MetCom、浜松市と共同で「防災・減災×サステナブル大賞2026」奨励賞を受賞

株式会社ゼネテック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：上野 憲二、以下「当社」）は、MetCom株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：近 義起、以下「MetCom」）、浜松市と共同で、一般社団法人減災サステナブル技術協会（所在地：東京都千代田区、会長：浅沼 博）が主催する「防災・減災×サステナブル大賞2026」において奨励賞を受賞しましたので、お知らせします。

本受賞は、浜松市の実証実験プロジェクト（第5期）に採択された取り組みとして実施した、屋内や高層建物内などGPS単独では把握が難しい環境下でも、MetComの垂直測位サービス「Pinnacle（ピナクル）」を活用し、消防隊員の三次元位置を高精度に把握・可視化した実証の成果が評価されたものです。

受賞概要

・賞 名：防災・減災×サステナブル大賞2026（スマーテスアワード）※1

・受賞区分：奨励賞

・共同受賞：MetCom株式会社、株式会社ゼネテック、浜松市

・表 彰 式 ：2026年1月31日

・主 催：一般社団法人 減災サステナブル技術協会

・後 援：一般社団法人 レジエンス協会、日刊工業新聞社

公式サイト（2026）はこちら(https://ssmartace.or.jp/award2026/)

※1一般社団法人減災サステナブル技術協会が、防災・減災におけるレジリエンス性ならびにサステナブル性、およびSDGsへの寄与度の側面から活動および成果、その貢献度と普及度の実状および期待度合を『スマーテスアワード』と称し、評価し授与する賞です。

浜松市の課題と評価された取り組み

浜松市では、救急・消防現場において隊員の安全確保と迅速な現場指揮のために、屋内での隊員位置、特に垂直方向（階層）の把握が難しいという課題がありました。

これに対し本実証では、PinnacleをGPSと組み合わせることで隊員が自己位置を確認できるだけでなく、指令本部側でも複数隊員の位置を遠隔から同時に把握可能な運用を実証し、現場の状況認識と意思決定の高度化に貢献しました。

減災サステナブル技術協会の審査では、以下の評価コメントをいただいております。

「GPSの弱点を補う独自の『垂直測位技術』を加えた正確な位置情報サービスの実証は、先駆けの技術と評価しました。」



当社の役割

当社は本プロジェクトにて以下の開発・構築を担当、実用性の高いシステムの実現に貢献しました。

今後の展開

- 「Pinnacle」組み込みアプリの開発MetComの垂直測位サービス「Pinnacle」を組み込んだスマートフォンアプリを開発し、隊員の携行端末での高度計測を実現しました。- 管理者ビューワーの開発指揮本部等が遠隔から隊員の位置情報を地図上で確認できる、Webブラウザ版の管理者ビューワーを開発しました。- 「PLATEAU」3D都市モデルの活用国土交通省が主導する3D都市モデル「PLATEAU」上での位置情報表現を実装し、平面地図では表現しきれない立体的な位置把握という新たな利用事例を創出しました。- バックエンドインフラ構築災害時位置情報共有アプリ『ココダヨ』の運営で培った、緊急時のアクセス集中にも耐えうるサーバー構築技術などに基づき、堅牢なバックエンドインフラを構築しました。

当社は、今回の実証で得られた知見を蓄積し、消防・公共安全分野における先導的事例として全国への展開を図ってまいります。

MetCom株式会社について

社 名：MetCom株式会社

設 立：2019年7月26日

代 表 者：代表取締役社長 近 義起

本社所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂3-17-3 H1O赤坂 501

事業内容 ：

・次世代の3D測位、航法、時刻（PNT）サービスを提供。

地上波方式により、衛星測位システム（GPS/GNSS）の弱点を克服し、高精度、高信頼、

高障害耐性の時刻情報と3D位置情報サービスを提供します。

URL：https://metcom.jp/

ゼネテックについて

社 名：株式会社ゼネテック

設 立：1985年7月1日

代 表 者：代表取締役社長 上野 憲二

本社所在地 ：〒163-1325 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー25F

事業内容 ：

・ソフトウェアとハードウェアの融合によるシステムを提供するシステムソリューション事業

・3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」や3Dシミュレーションソフト「FlexSim」、

製品ライフサイクル管理ソフト「Windchill(R)」とアプリケーションライフサイクル管理ソフト

「Codebeamer(R)」を活用し、ものづくりの現場における効率化・生産性向上・全体最適化に

貢献するエンジニアリングソリューション事業

・災害時位置情報共有アプリ『ココダヨ』をはじめ、位置情報を活用して安心・安全を提供する

GPS事業

URL：https://www.genetec.co.jp/

