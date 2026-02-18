『第24回甲府国際オープンテニス』への協賛に関するお知らせ【ロードスターキャピタル】

ロードスターキャピタル株式会社

「不動産とテクノロジーの融合が未来のマーケットを切り開く」をミッションに掲げるロードスターキャピタル株式会社 (本社：東京都中央区、代表取締役社：岩野達志、東証プライム市場・3482、以下「当社」)は、2026年3月15日（日）～3月22日（日）に山梨県で開催される『第24回甲府国際オープンテニス』に協賛いたしますので、お知らせいたします。

本件は、若手選手が世界へ挑戦するための機会を提供してきた『甲府国際オープンテニス』の趣旨に賛同し、その取り組みを支援するものです。

■『甲府国際オープンテニス』について

『甲府国際オープンテニス（以下「本大会」）』は、国内の有力選手に加え、海外からも選手が参加する国際大会であり、国際テニス連盟及び公益財団法人日本テニス協会の公認を受けて開催されます。

現代のテニスの世界では、大会での実績に応じて獲得したポイントの合計によってランキングが決まり、そのランキングが世界的な大会への出場機会につながっていくため、選手は世界各地で開催される試合に参加し、ATPポイント（男子）・WTA ポイント（女子）を積み重ねていく必要があります。

強豪国では年間多くの大会が開催され、若手選手も随時挑戦し易い環境が整っている一方で、日本では大会数が限られていること、また日本は島国であり海外で開催される大会に出場するには移動に伴う時間的・経済的負担が大きいことから、日本の選手が世界の舞台に挑戦していくにあたっては制約があるといわれています。

本大会は、こうした状況を踏まえ日本の選手も国内にいながら国際水準の試合経験を積み、海外のより大きな大会に挑戦するための足掛かりを提供する取り組みとして開催されます。

＜開催要項＞

https://kofuopen.estclub.co.jp/information/outline/

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15446/table/86_1_920704688ebc5076396402daa6086711.jpg?v=202602181251 ]

詳細につきましては、『甲府国際オープンテニス』のウェブサイトをご覧ください

https://kofuopen.estclub.co.jp/

■協賛の背景

ロードスターキャピタルは、不動産とテクノロジーの融合を通じて新たな不動産投資マーケットの創出に挑む不動産テック企業です。

若手選手が弛まない努力と高い志を持ってハイレベルな世界に挑戦し、自らの世界を切り開いていく姿勢は当社の理念に通じるとともに、本大会が2003年以降継続的に開催され、地域に根差した国際大会として選手達の挑戦を支えてきた点に意義を感じ、協賛を決定いたしました。

当社は、出場選手が全力を尽くして挑むこの舞台に敬意を表するとともに、本協賛が大会運営の一助となることを願っております。

■ロードスターキャピタル株式会社の概要

https://www.loadstarcapital.com/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15446/table/86_2_963055fbbecf0e7e184e70559d8f86e8.jpg?v=202602181251 ]