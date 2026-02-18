「医療業界向けリアル講演会QRコード管理ツール」をメディクトとの共同開発により提供開始

スパイラル株式会社

デジタルで未来最適をリードするスパイラル株式会社（東京都港区、代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭）は、医療分野の現場課題を熟知する株式会社メディクト（東京都渋谷区、代表取締役 下山 直紀、以下「メディクト」）と、両社の知見と技術を融合した共同開発により、「医療業界向けリアル講演会QRコード管理ツール」を開発しました。本ツールは医療業界におけるリアル講演会のWeb受付から来場者管理までをワンストップで支援するもので、本日2026年2月18日より提供を開始いたします。

本ツールは来場者のQRコード受付に対応し、講演会の受付業務および参加者の利便性向上を支援します。

- 「医療業界向けリアル講演会QRコード管理ツール」サービスページURL：https://www.medi-c.co.jp/qr.html- 背景感染症拡大の影響が落ち着き、医療業界においてはオンラインだけではなくリアルでの講演会を実施する動きが広がるなか、来場受付業務の負担軽減や運営効率の向上が新たな課題となっています。特に従来の講演会運営では、参加者による芳名帳への記入に加え、受付担当者が記入内容を確認し、管理用のExcelやシステムへ手入力で転記する必要があり、多くの工数が発生していました。また、来場者の行動をデジタルデータとして蓄積・活用しづらい点も課題となっていました。こうした課題を解決するため、当社とメディクトは、当社が提供するローコード開発プラットフォーム「SPIRAL ver.1」や長年培ってきたセミナー運営ノウハウと、メディクトがもつ医療分野の現場課題解決の知見を活かして「医療業界向けリアル講演会QRコード管理ツール」を共同開発し、2026年2月18日より提供を開始いたします。これにより、リアル講演会運営業務の効率化および来場者の受付時の利便性向上を支援します。なお、当社とメディクトは、2021年5月よりオンライン講演会に対応可能な「製薬企業向けWeb講演会運用支援ツール（※1）」を提供しており、コロナ禍における製薬企業のWeb講演会・オンラインセミナー運営を継続的に支援してまいりました。このたび提供を開始する「医療業界向けリアル講演会QRコード管理ツール」は、こうしたオンライン講演会支援で培った両社の知見と実績をもとに、リアル開催にも対応する形で共同開発したものです。※1：「製薬企業向けWeb講演会運用支援ツール」をリリース～ IT知識なしでWeb講演会に必要なページやメールを一括生成 ～（2021年5月13日発信プレスリリース）URL： https://www.spiral-platform.co.jp/news-archives/pipedbits-2021-05-13/- 概要本ツールは、医師向けリアルでの講演会の来場受付から参加者管理、事後フォローまでの運用をデジタル化し、一元管理することが可能です。申込者に対してQRコードを添付した受講証メールを配信できるため、当日は、来場者が表示した受講証を受付担当者が読み取り用端末で読み込むだけで、来場履歴をリアルタイムに管理できます。これにより、従来の芳名帳記入や手入力作業を不要とし、受付業務の大幅な効率化を実現します。読み取りには既存のiPhoneやiPadに専用アプリをインストールして利用でき、専用端末を新たに用意する必要はありません。- 特徴（１）受付業務の効率化と来場者の利便性向上を実現QRコードを活用した来場者受付により、芳名帳記入や手入力作業が不要となり、受付業務を大幅に効率化します。これにより、少人数でも安定した講演会運営が可能となります。また、来場時はQRコードを提示するだけで受付が完了するため、待ち時間を短縮しスムーズな受付を実現でき、来場者の利便性向上に寄与します。QRコードの読み取りには既存のiPhoneやiPadに専用アプリをインストールして簡単に利用できます。（２）来場データの集約による講演会運営の可視化来場履歴データをデジタルで管理・蓄積することで、講演会ごとの参加状況や来場動向の可視化が可能です。講演会運営の振り返りや次回施策の改善にも役立てることができます。（３）講演会規模に応じて月額定額で利用し放題申込者数などに応じた月額定額費用でリアル講演会に必要なページやフォームを設定でき、通数などの制限なくメールを配信いただけます。開催回数を気にすることなく利用でき、計画的かつ安定した講演会運営に寄与します。- オプション機能（１）リアルタイムアンケート・投票機能による講演会の活性化申込者のなかから講演会参加者のみにアンケート回答用URLを展開する仕組みを設け、会場内でリアルタイムにアンケートや投票を実施できます。回答状況はその場で可視化され、参加者の理解度や反応を把握しながら講演を進行できるため、より双方向でアクティブな講演会につながります。参加者の出席データおよびアンケート回答データはデジタルデータとして一元管理されます。（２）講演会終了後アンケートによるフォロー施策の強化講演会終了後、参加者へアンケート、MRの訪問希望有無、資材請求などの各種フォームを自動配信することが可能です。フォローメールを通じて参加者の関心や要望を効率的に収集し、訪問や資料の提供といった次のアクションにつなげることができます。（３）質問機能による参加者エンゲージメントの向上講演中に来場者がフォームから質問を投稿し、講演者がその場で回答できるリアルタイムチャットが可能です。参加者の疑問や関心を即時に把握でき、講演会の理解度や満足度向上にも寄与します。（４）来場通知機能によるMRの活動支援申込者の来場時には、担当MRへ自動でメール通知を送信することができます。参加状況をリアルタイムに把握できることで、適切なタイミングでのフォローが可能となります。（５）外部サービスとの連携による講演会運営および参加者管理、マーケティング施策の高度化を支援当社・株式会社メディクト・トライベック株式会社の3社で共同開発した製薬企業向けマーケティングオートメーションパッケージ「BtoD」との連携も可能です。「BtoD」と連携することで、メールの開封・クリックや講演会の参加状況を参加者ごとに取得し、可視化・分析でき、アンケート結果とあわせて、参加者の属性や行動履歴、関心に応じた情報提供がおこなえます。これにより、継続的なマーケティング施策の高度化を支援します。- 各社の役割スパイラル株式会社

