。XTC JAPAN 2020-2024のファイナリスト49社のうち34社は登壇後に資金調達に成功しており、そのうち5社は主催VCであるIT-Farmが出資。過去に優勝・準優勝した13社中9社は今では海外事業展開を実現しており、XTC JAPANは事業性や世界的ポテンシャルの高いテクノロジー・スタートアップが数多く参加しています。

＜共同開催＞先端テクノロジーとイノベーションの展示カンファレンス「JID 2026 by ASCII STARTUP」

「JID 2026 by ASCII STARTUP」は、"イノベーションに関わるすべての人をつなぐ日本の産業を革新するための祭典"をコンセプトに掲げたビジネスイベントです。

イノベーティブな技術、サービス、ソリューションの最先端に触れながら、起業家や開発者、スタートアップエコシステムの関係者とリアルに交流できるビジネスマッチング・ネットワーキングの場として展開します。スタートアップを中心とした先端テクノロジー企業による、ビジネスマッチングやオープンイノベーション推進を目的とした会場展示に加え、有識者らによる各種セッションを実施します。

日本の明日を変えるテクノロジートレンドが集う「JID 2026 by ASCII STARTUP」。一般来場受付（無料）は公式サイトよりご登録いただけます。多くの皆さまのご来場をお待ちしております。

公式サイト：https://jid-ascii.com/

■ エヌビディア 日本代表登壇！ XTC JAPAN 2025（前回大会）の様子

6回目の開催となった2025年大会は、エヌビディア 日本代表兼米国本社副社長 大崎 真孝氏、Carbide Ventures ゼネラル・パートナー 芳川 裕誠氏からは日本文化とディープテックの相性の良さが熱弁されました。 日本大会に登壇した10社の中から優勝企業は「株式会社サリバテック」に決定。優勝企業の株式会社サリバテックは、2025年11月に米国サンフランシスコで開催のXTC世界大会に招待されたほか、世界中のXTCパートナー企業および歴代ファイナリストによるネットワーキング支援を受けられるXTCグローバルファイナリストコミュニティへの参加資格を得ました。

■ XTC JAPAN運営委員会 概要

組織名：XTC JAPAN運営委員会

所在地：東京都千代田区平河町2丁目5番3号 MIDORI.so NAGATACHO 5F (株式会社ガイアックス内)

設立：2019年12月

共催：株式会社ガイアックス・株式会社アイティーファーム

URL： https://xtc-japan.org