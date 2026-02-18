80年代アメリカを舞台にした、不朽のハードボイルド推理ADV『刑事J.B.ハロルドの事件簿 Vol.1「マーダー・クラブ」』が、Nintendo Switchにて2月19日(木)配信決定！

株式会社ジー・モード

株式会社ジー・モード（本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎）は、フィーチャーフォンのゲームアプリを当時のまま忠実に再現して、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて『刑事J.B.ハロルドの事件簿 Vol.1「マーダー・クラブ」』を、Nintendo Switch(TM)で2月19日(木)に配信することをお知らせいたします。

「J.B.ハロルド」シリーズは、1986年にパソコン向けゲームソフトとして発売され、複数のプラットフォームに移植された歴史ある推理アドベンチャーゲームです。

その原点となる第1作「マーダー・クラブ」が、フィーチャーフォン版の完全移植でNintendo Switchに登場！2月19日(木)に配信決定いたしました。

本作は、捜査によって得られた証言と証拠品を整理し、自らの足と頭で真実へと辿り着く「刑事の捜査」をリアルに体験できる一作です。

80年代のアメリカの空気感を再現したハードボイルドな世界観。

捜索地点は23か所。そして、一筋縄ではいかない事件関係者29名。

誰が嘘をつき、誰が真実を語っているのか。

最高峰のミステリーを、ぜひ心ゆくまでお楽しみください。

■G-MODEアーカイブス+『刑事J.B.ハロルドの事件簿 Vol.1「マーダー・クラブ」』とは

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZLhviHXGXFw ]

悲劇と愛憎に満ちた都市に隠された奇妙な因縁。

ハードボイルドな刑事の捜査が、事件の真相を解き明かす。

リバティタウン郊外のとある駐車場の車から、男性の死体が発見された。

被害者は、ロビンズ商会社長のビル・ロビンズ(34)。

死因は、鋭利な刃物で背後から受けた刺し傷による出血多量。

殺害の理由は、痴情のもつれか、金銭トラブルか、あるいは……。

ベトナム戦争後の経済的混乱や社会的な変化のなか翳りゆく80年代のアメリカを舞台に、寡黙に事件を解き明かすJ.B.ハロルドと、様々な境遇に立たされた登場人物たちが織りなす人間ドラマをお楽しみください。

■主要登場人物（一部）

J.B.ハロルド

リバティタウン警察の刑事。

粘り強い捜査と優れた推理力の持ち主。入院した相棒ジャド・グレゴリーからビル・ロビンズ殺人事件を引き継ぐ。

ビル・ロビンズ（被害者）

34歳。自動車販売会社「ロビンズ商会」の社長。郊外で刺殺体となって発見される。

ジャネット・ロビンズ

ビルの妻。夫との関係や私生活に謎が多い。

エドワード・ロビンズ

ビルの父。「ロビンズ商会」の会長。厳格な人物で、家族や会社の名誉を重んじる。

フレッド・ロビンズ

ビルの弟。「HHカンパニー」に勤務している。

■配信記念の10％オフセールを開催予定！

2月19日(木)より、Nintendo Switchにて『刑事J.B.ハロルドの事件簿 Vol.1「マーダー・クラブ」』の、配信記念10％オフセールを開催予定です。是非この機会にお買い求めください。



【セール価格】800円(税込) → 720円(税込) ※10％OFF

【セール期間】2026/4/19(日)23:59 まで

■G-MODEアーカイブス+『刑事J.B.ハロルドの事件簿 Vol.1「マーダー・クラブ」』作品概要

【タイトル】G-MODEアーカイブス+ 刑事J.B.ハロルドの事件簿 Vol.1「マーダー・クラブ」

【価格】800円(税込)

【ジャンル】推理アドベンチャー

【ゲームプレイ人数】1人

【対応機種】Nintendo Switch

【対応言語】日本語

【IARC】12+

【コピーライト】(C)althi Inc. (C) G-MODE Corporation

【公式サイト】https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/jbharold/murderclub/(https://info.gmodecorp.com/gmodearchives/atlus/stelladeusrenkin/)

【YouTube】https://youtu.be/ZLhviHXGXFw

【Nintendo Switch ストアページ】

後日公開予定です。

■G-MODEアーカイブスとは

「G-MODEアーカイブス」「G-MODEアーカイブス+」は、かつてフィーチャーフォンで配信されていたゲームアプリを当時のまま忠実に再現し、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクトです。

「失われゆく、全てのアプリを救う」をテーマに、たくさん存在した名作やユニークな作品、心に残るゲームをゲーム性はそのまま、より快適に遊べるよう移植します。

フィーチャーフォンゲームの権利やソースをお持ちの方がいらっしゃいましたら、ぜひ私たちにご連絡ください。

【G-MODEアーカイブス ポータルサイト】https://gmodecorp.com/gmodearchives/

■株式会社ジー・モードについて

モバイル・PC・コンシューマに事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

自社開発タイトルの『みんなで空気読み。』『鳥魂』シリーズが好評配信中。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業や、フィーチャーフォンゲーム復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス」を展開。2018年より、新たにNintendo Switch(TM)をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始しました。

【公式Web】https://gmodecorp.com

【公式X（旧Twitter）】https://X.com/GmodePR

【Facebook】https://www.facebook.com/Gmodecorp

【YouTube】https://www.YouTube.com/GmodePR

【Weibo】https://weibo.com/gmodepr

【Bilibili】https://space.bilibili.com/3546670082033741

【Steam】https://store.steampowered.com/publisher/G-MODE

※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。