官公庁や200以上の金融機関が採用するセキュアなローコード開発プラットフォーム「SPIRAL ver.1」で講演会申込フォーム、アンケートフォーム、資料請求フォームを構築し、参加者の個人情報をセキュアな環境で安全に管理します。メール配信機能で、参加者向け申込完了メールやリマインドメール、来場者の担当MR向けの来場完了メールを配信します。

また、スマートデバイス用QRコード読み取りアプリ「SPIRALシャリーン（※2）」でイベント参加者のQRコードを読み取り、「SPIRAL ver.1」の参加者DBに情報を付加することで参加者管理をおこないます。

株式会社メディクト

医療業界に特化し、製薬企業や医療機器企業のデジタルマーケティングのコンサルティングや導入、運用支援をおこないます。

製薬企業のプロモーション経験豊富なスタッフが既存オウンドメディアの現状分析を実施し、改善策やコンテンツの提案、運用サポートをおこないます。

※2：「SPIRALシャリーン」

QRコードを読み取り取得したパラメータにiPhone・iOS端末で登録した情報を付加し、当社が提供するローコード開発プラットフォーム「SPIRAL ver.1」のデータベースに登録できるスマートデバイス用アプリです。

当社は今後も、医療業界をはじめとしたお客様の顧客接点DXの強化を実現するための高セキュリティなデータ利活用環境を追求し、業務効率化、開発生産性向上に寄与できる安全・安心な開発プラットフォームの提供と、お客様に寄り添った課題解決型サービスの提供に努めてまいります。

- BtoD（Business to Doctor）」とはスパイラル株式会社、株式会社メディクト、トライベック株式会社の3社で共同開発した、製薬企業向けマーケティングオートメーションパッケージです。製薬企業のオウンドメディアを最適化し、処方確度の高い医師を抽出して、効果的なMR訪問支援を実現します。URL：https://btod.jp/- 「SPIRAL ver.1」とは「SPIRAL ver.1」は、官公庁、金融、医療、不動産、教育機関など、のべ14,000社以上（2025年10月末時点）の幅広い業種・業態のお客様にご利用いただいている国内最大規模のローコード開発プラットフォームです。販売促進やCRMにおける顧客情報から、給与明細のような従業員情報まで、重要情報資産をクラウド上で安全に管理し、情報活用のためのWebアプリケーションを手軽に開発できます。URL：https://www.spiral-platform.co.jp/service/spiralv1/- 株式会社メディクト 概要【会社名】 株式会社メディクト【所在地】 東京都渋谷区恵比寿1-25-1 NAGAHAMAビル5F【代表者】 代表取締役 下山 直紀【事業内容】 製薬、機器企業に向けたデジタルマーケティングコンサルティング、支援オムニチャネルマーケティングの導入、運用支援オウンドメディアの全体設計、構築、運用各種コンテンツの制作【Webサイト】http://www.medi-c.co.jp/- スパイラル株式会社 概要【会社名】 スパイラル株式会社【所在地】 東京都港区赤坂2-9-11 オリックス赤坂2丁目ビル【代表者】 代表取締役グループCEO 佐谷 宣昭【事業内容】 ローコード開発プラットフォーム事業、クラウドSI事業、オンサイト事業、Enabler事業、SaaS事業、行政・自治体向けDX事業、ECソリューション事業、美容業界向けDX事業、タウンマネジメントのDX推進事業、メディア事業【Webサイト】https://www.spiral-platform.co.jp/【公式SNS】 X： https://x.com/spiral_platform/Facebook： https://www.facebook.com/spiral20230601/YouTube： https://www.youtube.com/@kyokara_dx/shorts/- 本件に関するお問い合わせ先【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】問い合わせフォーム(https://www.spiral-platform.co.jp/contact/)【報道関係者様からのお問い合わせ先】スパイラル株式会社 https://www.spiral-platform.co.jp/コーポレート・ブランディング推進室：長友、会澤TEL：03-5575-6601 FAX：03-5575-6677E-mail：pr@spiral-platform.co.jp※記載されている商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。