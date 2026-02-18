音ゲーで「聴く」から「体験する」そして「熱狂する」へ。アーティスト専用音楽ゲームアプリで「ファンの熱量」を持続可能なビジネスに変える支援を本格開始。

株式会社GENIT

音楽ゲームの企画・開発に特化し、累計835万ダウンロードの実績を持つ株式会社GENIT（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：堀江良）は、芸能事務所様およびアーティスト様向けに、オリジナル音楽ゲームアプリの開発・運用支援サービスを本格展開いたします。

サービス詳細：https://www.genit.jp/music-game-dev/

■ 音楽業界が直面する「ファンエンゲージメント」の課題

音楽サブスクリプションの普及により、多くのリスナーに楽曲が届くようになった一方、アーティストの収益構造は大きく変化しました。1再生あたりの収益はわずか0.3～1円程度とも言われ、特に中堅・新人アーティストにとって、コアファンとの直接的な接点を持ち、持続的な関係を築くことが重要な経営課題となっています。

GENITは、「メロディ」「あにまらいぶ」といった自社タイトルに加え、株式会社フォーエムが提供する「ドリームビート(C) Harajuku Festival」の開発支援など、幅広い世代に支持される音楽ゲームを開発してきました。その過程で培った「ファンが毎日触れたくなるゲーム設計」のノウハウを、アーティスト様専用のアプリとして提供します。

単なるプロモーションツールではなく、ファンとアーティストが毎日つながる「居場所」を創ることで、ファンクラブやグッズ、ライブに次ぐ、新たなファンビジネスの基盤を構築します。

■ GENITだからできる、3つの支援

専用音楽ゲームで、リアルとデジタルを横断したファン体験を提供1. アーティストの「らしさ」を表現

GENITは音楽ゲームに特化した開発会社です。「ゲームのついでに音楽を扱う」のではなく、楽曲の魅力を最大化する譜面設計、UI/UX設計を得意としています。

- アーティストの世界観に合わせたビジュアルデザイン- 楽曲の特性を活かしたリズムゲーム譜面- ファン心理を理解した育成・収集要素の設計アプリUIイメージ

2. 伴走型の開発体制

ゲーム開発の専門知識は一切不要です。アーティスト様の楽曲、画像などのビジュアル素材、ボイス素材をご提供いただければ、企画・設計・開発・リリース・運用までをワンストップで支援します。

ただし「丸投げ」ではありません。アーティストやファンの声を反映しながら、二人三脚で創り上げるスタイルを大切にしています。

サービスイメージ

3. 「飽きさせない運営力」で長期的な関係構築

アプリはリリースしてからが本番です。GENITは以下のような継続施策を通じ、ファンの熱量を維持します。

- 季節・イベント連動のゲーム内キャンペーン- 新曲リリースに合わせた限定ガチャ・ストーリー追加- ライブ会場でのGPS連動特典配布- ファンコミュニティ形成のためのランキング・フレンド機能例：ライブ会場でのGPS連動特典

ドリームビート(C)︎Harajuku Festival■ 開発実例：ドリームビート(C)︎Harajuku Festival

本アプリは2025年5月から2026年1月にかけた開催された、Harajuku Festivalの公式アプリとなっており、本イベントに出演をした「しなこ」「竹下☆ぱらだいす」「リアルピース」の楽曲を楽しめる、リズムゲームとなっております。

【開発のポイント】

簡単操作で誰でも遊べるリズムゲーム設計に加え、ゲーム中にMVが再生される演出、プレイで集められる限定シール、シールブック完成で応募できるグッズ抽選など、ファンが繰り返し楽しめる仕組みを実装。基本無料で全年齢が楽しめる設計としています。

App Store評価4.8（6,400件以上のレビュー）、Google Playで1万ダウンロード突破と、ファンから高い支持を獲得しています。

ドリームビート(C)︎Harajuku Festivalのアプリ説明画像

※本アプリは、株式会社フォーエムが企画・運営を担い、株式会社GENITが音楽ゲーム部分の開発を担当しています。

■ 想定される活用シーン

- 新人アーティストのデビュー戦略：ゲームを通じて楽曲認知を拡大- 既存ファンの定着・エンゲージメント強化：ファンクラブの退会防止施策として- ライブ・ツアー連動：会場限定アイテム配布、セットリスト投票など- グッズ・物販との連動：ゲーム内通貨と実物グッズの交換など活用シーンの例

■ 今後の展望

音楽ゲームを単なる「プロモーション手段」ではなく、ファンビジネスの中核を担う存在にできるように日々挑戦しています。

GENITは、アーティストとファンの熱量を持続可能なビジネスに変えるパートナーとして、さらなるサービス拡充を進めてまいります。

■ 株式会社GENITについて

累計ダウンロード数：835万DL突破（2025年時点）

主要タイトル：ドリームビート(C)︎ Harajuku Festival、メロディ、あにまらいぶ

ドリームビート(C)︎ Harajuku Festivalメロディあにまらいぶ

社名：株式会社GENIT

代表者：堀江良

所在地：〒6510086 神戸市中央区磯上通八丁目2番6号第一南ビル6階

事業内容：ゲームアプリ・音楽ゲームの企画・開発・運用

会社HP：https://www.genit.jp/

